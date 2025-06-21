УКР
Ми ухвалили низку нових рішень: міжнародні заходи для посилення санкцій проти РФ, більше ресурсів на дрони, зміна деяких кадрових позицій, - Зеленський. ВIДЕО

Україна ухвалила низку нових рішень з огляду на "відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що своєю чергою "в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Читайте: РФ буде затягувати переговори з Україною в Стамбулі для відтермінування санкцій, - Зеленський

"Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність.

Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", - розповів президент.

Також читайте: Жоден Patriot не постраждав через останні масовані удари РФ, - Зеленський

Він наголосив, що зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру.

"Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", - додав Зеленський.

Читайте: Україна передала США список зброї, яку хоче купити. Туди входить Patriot. Чекаємо фідбек, - Зеленський

+11
Наступило время о@уительных историй от пургомета. Результат этой "бурной деятельности" - за окном.
21.06.2025 16:46 Відповісти
+9
Бачив я як направляють твої слуги більше ресурсів на дрони. В Миколаєві закупили новенькі іноземні автомобілі в різні служби міста, замінили по третьому разу бруківку, садять дерева, прізають кущі і бур'яни на самих далеких околицях, чого не робили навіть при совку. По місту спеціальні машини миють асфальт і тротурари, цілодобово міняють ще новенькі світлофори, а за Миколаєвом зрішають якійсний шапр асфальту і кладуть новий, аж до Коблесо. Скільки Кім перерахував на оборону? А воно йому треба? Пенсіонери і діти скинуться!!! Гооловне прокукурукати по шмарафону, що ми будемо, що ми робимо, що в нас буде балістика, що в нас буде... потім, а сьогодні тільки обіцянки, обіцянки і ще раз обіцянки і так сьомий рік.
21.06.2025 16:46 Відповісти
+7
Нуль целых, хрен десятых
21.06.2025 16:48 Відповісти
Акі пчела - а вихлоп
21.06.2025 16:41 Відповісти
Нуль целых, хрен десятых
21.06.2025 16:48 Відповісти
Ну хоч хрен - анекдот - дві жіночки - ти вчора була на партійних зборах? - була - шось дали? - *** дали! - ну - тобі хоч *** а мені нічого
21.06.2025 16:52 Відповісти
Наступило время о@уительных историй от пургомета. Результат этой "бурной деятельности" - за окном.
21.06.2025 16:46 Відповісти
Бачив я як направляють твої слуги більше ресурсів на дрони. В Миколаєві закупили новенькі іноземні автомобілі в різні служби міста, замінили по третьому разу бруківку, садять дерева, прізають кущі і бур'яни на самих далеких околицях, чого не робили навіть при совку. По місту спеціальні машини миють асфальт і тротурари, цілодобово міняють ще новенькі світлофори, а за Миколаєвом зрішають якійсний шапр асфальту і кладуть новий, аж до Коблесо. Скільки Кім перерахував на оборону? А воно йому треба? Пенсіонери і діти скинуться!!! Гооловне прокукурукати по шмарафону, що ми будемо, що ми робимо, що в нас буде балістика, що в нас буде... потім, а сьогодні тільки обіцянки, обіцянки і ще раз обіцянки і так сьомий рік.
21.06.2025 16:46 Відповісти
А кадровоя позиция,которая сын грушника и ларечник будет поменяна?
21.06.2025 16:47 Відповісти
Ми пахали....я і трактор!!!!
21.06.2025 16:52 Відповісти
Все кипит и все сырое! Володенька не перепрацюйся
21.06.2025 17:00 Відповісти
Скажи коротко, - д'Єрмака свого посадиш у в'язницю? Ні?
Ну тоді ти просто балабол і негідник. І ворог українцям.
21.06.2025 17:11 Відповісти
Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні - внутрішню роботу

Зелене брехло з дерев'яною мордою. Санкції проти Портнова не застосували аж доки хтось його не уколошкав. Санкції проти Коломойши - ніяк не спрацюють. Баканов небо коптить так ніби нічого й не було... Таких прикладів купа....
21.06.2025 17:13 Відповісти
Та йди в дупу, прострочене чмо
21.06.2025 17:21 Відповісти
>Зеленський зазначив, що своєю чергою "в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Сподіваюсь, мова не про чергове крадівництво, а про створення ядерної та хімічної зброї.
21.06.2025 17:23 Відповісти
як ще можливо сподіватися на 6 рік крадівництва та зради
21.06.2025 18:04 Відповісти
Що ще залишається? Звичайно, я хочу іншого президента та прем'єр-міністра, бо бачу дуже багато речей (в науці та обороні) які треба терміново змінювати, але що зробиш?
21.06.2025 18:22 Відповісти
Невже у США нарешті буде посол?
21.06.2025 18:03 Відповісти
буде. Умеров.
21.06.2025 18:20 Відповісти
Оце жесть.
Не у в'язниці?
Дома біля своєї сім'ї?

Р.с. чернишов виїха, умеров виїде, десь.там вже пів кабміна з тих яких звільнили...
Це, що керівництво за кордоном?
21.06.2025 19:11 Відповісти
А це можна розказувати наприклад з трибуни ООН а не у відосіку?
21.06.2025 18:05 Відповісти
До слова, до цитати "Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями"

Олексію Гончаренку хтось злив слушок (правда, чи ні, подивимось згодом), що Марккарову з послиці в США забирають; замість неї призначають міністра Умерова. На міноборони розатестовують Василя Малюка (напевне, за те, що не хоче підписувати компромат на Пороха); а когго планують на СБУ - ще не вирішили.

https://t.me/oleksiihoncharenko/47808
https://t.me/oleksiihoncharenko/47809
21.06.2025 18:17 Відповісти
Малюк у СБУ показує результат, от навіщо його чіпати?!
21.06.2025 18:22 Відповісти
А Зєльонкіну потрібні інші результати.
21.06.2025 18:32 Відповісти
На кіл ішака тупорилого!
21.06.2025 18:58 Відповісти
ліжка застоюються в шльондродомі -час міняти
21.06.2025 19:33 Відповісти
Чебурека в посли намародерив на крові , оце такі плани у просрочки ,країга мрій нелоха
21.06.2025 19:36 Відповісти
невже шампури потрібно з під стріх витягувати і Савіка Шустрого запрошати в Україну на шашлик...???
21.06.2025 21:06 Відповісти
 
 