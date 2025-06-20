РУС
Новости Видео Санкции против России Обращение Зеленского
2 901 75

Российская экономика уже деградирует, нужно поддержать этот процесс, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1213-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка, был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание - Сумщине, действиям в приграничье. У россиян там были разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину.

Также очень подробно обсудили все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров. Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие.

Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует. Мы готовим новые договоренности на следующую неделю - мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 должны инвестировать в украинские оборонные технологии и усилить санкции против РФ, - Зеленский

Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются.

Был сегодня длительный доклад по нашей санкционной политике - именно тех направлений, которые бьют по экономическим возможностям России на нашей временно оккупированной территории. Мы готовим соответствующие решения СНБО. Сегодня же есть и новый санкционный пакет нашего государства против физических и юридических лиц, которые помогают России, в частности в производстве дронов. Продолжим это давление и вместе с нашими партнерами. Наши санкции будут продолжены партнерами, мы работаем над этим - и, кстати, не только в европейских юрисдикциях.

Поручил команде готовить некоторые дополнительные возможности сотрудничества в рамках коалиции желающих - то, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности.

Также читайте: Зеленский ввел в действие санкции против производителей российской авиации и дронов

Россияне сегодня снова совершенно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. Россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше", - сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) санкции (11882) Ставка (154)
+22
А наша цуко прогресує.

Зеленський з Єрмаком навіть з грошима ЄС ******* у таких маштабах, що у бюджеті діра у 400 ярдів.

А з огляду на те, що особисто ЗЄ прямо зараз розвалює оеформи та антикорупційні лргани, то і гррші ЄС скоро ми не отримаємо.
20.06.2025 21:05 Ответить
+12
Треба підтримати цей процес...і вкрасти побільше з бюджету України.
20.06.2025 21:04 Ответить
+10
А українська прогресує ? ,може вже досить цієї пропагандистської демагогії .
20.06.2025 21:18 Ответить
Там ху-йло заявило що Ізраїль "рускоязична страна". Братушок прибуло, короч....
20.06.2025 21:03 Ответить
Буде асвабаждать?
20.06.2025 21:54 Ответить
20.06.2025 21:04 Ответить
20.06.2025 21:05 Ответить
У нас економіки майже немає, окрім ритейла та онліфанс. Але це наша сила за умови зах.допомоги.
А от кацапам звізда...
20.06.2025 21:13 Ответить
А українська прогресує ? ,може вже досить цієї пропагандистської демагогії .
20.06.2025 21:18 Ответить
А щось від нас залежить? Кацапи можуть просто припинити війну, а ми можемо...?
20.06.2025 21:44 Ответить
А ми можемо про "перемогу" і "кордони 91 року " язиком молоти.
20.06.2025 21:52 Ответить
Про перемоги та кордони розводиш тут тільки ти. І тебе запитали про варіанти вирішення проблеми, - очевидно ти їх маєш?
20.06.2025 22:08 Ответить
Бо ми проблеми спочатку створюємо ,а потім героїчно долаємо , свіжий яскравий приклад - курська "наступальна "авантюра ,яка перетворилась на Сумську оборону операцію ,яка невідомо як закінчиться.
20.06.2025 22:14 Ответить
Може й так. Але це твоя суб'єктивна оціночна думка.
Повторю знову - що ти пропонуєш, констатація відомих фактів це не вирішення проблеми, це ниття.
20.06.2025 22:24 Ответить
Ниття - це щоденні зєліні відосіки.
21.06.2025 19:42 Ответить
А ти радий був би молоти язиком про капітуляцію і Україну в межах Львівської обл. в якості Польській автономії?
20.06.2025 22:11 Ответить
Так в цьому ніхто крім нас не винуватий ,за що боролись на те і напоролись .
20.06.2025 22:16 Ответить
А далі що?
20.06.2025 22:19 Ответить
А ти не в мене .а в нашого гєнєралісімуса янєлоха боневтіковича запитай.
21.06.2025 17:08 Ответить
То ти почав розмову, а далі пропонуєш мені розмовляти з кимсь іншим?
21.06.2025 19:35 Ответить
А про що розмовляти ,про наші понти ,що нам весь Світ щось винен ,так спустіться на грішну землю - і визнайте Україна - не центр Всесвіту і нам ніхто нічого не винен.і чим швидше ми це зрозуміємо ,тим краще для нас.
21.06.2025 19:41 Ответить
Де ти побачив ті понти ?
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
21.06.2025 22:44 Ответить
Правильно кажеш "потрібно жити сьогоденням і виходити з того ,що вже сталося " але наші ура-патріоти типу тебе і досі живуть в паралельній реальності "перемоги " і "кордонів 91 року " але цього вже ніколи не буде - ні "перемоги " ,ні "кордонів 91 року " (кацапи ніколи не повернуть окуповані території і в України немає сил на їх відвоювання - в 2023 пробували відвоювати і отримали облизня ) в кращому випадку буде корейський варіант- демаркаційна лінія (а фактично державний кордон ) по лінії фронту ( тільки не відомо ,де ще та "лінія фронту " з такими полководцями типу сирника буде за місяць-два ) і це при тому що США( а не янєлох боневтікович з дєрьмаком -козирем ) домовляться з рашкою саме за корейським варіантом ,а в іншому випадку - справді капітуляція ,ось таке от сьогодення і потрібно виходит з того ,що вже сталося.
22.06.2025 17:18 Ответить
Мені похер шо там собі вважають кацапи, і ти разом з ними. Кордон 91-ґо року і все. А таких всьо пропальщіков, поспішальщиков аби про щось там домовитись, аби швидче здати територію України і надати карт бланш вороґу я б на березі парочку подвісив, хай інші б дивились на таких.
22.06.2025 21:51 Ответить
Так в чому ж справа - біжи в ТЦК - мобілізуйся - і буде тобі кававялті ,ну якщо доживеш до того часу ,в чому я дуже сумніваюсь .
22.06.2025 22:02 Ответить
То вже не твоя печалька. Твоя печалька серити кацапськими наративами і чекати ґонорари від *****.
22.06.2025 22:10 Ответить
А якщо не моя печалька ,так заткни свою пельку і не ***** гівномарафонівськими наративами.
23.06.2025 17:31 Ответить
Ти хоч розумієш яку дурню ти висрав? Якщо це не твоя печалька, то тобі і свою пельку затикати.
25.06.2025 02:12 Ответить
21.06.2025 22:44 Ответить
Так онліфанс - головна галузь нашої економіки ,від неї не тільки економіка піднімається ,а після перегляду онліфанс і в чоловіків щось між ногами теж піднімається
20.06.2025 21:25 Ответить
Можемо приймати ставки, кому звізда раніше.

