2 901 75

Російська економіка вже деградує, треба підтримати цей процес, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1213-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину.

Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю.

Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 мають інвестувати в українські оборонні технології та посилити санкції проти РФ, - Зеленський

Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.

Була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики – саме тих напрямів, які б’ють по економічних спроможностях Росії на нашій тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБО. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Продовжимо цей тиск і разом із нашими партнерами. Наші санкції будуть продовжені партнерами, ми працюємо над цим – і, до речі, не тільки у європейських юрисдикціях.

Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки.

Також читайте: Зеленський увів у дію санкції проти виробників російської авіації та дронів

Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) санкції (12767) Ставка (163)
+22
А наша цуко прогресує.

Зеленський з Єрмаком навіть з грошима ЄС ******* у таких маштабах, що у бюджеті діра у 400 ярдів.

А з огляду на те, що особисто ЗЄ прямо зараз розвалює оеформи та антикорупційні лргани, то і гррші ЄС скоро ми не отримаємо.
20.06.2025 21:05 Відповісти
+12
Треба підтримати цей процес...і вкрасти побільше з бюджету України.
20.06.2025 21:04 Відповісти
+10
А українська прогресує ? ,може вже досить цієї пропагандистської демагогії .
20.06.2025 21:18 Відповісти
Там ху-йло заявило що Ізраїль "рускоязична страна". Братушок прибуло, короч....
20.06.2025 21:03 Відповісти
Буде асвабаждать?
20.06.2025 21:54 Відповісти
20.06.2025 21:04 Відповісти
20.06.2025 21:05 Відповісти
У нас економіки майже немає, окрім ритейла та онліфанс. Але це наша сила за умови зах.допомоги.
А от кацапам звізда...
20.06.2025 21:13 Відповісти
20.06.2025 21:18 Відповісти
А щось від нас залежить? Кацапи можуть просто припинити війну, а ми можемо...?
20.06.2025 21:44 Відповісти
А ми можемо про "перемогу" і "кордони 91 року " язиком молоти.
20.06.2025 21:52 Відповісти
Про перемоги та кордони розводиш тут тільки ти. І тебе запитали про варіанти вирішення проблеми, - очевидно ти їх маєш?
20.06.2025 22:08 Відповісти
Бо ми проблеми спочатку створюємо ,а потім героїчно долаємо , свіжий яскравий приклад - курська "наступальна "авантюра ,яка перетворилась на Сумську оборону операцію ,яка невідомо як закінчиться.
20.06.2025 22:14 Відповісти
Може й так. Але це твоя суб'єктивна оціночна думка.
Повторю знову - що ти пропонуєш, констатація відомих фактів це не вирішення проблеми, це ниття.
20.06.2025 22:24 Відповісти
Ниття - це щоденні зєліні відосіки.
21.06.2025 19:42 Відповісти
А ти радий був би молоти язиком про капітуляцію і Україну в межах Львівської обл. в якості Польській автономії?
20.06.2025 22:11 Відповісти
Так в цьому ніхто крім нас не винуватий ,за що боролись на те і напоролись .
20.06.2025 22:16 Відповісти
А далі що?
20.06.2025 22:19 Відповісти
А ти не в мене .а в нашого гєнєралісімуса янєлоха боневтіковича запитай.
21.06.2025 17:08 Відповісти
То ти почав розмову, а далі пропонуєш мені розмовляти з кимсь іншим?
21.06.2025 19:35 Відповісти
А про що розмовляти ,про наші понти ,що нам весь Світ щось винен ,так спустіться на грішну землю - і визнайте Україна - не центр Всесвіту і нам ніхто нічого не винен.і чим швидше ми це зрозуміємо ,тим краще для нас.
21.06.2025 19:41 Відповісти
Де ти побачив ті понти ?
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
21.06.2025 22:44 Відповісти
Правильно кажеш "потрібно жити сьогоденням і виходити з того ,що вже сталося " але наші ура-патріоти типу тебе і досі живуть в паралельній реальності "перемоги " і "кордонів 91 року " але цього вже ніколи не буде - ні "перемоги " ,ні "кордонів 91 року " (кацапи ніколи не повернуть окуповані території і в України немає сил на їх відвоювання - в 2023 пробували відвоювати і отримали облизня ) в кращому випадку буде корейський варіант- демаркаційна лінія (а фактично державний кордон ) по лінії фронту ( тільки не відомо ,де ще та "лінія фронту " з такими полководцями типу сирника буде за місяць-два ) і це при тому що США( а не янєлох боневтікович з дєрьмаком -козирем ) домовляться з рашкою саме за корейським варіантом ,а в іншому випадку - справді капітуляція ,ось таке от сьогодення і потрібно виходит з того ,що вже сталося.
22.06.2025 17:18 Відповісти
Мені похер шо там собі вважають кацапи, і ти разом з ними. Кордон 91-ґо року і все. А таких всьо пропальщіков, поспішальщиков аби про щось там домовитись, аби швидче здати територію України і надати карт бланш вороґу я б на березі парочку подвісив, хай інші б дивились на таких.
22.06.2025 21:51 Відповісти
Так в чому ж справа - біжи в ТЦК - мобілізуйся - і буде тобі кававялті ,ну якщо доживеш до того часу ,в чому я дуже сумніваюсь .
22.06.2025 22:02 Відповісти
То вже не твоя печалька. Твоя печалька серити кацапськими наративами і чекати ґонорари від *****.
22.06.2025 22:10 Відповісти
А якщо не моя печалька ,так заткни свою пельку і не ***** гівномарафонівськими наративами.
23.06.2025 17:31 Відповісти
Ти хоч розумієш яку дурню ти висрав? Якщо це не твоя печалька, то тобі і свою пельку затикати.
25.06.2025 02:12 Відповісти
21.06.2025 22:44 Відповісти
Так онліфанс - головна галузь нашої економіки ,від неї не тільки економіка піднімається ,а після перегляду онліфанс і в чоловіків щось між ногами теж піднімається
20.06.2025 21:25 Відповісти
Можемо приймати ставки, кому звізда раніше.

