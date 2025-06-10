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Новини Переговори у Туреччині
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Поки зарано говорити про новий раунд переговорів з РФ у Стамбулі, - МЗС

речник МЗС Тихий

Підготовка до нового раунду переговорів між Україною та Росією у Стамбулі наразі не ведеться, оскільки відсутність достатнього міжнародного тиску на Москву блокує політичний прогрес.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз рано говорити про будь-яку підготовку (до третього раунду перемовин у Стамбулі - ред.)", - сказав Тихий.

Він зазначив, що нині продовжується гуманітарна робота, зокрема щодо обміну військовополоненими і тілами загиблих військових. За його словами, ці процеси тривають попри загальне дипломатичне затишшя, оскільки обидві сторони зацікавлені у гуманітарному треку.

Речник підкреслив, що політичний діалог можливий лише за умови посиленого міжнародного тиску на Кремль. "Якби цей тиск був раніше, ми уже були б готові розглядати ці стамбульські зустрічі. Замість цього, оскільки тиску немає, ми бачимо порожні зустрічі. Є гуманітарний трек, але це той трек, який і так відбувався, бо росіяни теж зацікавлені. А для того, щоб був якийсь рух на політичному шляху і дипломатичне врегулювання, потрібен тиск - немає інших варіантів", - додав Тихий.

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МЗС (4175) Туреччина (3628) переговори з Росією (1303)


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Единственный вариант переговоров с парашей выгдядит так.
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10.06.2025 13:41 Відповісти
Главное- правильно выбрать направление ветра.
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10.06.2025 13:43 Відповісти
Ви, недієздатні дегроти, і на попередніх абсолютно нічого не добилися, який сенс в таких "переговорах" взагалі? Це вам не Мінські, де Порох кацапів вузлом зав'язував, хоча тоді навіть нормальної армії не було.
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10.06.2025 14:05 Відповісти
Як я і прогнозував, вчорашній висер Мединського в інфі "Вимоги Росії до України були "значно м'якшими" в 2022 році, ніж зараз," МЗС з головкою ЕрЗе не збирається (чи тільки-тільки збирається) спростовувати. А пішла вже друга доба... Отак працює система автократичної влади.
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10.06.2025 14:10 Відповісти
 
 