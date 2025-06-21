РФ буде затягувати переговори з Україною в Стамбулі для відтермінування санкцій, - Зеленський

Росія буде затягувати з перемовинами з українською делегацією у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Стамбул "русскі" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору продовжувати ось так, або йти по іншому напрямку", - зазначив він.

Президент додав, що на першій зустрічі у Стамбулі росіяни спробували у списки військових полонених додати на обмін дітей.

"Спробували міняти – давати нам дітей і забирати своїх військових. І ми на це не пішли. Вони сказали, що значить ми начебто не хочемо повертати дітей", - зауважив він.

За його словами, на наступній зустрічі в Стамбулі Україна передала перший список дітей, це був один із списків, який отримали й наші партнери.

"Вони (росіяни, - ред.) його взяли. Вони не порушували питання їхніх дітей у нас, бо їх немає. Це просто бравада якась. Мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей", - додав Зеленський.

Він також розповів, які санкції проти РФ працюють найкраще та які можуть вдарити по них найболючіше.

За словами глави держави, росіянам дуже складно, коли запроваджені санкції на їхню банківську систему, оскільки вони уповільнюють усі процеси й створюють складнощі.

Однак, на думку президента, найбільш дієві санкції –– проти російської енергетики.

"Енергетика – абсолютно зрозуміло. В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які путіну допомагають поповнювати бюджет. Але і є тіньова економіка. Безумовно, це дуже великі гроші", - резюмував він.