З огляду на те, що ЗЄ зараз свідомо провалив 8 з 11 контрольних маяків євроінтеграції та повністю розвалює те, що досягалося через домовленості з ЄС та G7, хз що буде з фінансуванням.

І головне: Що залишиться від України, коли РФ настане звізда?
20.06.2025 21:41 Відповісти
Ваша проблема коли намагаєтесь розписати апокаліптичні сценарії для України в одному. - В України нема валшебнага варіанту все припинить і стане все заі'бісь. Я не знаю що "залишиться від України", але точно знаю що інших варіантів для нас нема. На відміну від русні, яка може просто піти додому.
Нам йти нікуди, тому буде що буде...
20.06.2025 22:02 Відповісти
Завдяки ЗЄ в України дійсно нічого вже нема, а ворог вже під Сумами.
20.06.2025 22:09 Відповісти
Нема.
Але не "завдяки зе", а завдяки тим хто його обрав. І ті, кого нагодували "просто пєрестать стрєлять", вони нікуди не ділися, а знову впевнено заявляють що є якісь чарівні способи все вирішити ****** нє дєлая. Наприклад змінивши зєлєнского на бєлєцкого, чи здавши Запоріжжя, чи розігнавши тецека.
Ну що ж успіхів...
20.06.2025 22:14 Відповісти
Тобто, "Прічом тут ЗЄєєєєєєє???!!!".

То це таксисти та манікюрниці ******* гроші мільярдами, а не ЗЄ?

То баба Галя з базару розвалила ракетні програми?

То сантехнік Вася розпорядився розмінувати Чонгар і пустити у Крим Шатли?

То кур'єр Сірожа саботував оборонзамовлення 3 роки? І він же заявив, що краще в асфальт ці гроші закатати?
20.06.2025 22:24 Відповісти
Так. Всі перераховані вами особи голосували якраз за те - похєрєну оборону без мобілізацій та дєшову камуналку. Тому що голобородька обіцяв все порішать.
Він і рішає...
20.06.2025 22:31 Відповісти
Ворог під Сумами - наслідок зєліно-сирниківської курської авантюри ,за що боролись ,на те і напоролись.
21.06.2025 17:10 Відповісти
И как Зелены санкции на экономику рашки влияют?
20.06.2025 21:05 Відповісти
Це він для змарахфона щоб було що раєвській ,мосійчук лапшу вішати Українцям
20.06.2025 21:57 Відповісти
ЗЄ ніколи більше не буде скакати з голою сракою у банях на Росії.
Все - капут Росії. 😁
20.06.2025 22:01 Відповісти
не розумію джерела вашої впевненості щодо бань...
20.06.2025 22:40 Відповісти
На нари мудака обкуреного!
20.06.2025 21:09 Відповісти
іди створюй робочу групу зі створення ЯЗ та хімічної зброї, замість відосиків
20.06.2025 21:12 Відповісти
Оооо!!!! Це він може.

