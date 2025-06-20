Російська економіка вже деградує, треба підтримати цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1213-го дня війни з РФ.

інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину.

Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю.

Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії.

Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.

Була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики – саме тих напрямів, які б’ють по економічних спроможностях Росії на нашій тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБО. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Продовжимо цей тиск і разом із нашими партнерами. Наші санкції будуть продовжені партнерами, ми працюємо над цим – і, до речі, не тільки у європейських юрисдикціях.

Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки.

Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше", - сказав Зеленський.