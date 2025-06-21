Ми ухвалили низку нових рішень: міжнародні заходи для посилення санкцій проти РФ, більше ресурсів на дрони, зміна деяких кадрових позицій, - Зеленський. ВIДЕО
Україна ухвалила низку нових рішень з огляду на "відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".
Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що своєю чергою "в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".
"Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність.
Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.
Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації", - розповів президент.
Він наголосив, що зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію – на окупанта, – щоб ускладнити їм ситуацію, а отже, щоб спростити нам шлях до миру.
"Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей", - додав Зеленський.
Ну тоді ти просто балабол і негідник. І ворог українцям.
Зелене брехло з дерев'яною мордою. Санкції проти Портнова не застосували аж доки хтось його не уколошкав. Санкції проти Коломойши - ніяк не спрацюють. Баканов небо коптить так ніби нічого й не було... Таких прикладів купа....
Сподіваюсь, мова не про чергове крадівництво, а про створення ядерної та хімічної зброї.
Не у в'язниці?
Дома біля своєї сім'ї?
Р.с. чернишов виїха, умеров виїде, десь.там вже пів кабміна з тих яких звільнили...
Це, що керівництво за кордоном?
Олексію Гончаренку хтось злив слушок (правда, чи ні, подивимось згодом), що Марккарову з послиці в США забирають; замість неї призначають міністра Умерова. На міноборони розатестовують Василя Малюка (напевне, за те, що не хоче підписувати компромат на Пороха); а когго планують на СБУ - ще не вирішили.
https://t.me/oleksiihoncharenko/47808
https://t.me/oleksiihoncharenko/47809