Балістику вже створив. ******* гігават вже згенерував. Мільйони дронів вже летять... можна вже і ЯЗ обіцяти.
20.06.2025 22:03 Відповісти
Вона деградує з 2014 року й все ніяк…, не санкції їй допоможуть впасти, а безперервні атаки дронами та ракетами, кожен день, а не тільки по святам…
20.06.2025 21:16 Відповісти
Мабуть к вечеру починають діяти психотропні препарати.
20.06.2025 21:18 Відповісти
Щоб підпалити сраки "всепропальщиків".
1213 день не прикритої від сліпих "обсє", кранЬій крЄст, оон, магате.
Напам*ятовую- так званна "вов" тривала 1400 (приблизно днів).
Тобто є ще цілих 6 місяців.
Але під час "вов" по сьому союзу були рейди і прочісування міст на причині пошуку чоловіків які "ухилялися від повоювати". На щойно звільнених територіях хапали і везли всіх, хто не хтів той в канаву з кулею в голові. (можете перевірити ці мої слава і самі охренієте).
Задавайте свої запитання.
20.06.2025 21:19 Відповісти
Я не приховую своє несприйняття найвеличнішого лідора усіх Всесвітів, але в мен питання:
хтось з психологів/психіатрів чи інших спеціалістів в цьому напрямку аналізував оці щовечірні хриплосики? Воно ж спілкується простими реченнями! Воно або розраховує на розумово обмежених (простіше для сприйняття та засвоєння), або сам і є таким (не взмозі сформулювати думку, яка є більш складною, ніж первинні потреби). Хоча, якщо є завчений текст чи підказка у вигляді відео/аудіо суфлера - то він майже Цицерон! А от "експромти" чи "живе спілкування" - просто жах! До речі, тампон (в приступах своєї деменції) висловлюється так само - слів багато, а змісту "нуль". Але ж трампону майже 80, а не 43 янелохівських!

Ностравангування **********: світову війну приведе старий у синій шапці, але решта вершників апокаліпсису будуть рудим старим, жовтим імперцем і хрипатим дурнем.

Якось так
20.06.2025 21:22 Відповісти
Захищаєм Сумщину і зсипали "зуби дракона" в одну кучу - насипай далі
20.06.2025 21:23 Відповісти
так ти спробуй, подолай ту купу Жоден танк, чі бмп не проїдуть! потужна потужність
20.06.2025 21:32 Відповісти
Оце я розумію Кремінь! Тільки в сьогодні десь в обід ввів санкції, а на вечір вже кацапська економіка деградує!
20.06.2025 21:27 Відповісти
ти про свою економіку думай зелений мерзотник яку ти знищуєш разом з гетьманцевим
20.06.2025 21:30 Відповісти
Брюки ось-ось прєвратятся в елєгантниє шорти?
Ось-ось! Ось-ось-ось!
20.06.2025 21:37 Відповісти
Українська економіка при Зеленському розвивається як стяг на даху ВР.
Якби не 💰 з ЄС і США, то з більшої половини населення України вже давно б штани спадали.
20.06.2025 21:37 Відповісти
Коли будеш бити по НПЗ, балабол
20.06.2025 21:38 Відповісти
24 чтоб был в Киеве в обычной квартире, ты ж не втічешь?
20.06.2025 21:47 Відповісти
поки рашистська деградує,"зелене похоронне бюро " похоронять і Україну і її економіку...
20.06.2025 21:50 Відповісти
Твоє шобло уже добило наша економіку , 5 6 менеджерів добре працюють на кацапів
20.06.2025 21:54 Відповісти
Чому до сих пір до моцкви літають літаки і не знищені аеропорти? Авіація Сосії сильно впливає як на економіку так і на моральний дух Сосії
20.06.2025 21:59 Відповісти
Ти від неї далеко не відстаєш Вова🤡🤬
20.06.2025 22:00 Відповісти
А нічого що у України взагалі немає економіки? Хто перший здохне?
У тебе діра в бюджеті в 40 млрд. доларів, поц.
20.06.2025 22:11 Відповісти
гундос штопаний.
20.06.2025 22:13 Відповісти
Трумп врятує.
20.06.2025 22:27 Відповісти
Ну і деградьор бо твої санкції кацапам як банний лист до жопи.Санкції США і Євросоюзу можуть сказатись на економіці Московії.
20.06.2025 22:41 Відповісти
ДА ТЫ ПРАВ ЗЕЛЯ!РАСТЕГНИ ШИРИНКУ ПОДОЙДИ К РОЯЛЮ И ДАКАЖИ КАКОЙ ТЫ ЛИДЕР!!!!!
20.06.2025 22:42 Відповісти
підарюга зелена, зате наша економіка під твоїм "чуткім рукаводством" ******* розвивається...
20.06.2025 23:06 Відповісти
А чого він увесь час жартує з таким трагічним обличчям? Це ж нормальний жарт. Мовляв - "Російська економіка загниває, але як приємно пахне."
21.06.2025 05:47 Відповісти
Ага )))
21.06.2025 07:41 Відповісти
але все одно ти деградуєш швидше
21.06.2025 11:12 Відповісти
и-и-ищё нимного,
и-и-ищё чуть -чу-у-у-уть!
21.06.2025 12:49 Відповісти
 
 