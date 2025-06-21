РУС
Мы приняли ряд новых решений: международные меры для усиления санкций против РФ, больше ресурсов на дроны, изменение некоторых кадровых позиций, - Зеленский. ВИДЕО

Украина приняла ряд новых решений, учитывая "откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Путин вчера устроил бенефис, в том числе, и для Соединенных Штатов Америки. Говорил он абсолютно откровенно. Да, он хочет всю Украину, и хочет не четыре года, не с 2014 года, а давно, - он так сам сформирован, российским империализмом. И когда он говорит об Украине и что-то там еще о ногах российских солдат, он говорит также о Беларуси, о странах Балтии, о Молдове, и о Кавказе, и о таких странах, как Казахстан, и обо всех местах на земле, куда могут добраться российские убийцы. Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц. Конечно, Украина будет защищаться. И каждому в мире надо определяться", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что, в свою очередь, "в Украине приняли ряд новых решений, учитывая откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Читайте: РФ будет затягивать переговоры с Украиной в Стамбуле для отсрочки санкций, - Зеленский

"Первое: будут новые наши международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России. Мы также активизируем всю санкционную работу в Украине - внутреннюю работу, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, - чтобы каждый человек почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность.

Второе: направим больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков - до конкретной защиты от российских ног на фронте.

Третье: мы изменим некоторые кадровые позиции, в частности - в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости. Что касается дипломатического корпуса, то за месяц - в том числе, в формате совещания со всеми украинскими послами - сделаем выводы по этой трансформации", - рассказал президент.

Также читайте: Ни один Patriot не пострадал из-за последних массированных ударов РФ, - Зеленский

Он подчеркнул, что сейчас - месяц особых мер ради нового давления на Россию, на оккупанта, чтобы усложнить им ситуацию, а значит, чтобы упростить нам путь к миру.

"Детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины - непубличные. Отдельно будут решения СНБО, они уже готовятся. И, фактически, в ежедневном режиме будем информировать о том, что делают украинские дипломаты ради достижения наших украинских целей", - добавил Зеленский.

Также читайте: Украина передала США список оружия, которое хочет купить. Туда входит Patriot. Ждем фидбек, - Зеленский

Топ комментарии
+11
Наступило время о@уительных историй от пургомета. Результат этой "бурной деятельности" - за окном.
21.06.2025 16:46 Ответить
+9
Бачив я як направляють твої слуги більше ресурсів на дрони. В Миколаєві закупили новенькі іноземні автомобілі в різні служби міста, замінили по третьому разу бруківку, садять дерева, прізають кущі і бур'яни на самих далеких околицях, чого не робили навіть при совку. По місту спеціальні машини миють асфальт і тротурари, цілодобово міняють ще новенькі світлофори, а за Миколаєвом зрішають якійсний шапр асфальту і кладуть новий, аж до Коблесо. Скільки Кім перерахував на оборону? А воно йому треба? Пенсіонери і діти скинуться!!! Гооловне прокукурукати по шмарафону, що ми будемо, що ми робимо, що в нас буде балістика, що в нас буде... потім, а сьогодні тільки обіцянки, обіцянки і ще раз обіцянки і так сьомий рік.
21.06.2025 16:46 Ответить
+7
Нуль целых, хрен десятых
21.06.2025 16:48 Ответить
Акі пчела - а вихлоп
21.06.2025 16:41 Ответить
21.06.2025 16:48 Ответить
Ну хоч хрен - анекдот - дві жіночки - ти вчора була на партійних зборах? - була - шось дали? - *** дали! - ну - тобі хоч *** а мені нічого
21.06.2025 16:52 Ответить
21.06.2025 16:46 Ответить
21.06.2025 16:46 Ответить
А кадровоя позиция,которая сын грушника и ларечник будет поменяна?
21.06.2025 16:47 Ответить
Ми пахали....я і трактор!!!!
21.06.2025 16:52 Ответить
Все кипит и все сырое! Володенька не перепрацюйся
21.06.2025 17:00 Ответить
Скажи коротко, - д'Єрмака свого посадиш у в'язницю? Ні?
Ну тоді ти просто балабол і негідник. І ворог українцям.
21.06.2025 17:11 Ответить
Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні - внутрішню роботу

Зелене брехло з дерев'яною мордою. Санкції проти Портнова не застосували аж доки хтось його не уколошкав. Санкції проти Коломойши - ніяк не спрацюють. Баканов небо коптить так ніби нічого й не було... Таких прикладів купа....
21.06.2025 17:13 Ответить
Та йди в дупу, прострочене чмо
21.06.2025 17:21 Ответить
>Зеленський зазначив, що своєю чергою "в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись".

Сподіваюсь, мова не про чергове крадівництво, а про створення ядерної та хімічної зброї.
21.06.2025 17:23 Ответить
як ще можливо сподіватися на 6 рік крадівництва та зради
21.06.2025 18:04 Ответить
Що ще залишається? Звичайно, я хочу іншого президента та прем'єр-міністра, бо бачу дуже багато речей (в науці та обороні) які треба терміново змінювати, але що зробиш?
21.06.2025 18:22 Ответить
Невже у США нарешті буде посол?
показать весь комментарий
21.06.2025 18:03 Ответить
буде. Умеров.
21.06.2025 18:20 Ответить
Оце жесть.
Не у в'язниці?
Дома біля своєї сім'ї?

Р.с. чернишов виїха, умеров виїде, десь.там вже пів кабміна з тих яких звільнили...
Це, що керівництво за кордоном?
21.06.2025 19:11 Ответить
А це можна розказувати наприклад з трибуни ООН а не у відосіку?
21.06.2025 18:05 Ответить
До слова, до цитати "Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями"

Олексію Гончаренку хтось злив слушок (правда, чи ні, подивимось згодом), що Марккарову з послиці в США забирають; замість неї призначають міністра Умерова. На міноборони розатестовують Василя Малюка (напевне, за те, що не хоче підписувати компромат на Пороха); а когго планують на СБУ - ще не вирішили.

https://t.me/oleksiihoncharenko/47808
https://t.me/oleksiihoncharenko/47809
21.06.2025 18:17 Ответить
Малюк у СБУ показує результат, от навіщо його чіпати?!
21.06.2025 18:22 Ответить
А Зєльонкіну потрібні інші результати.
21.06.2025 18:32 Ответить
На кіл ішака тупорилого!
21.06.2025 18:58 Ответить
ліжка застоюються в шльондродомі -час міняти
21.06.2025 19:33 Ответить
Чебурека в посли намародерив на крові , оце такі плани у просрочки ,країга мрій нелоха
21.06.2025 19:36 Ответить
невже шампури потрібно з під стріх витягувати і Савіка Шустрого запрошати в Україну на шашлик...???
21.06.2025 21:06 Ответить
 
 