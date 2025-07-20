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Новини Кадрові зміни в посольствах
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Зеленський заслухав доповідь Сибіги: Узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах

Зеленський заслухав доповідь Сибіги

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, доповідь Сибіги стосувалася початку роботи за програмою цьогорічної наради послів. Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.

"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, - Сибіга

Президент наголосив, що за наступні шість місяців потрібно досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками.

"Незмінний пріоритет – підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - додав він.

Також Зеленський зазначив, що узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сибіги: говорили про синхронізацію санкцій та призначення нових послів

Автор: 

Зеленський Володимир (24784) посольство (952) Сибіга Андрій (574)


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Топ коментарі
+5
Посли в нас - в основному якісь з душком - кого можна взяти за сраку - послом
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20.07.2025 15:29 Відповісти
+2
ЮРИЙ Сиротюк

Колись здається Андрій Мохник наводив чиюсь цитату, що є дві нації, яких не можливо перемогти, бо вони ніколи не визнають своєї поразки: брити і українці.

А ми таки ніколи поразки не визнаємо.

Тому я вірю, що нас не перемогти.

Доки віримо в перемогу і працюємо на неї.

Бо ми як нація вже перемогли. І як вояки своєї нації теж перемогли.

І жодні політичні крутійства, договори зі звʼязаними руками, навіть фізична смерть не означатимуть поразки.

Доки ми віримо в Перемогу.

Бо Перемога річ глибоко субʼєктивна та інтимна…

А ще тому, що як казав славної памʼяті Михайло Колодзінський: В словнику українського націоналіста немає слова "капітулювати"…

Я чомусь думаю, що результат 60 денного трампівського карт-бланшу може здивувати всіх.

Ми вже не одного разу дивували світ, чому б і не зробити цього і зараз…
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20.07.2025 15:33 Відповісти
+2
Який дурак зайде в країну, де не працює жодна система влади, кругом беззаконня чиновників.
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
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20.07.2025 15:35 Відповісти
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Посли в нас - в основному якісь з душком - кого можна взяти за сраку - послом
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20.07.2025 15:29 Відповісти
Послиця у Болгарії, уже пакує свої конспекти, з отих курсів, щоб підвищити навички??
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20.07.2025 15:32 Відповісти
Вона вже оргазми викликає одним поглядом.
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20.07.2025 15:36 Відповісти
ЮРИЙ Сиротюк

Колись здається Андрій Мохник наводив чиюсь цитату, що є дві нації, яких не можливо перемогти, бо вони ніколи не визнають своєї поразки: брити і українці.

А ми таки ніколи поразки не визнаємо.

Тому я вірю, що нас не перемогти.

Доки віримо в перемогу і працюємо на неї.

Бо ми як нація вже перемогли. І як вояки своєї нації теж перемогли.

І жодні політичні крутійства, договори зі звʼязаними руками, навіть фізична смерть не означатимуть поразки.

Доки ми віримо в Перемогу.

Бо Перемога річ глибоко субʼєктивна та інтимна…

А ще тому, що як казав славної памʼяті Михайло Колодзінський: В словнику українського націоналіста немає слова "капітулювати"…

Я чомусь думаю, що результат 60 денного трампівського карт-бланшу може здивувати всіх.

Ми вже не одного разу дивували світ, чому б і не зробити цього і зараз…
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20.07.2025 15:33 Відповісти
Який дурак зайде в країну, де не працює жодна система влади, кругом беззаконня чиновників.
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
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20.07.2025 15:35 Відповісти
Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - додав він.Міжнародні бізнеси і інвестори,знаючи .що в Україні "зелені грабіжники і корупціонери" при владі , обійдуть "зелену Україну".як рашистську губернію.котра під міжнародними санкціями...хер бульдозером затяхнеш і шашликами не заманиш...
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20.07.2025 15:37 Відповісти
Залужний?...
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20.07.2025 15:40 Відповісти
А ось тепер Умєров затаіть образу і буде збирати доллярі, щоби втекти з України через Тису.
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20.07.2025 15:47 Відповісти
Кандидатів ЗЕбіл з шашличної на базарі підбирав
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20.07.2025 15:48 Відповісти
Карьерные дипломаты сейчас не в почете, ну разве что для Африки и Азии. Будут вам всякие "замены", не волнуйтесь!).
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20.07.2025 15:50 Відповісти
Нас херячат со всех сторон.оно под Патриотом усё случае.с.ка.
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20.07.2025 15:53 Відповісти
Цей ПотужнийУшльопок тільки те й робить, що переставляє стільці, на яких сидять одні й ті самі безкорисні для України пдрси! Толку від них не було на минулих посадах - толку не буде на нових! Нічого не зробли за всю свою каденцію корисного, зате цей Потужний ще й їх вихваляє...
І скільки пафосу роздуває, б`є себе в груди і радіє сам собі - "дивіться який я Найвеличніший та Наймудріший Царь"...Гидота квартальна!
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20.07.2025 16:11 Відповісти
Ніде не чули про послів, що віддавалися б роботі та активно відстоювали інтереси країни. Всі протирають задниці, відсиджують свій термін і тихо десь потім далі сидять. Коротше, сідуни…
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20.07.2025 16:31 Відповісти
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20.07.2025 16:37 Відповісти
Нелох поки десь відпочиває литвин пропагандон працює
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20.07.2025 16:44 Відповісти
Геть бездарного ішака!
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20.07.2025 17:35 Відповісти
 
 