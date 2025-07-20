Зеленський заслухав доповідь Сибіги: Узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, доповідь Сибіги стосувалася початку роботи за програмою цьогорічної наради послів. Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.



"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії", - зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що за наступні шість місяців потрібно досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками.

"Незмінний пріоритет – підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - додав він.

Також Зеленський зазначив, що узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах.

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