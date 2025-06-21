Зеленский принял кадровые решения в отношении руководителей некоторых посольств, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский принял решение о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано в конце июля.
"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат",- сказал глава внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметил, что от руководителей украинских посольств ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи и поддержки украинцев за рубежом.
"Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", - добавил Сибига.
Ранее президент Зеленский сообщал, что в украинском дипломатическом корпусе произойдут изменения, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости.
Хоча, «а какая разніца»?
Вони з Зе працюють синхронно, так?
Вони в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...