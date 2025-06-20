Российская экономика уже деградирует, нужно поддержать этот процесс, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1213-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Ставка, был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание - Сумщине, действиям в приграничье. У россиян там были разные планы, намерения - абсолютно безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину.
Также очень подробно обсудили все договоренности по поставкам оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров. Объем поддержки на этот год - самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство - в наше оружие.
Мы готовим и новую платформу для таких производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует. Мы готовим новые договоренности на следующую неделю - мы вместе с партнерами в НАТО. Именно по инвестициям в производство. Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии.
Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от "Шахедов". Несколько наших отечественных предприятий, а соответственно - видов дронов, дают результаты. Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен - это будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются.
Был сегодня длительный доклад по нашей санкционной политике - именно тех направлений, которые бьют по экономическим возможностям России на нашей временно оккупированной территории. Мы готовим соответствующие решения СНБО. Сегодня же есть и новый санкционный пакет нашего государства против физических и юридических лиц, которые помогают России, в частности в производстве дронов. Продолжим это давление и вместе с нашими партнерами. Наши санкции будут продолжены партнерами, мы работаем над этим - и, кстати, не только в европейских юрисдикциях.
Поручил команде готовить некоторые дополнительные возможности сотрудничества в рамках коалиции желающих - то, что будет усиливать нашу общую архитектуру безопасности.
Россияне сегодня снова совершенно открыто и абсолютно цинично сказали, что им "не хочется" идти на прекращение огня. Россия хочет воевать. Чем-то там еще угрожает. Это означает, что им пока не больно от того давления, которое осуществляет мир. Или они очень стараются сделать такой вид. Что ж, российская экономика уже деградирует. Поддержим этот процесс еще больше", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський з Єрмаком навіть з грошима ЄС ******* у таких маштабах, що у бюджеті діра у 400 ярдів.
А з огляду на те, що особисто ЗЄ прямо зараз розвалює оеформи та антикорупційні лргани, то і гррші ЄС скоро ми не отримаємо.
А от кацапам звізда...
Повторю знову - що ти пропонуєш, констатація відомих фактів це не вирішення проблеми, це ниття.
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
З огляду на те, що ЗЄ зараз свідомо провалив 8 з 11 контрольних маяків євроінтеграції та повністю розвалює те, що досягалося через домовленості з ЄС та G7, хз що буде з фінансуванням.
І головне: Що залишиться від України, коли РФ настане звізда?
Нам йти нікуди, тому буде що буде...
Але не "завдяки зе", а завдяки тим хто його обрав. І ті, кого нагодували "просто пєрестать стрєлять", вони нікуди не ділися, а знову впевнено заявляють що є якісь чарівні способи все вирішити ****** нє дєлая. Наприклад змінивши зєлєнского на бєлєцкого, чи здавши Запоріжжя, чи розігнавши тецека.
Ну що ж успіхів...
То це таксисти та манікюрниці ******* гроші мільярдами, а не ЗЄ?
То баба Галя з базару розвалила ракетні програми?
То сантехнік Вася розпорядився розмінувати Чонгар і пустити у Крим Шатли?
То кур'єр Сірожа саботував оборонзамовлення 3 роки? І він же заявив, що краще в асфальт ці гроші закатати?
Він і рішає...
Все - капут Росії. 😁
Балістику вже створив. ******* гігават вже згенерував. Мільйони дронів вже летять... можна вже і ЯЗ обіцяти.
1213 день не прикритої від сліпих "обсє", кранЬій крЄст, оон, магате.
Напам*ятовую- так званна "вов" тривала 1400 (приблизно днів).
Тобто є ще цілих 6 місяців.
Але під час "вов" по сьому союзу були рейди і прочісування міст на причині пошуку чоловіків які "ухилялися від повоювати". На щойно звільнених територіях хапали і везли всіх, хто не хтів той в канаву з кулею в голові. (можете перевірити ці мої слава і самі охренієте).
Задавайте свої запитання.
хтось з психологів/психіатрів чи інших спеціалістів в цьому напрямку аналізував оці щовечірні хриплосики? Воно ж спілкується простими реченнями! Воно або розраховує на розумово обмежених (простіше для сприйняття та засвоєння), або сам і є таким (не взмозі сформулювати думку, яка є більш складною, ніж первинні потреби). Хоча, якщо є завчений текст чи підказка у вигляді відео/аудіо суфлера - то він майже Цицерон! А от "експромти" чи "живе спілкування" - просто жах! До речі, тампон (в приступах своєї деменції) висловлюється так само - слів багато, а змісту "нуль". Але ж трампону майже 80, а не 43 янелохівських!
Ностравангування **********: світову війну приведе старий у синій шапці, але решта вершників апокаліпсису будуть рудим старим, жовтим імперцем і хрипатим дурнем.
Якось так
Ось-ось! Ось-ось-ось!
Якби не 💰 з ЄС і США, то з більшої половини населення України вже давно б штани спадали.
У тебе діра в бюджеті в 40 млрд. доларів, поц.
и-и-ищё чуть -чу-у-у-уть!