З огляду на те, що ЗЄ зараз свідомо провалив 8 з 11 контрольних маяків євроінтеграції та повністю розвалює те, що досягалося через домовленості з ЄС та G7, хз що буде з фінансуванням.

І головне: Що залишиться від України, коли РФ настане звізда?
20.06.2025 21:41 Ответить
Ваша проблема коли намагаєтесь розписати апокаліптичні сценарії для України в одному. - В України нема валшебнага варіанту все припинить і стане все заі'бісь. Я не знаю що "залишиться від України", але точно знаю що інших варіантів для нас нема. На відміну від русні, яка може просто піти додому.
Нам йти нікуди, тому буде що буде...
20.06.2025 22:02 Ответить
Завдяки ЗЄ в України дійсно нічого вже нема, а ворог вже під Сумами.
20.06.2025 22:09 Ответить
Нема.
Але не "завдяки зе", а завдяки тим хто його обрав. І ті, кого нагодували "просто пєрестать стрєлять", вони нікуди не ділися, а знову впевнено заявляють що є якісь чарівні способи все вирішити ****** нє дєлая. Наприклад змінивши зєлєнского на бєлєцкого, чи здавши Запоріжжя, чи розігнавши тецека.
Ну що ж успіхів...
20.06.2025 22:14 Ответить
Тобто, "Прічом тут ЗЄєєєєєєє???!!!".

То це таксисти та манікюрниці ******* гроші мільярдами, а не ЗЄ?

То баба Галя з базару розвалила ракетні програми?

То сантехнік Вася розпорядився розмінувати Чонгар і пустити у Крим Шатли?

То кур'єр Сірожа саботував оборонзамовлення 3 роки? І він же заявив, що краще в асфальт ці гроші закатати?
20.06.2025 22:24 Ответить
Так. Всі перераховані вами особи голосували якраз за те - похєрєну оборону без мобілізацій та дєшову камуналку. Тому що голобородька обіцяв все порішать.
Він і рішає...
20.06.2025 22:31 Ответить
Ворог під Сумами - наслідок зєліно-сирниківської курської авантюри ,за що боролись ,на те і напоролись.
21.06.2025 17:10 Ответить
И как Зелены санкции на экономику рашки влияют?
20.06.2025 21:05 Ответить
Це він для змарахфона щоб було що раєвській ,мосійчук лапшу вішати Українцям
20.06.2025 21:57 Ответить
ЗЄ ніколи більше не буде скакати з голою сракою у банях на Росії.
Все - капут Росії. 😁
20.06.2025 22:01 Ответить
не розумію джерела вашої впевненості щодо бань...
20.06.2025 22:40 Ответить
На нари мудака обкуреного!
20.06.2025 21:09 Ответить
іди створюй робочу групу зі створення ЯЗ та хімічної зброї, замість відосиків
20.06.2025 21:12 Ответить
Оооо!!!! Це він може.

