1 149 22

РФ будет затягивать переговоры с Украиной в Стамбуле для отсрочки санкций, - Зеленский

зеленський

Россия будет затягивать с переговорами с украинской делегацией в Стамбуле, в том числе и для отсрочки санкций.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбул "русские" точно будут тянуть - для отсрочки санкций и так далее. А мы будем действительно в сложной ситуации выбора продолжать вот так, или идти по другому направлению", - отметил он.

Президент добавил, что на первой встрече в Стамбуле россияне попытались в списки военных пленных добавить на обмен детей.

"Попробовали менять - давать нам детей и забирать своих военных. И мы на это не пошли. Они сказали, что значит мы вроде бы не хотим возвращать детей", - отметил он.

По его словам, на следующей встрече в Стамбуле Украина передала первый список детей, это был один из списков, который получили и наши партнеры.

"Они (россияне - ред.) его взяли. Они не поднимали вопрос их детей у нас, потому что их нет. Это просто бравада какая-то. Мне неизвестно ничего из этого. После этого они не возвращались по теме детей", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, какие санкции против РФ работают лучше всего и какие могут ударить по ним больнее всего.

По словам главы государства, россиянам очень сложно, когда введены санкции на их банковскую систему, поскольку они замедляют все процессы и создают сложности.

Однако, по мнению президента, наиболее действенные санкции - против российской энергетики.

"Энергетика - абсолютно понятно. В энергетике есть деньги не только прямые от налогов, но и дивиденды энергетических компаний, которые путину помогают пополнять бюджет. Но и есть теневая экономика. Безусловно, это очень большие деньги", - резюмировал он.

Зеленский Владимир (22060) россия (97399) Стамбул (277) переговоры с Россией (1335)
Топ комментарии
+4
Тоді треба замінити пусті балачки про "Ми зараз як введемо санкції" на "все залежить від Трампа, робіть як він скаже"
21.06.2025 15:57
21.06.2025 15:57 Ответить
+3
Хтось розуміє що воно каже
21.06.2025 16:14
21.06.2025 16:14 Ответить
+2
Що заважає ввести ці санкції вже зараз?
21.06.2025 15:44
21.06.2025 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Параша може стерти з лиця землі і всі країни Балтії. Але риже падло все рівно ніяких санкцій на друга Владіміра не накладе.
21.06.2025 15:37
21.06.2025 15:37 Ответить
Так на риже падло путін і не нападе:далеко!Я так розумію,що нові військові підприємства ні країни Європи ,ні Україна в них за 4 роки війни не відкрили?
21.06.2025 15:47
21.06.2025 15:47 Ответить
Які переговори? - глухий чо шо? - путлєр сказав - миру не буде в нас стратегічна перевага
21.06.2025 15:37
21.06.2025 15:37 Ответить
Що заважає ввести ці санкції вже зараз?
21.06.2025 15:44
21.06.2025 15:44 Ответить
Трамп проти
21.06.2025 15:50
21.06.2025 15:50 Ответить
Ну так хай вводять всі хто за.
21.06.2025 15:52
21.06.2025 15:52 Ответить
Дивляться на Трампа
21.06.2025 15:56
21.06.2025 15:56 Ответить
Тоді треба замінити пусті балачки про "Ми зараз як введемо санкції" на "все залежить від Трампа, робіть як він скаже"
21.06.2025 15:57
21.06.2025 15:57 Ответить
Вся європейська дипломатія полягає в ухиленні від прямих відповідей на питання.
- Ви хочете, щоб Україна була в НАТО?
- Так, ми підтримуємо шлях Украни до НАТО.
- Ви хочете перемоги України?
- Авжеж, тому ми підтримуємо Україну as long as it takes.
- Ви введете нормальні санкції проти рф?
- Так, введемо руйнівні і путужні санкції, але Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років.
21.06.2025 16:06
21.06.2025 16:06 Ответить
Так - "рішучі" європейці балакали шо під час миру введуть війська в Україну - але не на лінію розведення - а в Львів - потім подумали і сказали - коли США прикриє
21.06.2025 16:07
21.06.2025 16:07 Ответить
заважає слабка дипломатія. клоуни - погані дипломати. Порох нормально санкції випросив, а ці чомусь не можуть
21.06.2025 17:38
21.06.2025 17:38 Ответить
Що вони будуть затягувати переговори і дураку ясно.Що робиш ти щоб прискорити процес введення жорстких санкцій?Балачки твої не про що.Повинен бути результат.Не яких тикань пальцем на сильних світу цього.РЕЗУЛЬТАТ.
21.06.2025 15:45
21.06.2025 15:45 Ответить
Ну нехай рф тягне,а ти візьми та в"*** по різних просторах расії...
21.06.2025 15:45
21.06.2025 15:45 Ответить
Яких санкцій? Отих самих "потужних і руйнівних"? С*ка, 3 роки і 4 місяці мало було, щоб їх ввести?
Тут два варіанти:
- Таких санкцій в принципі не існує.
- Захід не хоче їх вводити і шукає будь-які відмовки.
21.06.2025 15:59
21.06.2025 15:59 Ответить
Хтось розуміє що воно каже
21.06.2025 16:14
21.06.2025 16:14 Ответить
Забудь про якісь переговори з рашистами ті виставили умови капітуляції ,досить цирку для Трампа, має якась позиція України бути і її національних інтересів, інакше навіщо такий президент ?
21.06.2025 16:16
21.06.2025 16:16 Ответить
Помітив(Вони просуваються Україною і це головна причина не йти на перемовини.Сцирський стабілізував фронт в своїй і твоїй головах(
21.06.2025 16:29
21.06.2025 16:29 Ответить
Як нам пощастило з таким патріотичним і розумним президентом, а то б вибрали якогось баригу чи наркомана і він за три роки вбухкав всі наші гроші в асфальт. Так 73%? А сьогодні винен "рижий", ну той що Трамп, бо не вводить санкції так, як цього вимагає Боневтік Потурно-портновсько-брехливий. А ще недавно був винет Байден. Разом з ним був винеш Шольц і поляки. А Боневтік Потужно-Брехливий тут ні до чого.
21.06.2025 16:39
21.06.2025 16:39 Ответить
Геть ішака обкуреного!
21.06.2025 18:59
21.06.2025 18:59 Ответить
 
 