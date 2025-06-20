Російська економіка вже деградує, треба підтримати цей процес, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1213-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину.
Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю.
Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії.
Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів". Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.
Була сьогодні тривала доповідь щодо нашої санкційної політики – саме тих напрямів, які б’ють по економічних спроможностях Росії на нашій тимчасово окупованій території. Ми готуємо відповідні рішення РНБО. Сьогодні ж є і новий санкційний пакет нашої держави проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії, зокрема у виробництві дронів. Продовжимо цей тиск і разом із нашими партнерами. Наші санкції будуть продовжені партнерами, ми працюємо над цим – і, до речі, не тільки у європейських юрисдикціях.
Доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в межах коаліції охочих – те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки.
Росіяни сьогодні знову абсолютно відкрито та абсолютно цинічно сказали, що їм "не хочеться" йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там іще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд. Що ж, російська економіка вже деградує. Підтримаємо цей процес іще більше", - сказав Зеленський.
Зеленський з Єрмаком навіть з грошима ЄС ******* у таких маштабах, що у бюджеті діра у 400 ярдів.
А з огляду на те, що особисто ЗЄ прямо зараз розвалює оеформи та антикорупційні лргани, то і гррші ЄС скоро ми не отримаємо.
А от кацапам звізда...
Повторю знову - що ти пропонуєш, констатація відомих фактів це не вирішення проблеми, це ниття.
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
То непотрібно вимаґати допомоґу ?
Ти досі живешь минулим, яке сталось 6-ть років тому. Так, бовдури обрали по приколу бовдура, але світ такий як є, а не той що в уяві. Потрібно жити сьоґоденням і виходити з тоґо, що вже сталося.
З огляду на те, що ЗЄ зараз свідомо провалив 8 з 11 контрольних маяків євроінтеграції та повністю розвалює те, що досягалося через домовленості з ЄС та G7, хз що буде з фінансуванням.
І головне: Що залишиться від України, коли РФ настане звізда?
Нам йти нікуди, тому буде що буде...
Але не "завдяки зе", а завдяки тим хто його обрав. І ті, кого нагодували "просто пєрестать стрєлять", вони нікуди не ділися, а знову впевнено заявляють що є якісь чарівні способи все вирішити ****** нє дєлая. Наприклад змінивши зєлєнского на бєлєцкого, чи здавши Запоріжжя, чи розігнавши тецека.
Ну що ж успіхів...
То це таксисти та манікюрниці ******* гроші мільярдами, а не ЗЄ?
То баба Галя з базару розвалила ракетні програми?
То сантехнік Вася розпорядився розмінувати Чонгар і пустити у Крим Шатли?
То кур'єр Сірожа саботував оборонзамовлення 3 роки? І він же заявив, що краще в асфальт ці гроші закатати?
Він і рішає...
Все - капут Росії. 😁
Балістику вже створив. ******* гігават вже згенерував. Мільйони дронів вже летять... можна вже і ЯЗ обіцяти.
1213 день не прикритої від сліпих "обсє", кранЬій крЄст, оон, магате.
Напам*ятовую- так званна "вов" тривала 1400 (приблизно днів).
Тобто є ще цілих 6 місяців.
Але під час "вов" по сьому союзу були рейди і прочісування міст на причині пошуку чоловіків які "ухилялися від повоювати". На щойно звільнених територіях хапали і везли всіх, хто не хтів той в канаву з кулею в голові. (можете перевірити ці мої слава і самі охренієте).
Задавайте свої запитання.
хтось з психологів/психіатрів чи інших спеціалістів в цьому напрямку аналізував оці щовечірні хриплосики? Воно ж спілкується простими реченнями! Воно або розраховує на розумово обмежених (простіше для сприйняття та засвоєння), або сам і є таким (не взмозі сформулювати думку, яка є більш складною, ніж первинні потреби). Хоча, якщо є завчений текст чи підказка у вигляді відео/аудіо суфлера - то він майже Цицерон! А от "експромти" чи "живе спілкування" - просто жах! До речі, тампон (в приступах своєї деменції) висловлюється так само - слів багато, а змісту "нуль". Але ж трампону майже 80, а не 43 янелохівських!
Ностравангування **********: світову війну приведе старий у синій шапці, але решта вершників апокаліпсису будуть рудим старим, жовтим імперцем і хрипатим дурнем.
Якось так
Ось-ось! Ось-ось-ось!
Якби не 💰 з ЄС і США, то з більшої половини населення України вже давно б штани спадали.
У тебе діра в бюджеті в 40 млрд. доларів, поц.
и-и-ищё чуть -чу-у-у-уть!