Мы приняли ряд новых решений: международные меры для усиления санкций против РФ, больше ресурсов на дроны, изменение некоторых кадровых позиций, - Зеленский. ВИДЕО
Украина приняла ряд новых решений, учитывая "откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".
Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Путин вчера устроил бенефис, в том числе, и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц. Конечно, Украина будет защищаться. И каждому в мире надо определяться", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что, в свою очередь, "в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".
"Первое: будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России. Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине - внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, - чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность.
Второе: направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков - до конкретной защиты от российских ног на фронте.
Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности - в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то за месяц - в том числе, в формате совещания со всеми украинскими послами - сделаем выводы по этой трансформации", - рассказал президент.
Он подчеркнул, что сейчас - месяц особых мер ради нового давления на Россию, на оккупанта, чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру.
"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины - непубличные. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И, фактически, в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну тоді ти просто балабол і негідник. І ворог українцям.
Зелене брехло з дерев'яною мордою. Санкції проти Портнова не застосували аж доки хтось його не уколошкав. Санкції проти Коломойши - ніяк не спрацюють. Баканов небо коптить так ніби нічого й не було... Таких прикладів купа....
Сподіваюсь, мова не про чергове крадівництво, а про створення ядерної та хімічної зброї.
Не у в'язниці?
Дома біля своєї сім'ї?
Р.с. чернишов виїха, умеров виїде, десь.там вже пів кабміна з тих яких звільнили...
Це, що керівництво за кордоном?
Олексію Гончаренку хтось злив слушок (правда, чи ні, подивимось згодом), що Марккарову з послиці в США забирають; замість неї призначають міністра Умерова. На міноборони розатестовують Василя Малюка (напевне, за те, що не хоче підписувати компромат на Пороха); а когго планують на СБУ - ще не вирішили.
https://t.me/oleksiihoncharenko/47808
https://t.me/oleksiihoncharenko/47809