Зеленський заслухав доповідь Сибіги: Узгодили рішення про заміну керівників у деяких посольствах
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, доповідь Сибіги стосувалася початку роботи за програмою цьогорічної наради послів. Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами.
"Конкретні елементи в постачанні зброї для наших воїнів та розвиток її виробництва. Конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах. Конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що за наступні шість місяців потрібно досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками.
"Незмінний пріоритет – підтримка бізнес-взаємодії з Україною. Це один із тих показників, за якими оцінюватиметься ефективність наших посольств: заводити в нашу країну бізнеси, проєкти та ініціативи, які створюють робочі місця для наших людей та реальну базу для сплати податків", - додав він.
Також Зеленський зазначив, що узгодили з міністром рішення про заміну керівників у деяких посольствах.
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Колись здається Андрій Мохник наводив чиюсь цитату, що є дві нації, яких не можливо перемогти, бо вони ніколи не визнають своєї поразки: брити і українці.
А ми таки ніколи поразки не визнаємо.
Тому я вірю, що нас не перемогти.
Доки віримо в перемогу і працюємо на неї.
Бо ми як нація вже перемогли. І як вояки своєї нації теж перемогли.
І жодні політичні крутійства, договори зі звʼязаними руками, навіть фізична смерть не означатимуть поразки.
Доки ми віримо в Перемогу.
Бо Перемога річ глибоко субʼєктивна та інтимна…
А ще тому, що як казав славної памʼяті Михайло Колодзінський: В словнику українського націоналіста немає слова "капітулювати"…
Я чомусь думаю, що результат 60 денного трампівського карт-бланшу може здивувати всіх.
Ми вже не одного разу дивували світ, чому б і не зробити цього і зараз…
А ті, хто повинні зупиняти це все, якраз і організовують.
Як можна вести бізнес в такій країні?
Без "бізнесняні" від влади, якщо бізнес виявиться успішним, це все буде забрано під абсурдним приводом.
І скільки пафосу роздуває, б`є себе в груди і радіє сам собі - "дивіться який я Найвеличніший та Наймудріший Царь"...Гидота квартальна!