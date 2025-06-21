УКР
1 149 22

РФ буде затягувати переговори з Україною в Стамбулі для відтермінування санкцій, - Зеленський

зеленський

Росія буде затягувати з перемовинами з українською делегацією у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Стамбул "русскі" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору продовжувати ось так, або йти по іншому напрямку", - зазначив він.

Президент додав, що на першій зустрічі у Стамбулі росіяни спробували у списки військових полонених додати на обмін дітей.

Кремль заявив, що дату нового раунду перемовин РФ та України узгодять "наступного тижня"

"Спробували міняти – давати нам дітей і забирати своїх військових. І ми на це не пішли. Вони сказали, що значить ми начебто не хочемо повертати дітей", - зауважив він.

За його словами, на наступній зустрічі в Стамбулі Україна передала перший список дітей, це був один із списків, який отримали й наші партнери.

"Вони (росіяни, - ред.) його взяли. Вони не порушували питання їхніх дітей у нас, бо їх немає. Це просто бравада якась. Мені невідомо нічого з цього. Після цього вони не поверталися щодо теми дітей", - додав Зеленський.

Поки зарано говорити про новий раунд переговорів з РФ у Стамбулі, - МЗС

Він також розповів, які санкції проти РФ працюють найкраще та які можуть вдарити по них найболючіше.

За словами глави держави, росіянам дуже складно, коли запроваджені санкції на їхню банківську систему, оскільки вони уповільнюють усі процеси й створюють складнощі.

Однак, на думку президента, найбільш дієві санкції –– проти російської енергетики.

"Енергетика – абсолютно зрозуміло. В енергетиці є гроші не тільки прямі від податків, а й дивіденди енергетичних компаній, які путіну допомагають поповнювати бюджет. Але і є тіньова економіка. Безумовно, це дуже великі гроші", - резюмував він.

Російська економіка вже деградує, треба підтримати цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25612) росія (68027) Стамбул (243) переговори з Росією (1453)
Топ коментарі
+4
Тоді треба замінити пусті балачки про "Ми зараз як введемо санкції" на "все залежить від Трампа, робіть як він скаже"
показати весь коментар
21.06.2025 15:57 Відповісти
+3
Хтось розуміє що воно каже
показати весь коментар
21.06.2025 16:14 Відповісти
+2
Що заважає ввести ці санкції вже зараз?
показати весь коментар
21.06.2025 15:44 Відповісти
Параша може стерти з лиця землі і всі країни Балтії. Але риже падло все рівно ніяких санкцій на друга Владіміра не накладе.
показати весь коментар
21.06.2025 15:37 Відповісти
Так на риже падло путін і не нападе:далеко!Я так розумію,що нові військові підприємства ні країни Європи ,ні Україна в них за 4 роки війни не відкрили?
показати весь коментар
21.06.2025 15:47 Відповісти
Які переговори? - глухий чо шо? - путлєр сказав - миру не буде в нас стратегічна перевага
показати весь коментар
21.06.2025 15:37 Відповісти
Що заважає ввести ці санкції вже зараз?
показати весь коментар
21.06.2025 15:44 Відповісти
Трамп проти
показати весь коментар
21.06.2025 15:50 Відповісти
Ну так хай вводять всі хто за.
показати весь коментар
21.06.2025 15:52 Відповісти
Дивляться на Трампа
показати весь коментар
21.06.2025 15:56 Відповісти
Тоді треба замінити пусті балачки про "Ми зараз як введемо санкції" на "все залежить від Трампа, робіть як він скаже"
показати весь коментар
21.06.2025 15:57 Відповісти
Вся європейська дипломатія полягає в ухиленні від прямих відповідей на питання.
- Ви хочете, щоб Україна була в НАТО?
- Так, ми підтримуємо шлях Украни до НАТО.
- Ви хочете перемоги України?
- Авжеж, тому ми підтримуємо Україну as long as it takes.
- Ви введете нормальні санкції проти рф?
- Так, введемо руйнівні і путужні санкції, але Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років.
показати весь коментар
21.06.2025 16:06 Відповісти
Так - "рішучі" європейці балакали шо під час миру введуть війська в Україну - але не на лінію розведення - а в Львів - потім подумали і сказали - коли США прикриє
показати весь коментар
21.06.2025 16:07 Відповісти
заважає слабка дипломатія. клоуни - погані дипломати. Порох нормально санкції випросив, а ці чомусь не можуть
показати весь коментар
21.06.2025 17:38 Відповісти
Що вони будуть затягувати переговори і дураку ясно.Що робиш ти щоб прискорити процес введення жорстких санкцій?Балачки твої не про що.Повинен бути результат.Не яких тикань пальцем на сильних світу цього.РЕЗУЛЬТАТ.
показати весь коментар
21.06.2025 15:45 Відповісти
Ну нехай рф тягне,а ти візьми та в"*** по різних просторах расії...
показати весь коментар
21.06.2025 15:45 Відповісти
Яких санкцій? Отих самих "потужних і руйнівних"? С*ка, 3 роки і 4 місяці мало було, щоб їх ввести?
Тут два варіанти:
- Таких санкцій в принципі не існує.
- Захід не хоче їх вводити і шукає будь-які відмовки.
показати весь коментар
21.06.2025 15:59 Відповісти
Хтось розуміє що воно каже
показати весь коментар
21.06.2025 16:14 Відповісти
Забудь про якісь переговори з рашистами ті виставили умови капітуляції ,досить цирку для Трампа, має якась позиція України бути і її національних інтересів, інакше навіщо такий президент ?
показати весь коментар
21.06.2025 16:16 Відповісти
Помітив(Вони просуваються Україною і це головна причина не йти на перемовини.Сцирський стабілізував фронт в своїй і твоїй головах(
показати весь коментар
21.06.2025 16:29 Відповісти
Як нам пощастило з таким патріотичним і розумним президентом, а то б вибрали якогось баригу чи наркомана і він за три роки вбухкав всі наші гроші в асфальт. Так 73%? А сьогодні винен "рижий", ну той що Трамп, бо не вводить санкції так, як цього вимагає Боневтік Потурно-портновсько-брехливий. А ще недавно був винет Байден. Разом з ним був винеш Шольц і поляки. А Боневтік Потужно-Брехливий тут ні до чого.
показати весь коментар
21.06.2025 16:39 Відповісти
Геть ішака обкуреного!
показати весь коментар
21.06.2025 18:59 Відповісти
 
 