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Новости Переговоры в Турции
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Пока рано говорить о новом раунде переговоров с РФ в Стамбуле, - МИД

спикер МИД Тихий

Подготовка к новому раунду переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле пока не ведется, поскольку отсутствие достаточного международного давления на Москву блокирует политический прогресс.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сейчас рано говорить о какой-либо подготовке (к третьему раунду переговоров в Стамбуле - ред.)", - сказал Тихий.

Он отметил, что сейчас продолжается гуманитарная работа, в частности по обмену военнопленными и телами погибших военных. По его словам, эти процессы продолжаются несмотря на общее дипломатическое затишье, поскольку обе стороны заинтересованы в гуманитарном треке.

Спикер подчеркнул, что политический диалог возможен только при условии усиленного международного давления на Кремль. "Если бы это давление было раньше, мы уже были бы готовы рассматривать эти стамбульские встречи. Вместо этого, поскольку давления нет, мы видим пустые встречи. Есть гуманитарный трек, но это тот трек, который и так происходил, потому что россияне тоже заинтересованы. А для того, чтобы было какое-то движение на политическом пути и дипломатическое урегулирование, нужно давление - нет других вариантов", - добавил Тихий.

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Единственный вариант переговоров с парашей выгдядит так.
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10.06.2025 13:41 Ответить
Главное- правильно выбрать направление ветра.
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10.06.2025 13:43 Ответить
Ви, недієздатні дегроти, і на попередніх абсолютно нічого не добилися, який сенс в таких "переговорах" взагалі? Це вам не Мінські, де Порох кацапів вузлом зав'язував, хоча тоді навіть нормальної армії не було.
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10.06.2025 14:05 Ответить
Як я і прогнозував, вчорашній висер Мединського в інфі "Вимоги Росії до України були "значно м'якшими" в 2022 році, ніж зараз," МЗС з головкою ЕрЗе не збирається (чи тільки-тільки збирається) спростовувати. А пішла вже друга доба... Отак працює система автократичної влади.
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10.06.2025 14:10 Ответить
 
 