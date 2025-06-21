Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

"Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Дипломат зазначив, що від керівників українських посольств очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної й економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

"Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", - додав Сибіга.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

