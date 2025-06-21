РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8559 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в посольствах
3 191 33

Зеленский принял кадровые решения в отношении руководителей некоторых посольств, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига о кадровых изменениях в посольствах

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано в конце июля.

"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат",- сказал глава внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что от руководителей украинских посольств ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи и поддержки украинцев за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа рассматривает закрытие около 30 посольств и консульств США, в том числе в Европе, - CNN

"Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", - добавил Сибига.

Ранее президент Зеленский сообщал, что в украинском дипломатическом корпусе произойдут изменения, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с президентом Эквадора Нобоа возможность заключения соглашения о свободной торговле

Автор: 

посольство (1098) Сибига Андрей (654)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
невже сексологинь поміняють на повій?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:26 Ответить
+10
А Чернишов стане послом, але ішак ще не знає в якій країні, бо не відомо куди він втік.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:33 Ответить
+10
блазень без освіти призначає послів без освіти
показать весь комментарий
21.06.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.06.2025 20:25 Ответить
вони з антимайданним мусорком вже чеченців навбивали, а зараз ще й кишені по зав'язку понабивають.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:28 Ответить
Зліва копія Зеленського...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:35 Ответить
Вирішив об'єднати умерова з родиною.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:26 Ответить
невже сексологинь поміняють на повій?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:26 Ответить
одних щурів змінять на інших
показать весь комментарий
21.06.2025 20:27 Ответить
Х#рню поміняють на х#ню! А може навпаки.
Хоча, «а какая разніца»?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:01 Ответить
скоро посольств не вистачить щоб заховати усіх подєльніков Ахмєтова та Єрмака, Умерова до сім"ї у США, вірного Ахметівського раба відмивальника його бізнесу у США усім своїм родинним табором ...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:18 Ответить
Володимир Зеленський вирішив збільшити дипломатичний імпотенціал України!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:29 Ответить
А в нашому таборі сьогодні обмін білизни - третій загін міняється з першим!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:29 Ответить
це щоб відволікти увагу від скандалу з чернишовом от і все
показать весь комментарий
21.06.2025 20:30 Ответить
з чернишовим все порішають, свій генпридурок довіру відпрацює.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:34 Ответить
Потужна дипломатія - це, коли блазень без освіти призначає послів.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:31 Ответить
блазень без освіти призначає послів без освіти
показать весь комментарий
21.06.2025 20:36 Ответить
Израиль почему-то свои посольства позакрывал везде на время войны. вероятно есть более важные дела, типа, война, деньги нужны, оружие, шпионы опять же.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:32 Ответить
А Іран позакривав?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:37 Ответить
ну, хз что там Иран сделал - надо смотреть на тех, где все относительно прилично (как минимум по отношению к своим гражданам), на тех, кто как-то выжили в не очень благоприятной среде - наверное, что-то они делают правильно?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:42 Ответить
А Чернишов стане послом, але ішак ще не знає в якій країні, бо не відомо куди він втік.
показать весь комментарий
21.06.2025 20:33 Ответить
Цінний кадр Чернишов злиняв - а яким послом міг бути - не верхівка а їбанаріум
показать весь комментарий
21.06.2025 20:37 Ответить
Послом і стане,не переживайте. Тільки ось повідомить нелоха в якій країні конкретно.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:09 Ответить
Захід не проковтне - людина під підозрою і посол
показать весь комментарий
21.06.2025 21:13 Ответить
Якщо він не збирається в Україну повертатися, то його можуть тільки почесним послом призначити !
показать весь комментарий
21.06.2025 22:37 Ответить
Ковалів в міністри!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:44 Ответить
Пора вже пікала з лисим кудись прилаштувати, уроджені дипломати
показать весь комментарий
21.06.2025 20:46 Ответить
"Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", - додав Сибіга. (невже закриється кабак Маркарової в США..з Болгарії сексологиню відкличуть і з Швейцарії "бенядіктову" ..Перестали платити мзду-" накуй з пляжу "
показать весь комментарий
21.06.2025 20:48 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 21:21 Ответить
хто тепер носитиме портфель Єрмака на міжнародних зустрічах? Був Кулеба...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:37 Ответить
Не зовсім розумію зв'язок між виступом дідуся Пу і різкими кадровими рішеннями в Україні.
Вони з Зе працюють синхронно, так?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:55 Ответить
Мартишка щось там підписала..
показать весь комментарий
21.06.2025 21:55 Ответить
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
показать весь комментарий
21.06.2025 22:11 Ответить
Покидьків поставив! Будуть англійську вчити !
показать весь комментарий
21.06.2025 22:32 Ответить
 
 