РФ будет затягивать переговоры с Украиной в Стамбуле для отсрочки санкций, - Зеленский

Россия будет затягивать с переговорами с украинской делегацией в Стамбуле, в том числе и для отсрочки санкций.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбул "русские" точно будут тянуть - для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора продолжать вот так, или идти по другому направлению", - отметил он.

Президент добавил, что на первой встрече в Стамбуле россияне попытались в списки военных пленных добавить на обмен детей.

"Попробовали менять - давать нам детей и забирать своих военных. И мы на это не пошли. Они сказали, что значит мы вроде бы не хотим возвращать детей", - отметил он.

По его словам, на следующей встрече в Стамбуле Украина передала первый список детей, это был один из списков, который получили и наши партнеры.

"Они (россияне - ред.) его взяли. Они не поднимали вопрос их детей у нас, потому что их нет. Это просто бравада какая-то. Мне неизвестно ничего из этого. После этого они не возвращались по теме детей", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, какие санкции против РФ работают лучше всего и какие могут ударить по ним больнее всего.

По словам главы государства, россиянам очень сложно, когда введены санкции на их банковскую систему, поскольку они замедляют все процессы и создают сложности.

Однако, по мнению президента, наиболее действенные санкции - против российской энергетики.

"Энергетика - абсолютно понятно. В энергетике есть деньги не только прямые от налогов, но и дивиденды энергетических компаний, которые путину помогают пополнять бюджет. Но и есть теневая экономика. Безусловно, это очень большие деньги", - резюмировал он.

