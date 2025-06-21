Мы приняли ряд новых решений: международные меры для усиления санкций против РФ, больше ресурсов на дроны, изменение некоторых кадровых позиций, - Зеленский. ВИДЕО

Украина приняла ряд новых решений, учитывая "откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Путин вчера устроил бенефис, в том числе, и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц. Конечно, Украина будет защищаться. И каждому в мире надо определяться", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что, в свою очередь, "в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

"Первое: будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России. Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине - внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, - чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность.



Второе: направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков - до конкретной защиты от российских ног на фронте.



Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности - в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то за месяц - в том числе, в формате совещания со всеми украинскими послами - сделаем выводы по этой трансформации", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас - месяц особых мер ради нового давления на Россию, на оккупанта, чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру.



"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины - непубличные. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И, фактически, в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", - добавил Зеленский.

