Российская экономика уже деградирует, нужно поддержать этот процесс, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1213-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Ставка, был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание - Сумщине, действиям в приграничье. У россиян там были разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину.

Также очень подробно обсудили все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров. Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие.

Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует. Мы готовим новые договоренности на следующую неделю - мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии.

Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются.

Был сегодня длительный доклад по нашей санкционной политике - именно тех направлений, которые бьют по экономическим возможностям России на нашей временно оккупированной территории. Мы готовим соответствующие решения СНБО. Сегодня же есть и новый санкционный пакет нашего государства против физических и юридических лиц, которые помогают России, в частности в производстве дронов. Продолжим это давление и вместе с нашими партнерами. Наши санкции будут продолжены партнерами, мы работаем над этим - и, кстати, не только в европейских юрисдикциях.

Поручил команде готовить некоторые дополнительные возможности сотрудничества в рамках коалиции желающих - то, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности.

Россияне сегодня снова совершенно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. Россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше", - сказал Зеленский.