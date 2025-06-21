Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо керівників деяких посольств, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.
"Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Дипломат зазначив, що від керівників українських посольств очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної й економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.
"Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", - додав Сибіга.
Раніше президент Зеленський повідомляв, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.
Хоча, «а какая разніца»?
Вони з Зе працюють синхронно, так?
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...