Балістику вже створив. ******* гігават вже згенерував. Мільйони дронів вже летять... можна вже і ЯЗ обіцяти.
20.06.2025 22:03 Ответить
Вона деградує з 2014 року й все ніяк…, не санкції їй допоможуть впасти, а безперервні атаки дронами та ракетами, кожен день, а не тільки по святам…
20.06.2025 21:16 Ответить
Мабуть к вечеру починають діяти психотропні препарати.
20.06.2025 21:18 Ответить
Щоб підпалити сраки "всепропальщиків".
1213 день не прикритої від сліпих "обсє", кранЬій крЄст, оон, магате.
Напам*ятовую- так званна "вов" тривала 1400 (приблизно днів).
Тобто є ще цілих 6 місяців.
Але під час "вов" по сьому союзу були рейди і прочісування міст на причині пошуку чоловіків які "ухилялися від повоювати". На щойно звільнених територіях хапали і везли всіх, хто не хтів той в канаву з кулею в голові. (можете перевірити ці мої слава і самі охренієте).
Задавайте свої запитання.
20.06.2025 21:19 Ответить
Я не приховую своє несприйняття найвеличнішого лідора усіх Всесвітів, але в мен питання:
хтось з психологів/психіатрів чи інших спеціалістів в цьому напрямку аналізував оці щовечірні хриплосики? Воно ж спілкується простими реченнями! Воно або розраховує на розумово обмежених (простіше для сприйняття та засвоєння), або сам і є таким (не взмозі сформулювати думку, яка є більш складною, ніж первинні потреби). Хоча, якщо є завчений текст чи підказка у вигляді відео/аудіо суфлера - то він майже Цицерон! А от "експромти" чи "живе спілкування" - просто жах! До речі, тампон (в приступах своєї деменції) висловлюється так само - слів багато, а змісту "нуль". Але ж трампону майже 80, а не 43 янелохівських!

Ностравангування **********: світову війну приведе старий у синій шапці, але решта вершників апокаліпсису будуть рудим старим, жовтим імперцем і хрипатим дурнем.

Якось так
20.06.2025 21:22 Ответить
Захищаєм Сумщину і зсипали "зуби дракона" в одну кучу - насипай далі
20.06.2025 21:23 Ответить
так ти спробуй, подолай ту купу Жоден танк, чі бмп не проїдуть! потужна потужність
20.06.2025 21:32 Ответить
Оце я розумію Кремінь! Тільки в сьогодні десь в обід ввів санкції, а на вечір вже кацапська економіка деградує!
20.06.2025 21:27 Ответить
ти про свою економіку думай зелений мерзотник яку ти знищуєш разом з гетьманцевим
20.06.2025 21:30 Ответить
Брюки ось-ось прєвратятся в елєгантниє шорти?
Ось-ось! Ось-ось-ось!
20.06.2025 21:37 Ответить
Українська економіка при Зеленському розвивається як стяг на даху ВР.
Якби не 💰 з ЄС і США, то з більшої половини населення України вже давно б штани спадали.
20.06.2025 21:37 Ответить
Коли будеш бити по НПЗ, балабол
20.06.2025 21:38 Ответить
24 чтоб был в Киеве в обычной квартире, ты ж не втічешь?
20.06.2025 21:47 Ответить
поки рашистська деградує,"зелене похоронне бюро " похоронять і Україну і її економіку...
20.06.2025 21:50 Ответить
Твоє шобло уже добило наша економіку , 5 6 менеджерів добре працюють на кацапів
20.06.2025 21:54 Ответить
20.06.2025 21:54 Ответить
Чому до сих пір до моцкви літають літаки і не знищені аеропорти? Авіація Сосії сильно впливає як на економіку так і на моральний дух Сосії
20.06.2025 21:59 Ответить
Ти від неї далеко не відстаєш Вова🤡🤬
20.06.2025 22:00 Ответить
А нічого що у України взагалі немає економіки? Хто перший здохне?
У тебе діра в бюджеті в 40 млрд. доларів, поц.
20.06.2025 22:11 Ответить
гундос штопаний.
20.06.2025 22:13 Ответить
Трумп врятує.
20.06.2025 22:27 Ответить
Ну і деградьор бо твої санкції кацапам як банний лист до жопи.Санкції США і Євросоюзу можуть сказатись на економіці Московії.
20.06.2025 22:41 Ответить
ДА ТЫ ПРАВ ЗЕЛЯ!РАСТЕГНИ ШИРИНКУ ПОДОЙДИ К РОЯЛЮ И ДАКАЖИ КАКОЙ ТЫ ЛИДЕР!!!!!
20.06.2025 22:42 Ответить
підарюга зелена, зате наша економіка під твоїм "чуткім рукаводством" ******* розвивається...
20.06.2025 23:06 Ответить
А чого він увесь час жартує з таким трагічним обличчям? Це ж нормальний жарт. Мовляв - "Російська економіка загниває, але як приємно пахне."
21.06.2025 05:47 Ответить
Ага )))
21.06.2025 07:41 Ответить
але все одно ти деградуєш швидше
21.06.2025 11:12 Ответить
и-и-ищё нимного,
и-и-ищё чуть -чу-у-у-уть!
21.06.2025 12:49 Ответить
 
 