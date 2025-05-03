Зеленский обсудил с президентом Эквадора Нобоа возможность заключения соглашения о свободной торговле
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Эквадора Даниэлем Нобоа. Стороны обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами.
Об этом сообщила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поздравил Нобоа с переизбранием на должность, а также отметил, что "ценит уровень диалога", на который уже вышли оба государства.
"Президент Украины подчеркнул, что одним из шагов к сближению между странами является открытие Посольства Украины в Эквадоре", - сказано в сообщении.
По словам Зеленского, посольство заработает уже в конце этого года.
В свою очередь Нобоа отметил, что Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте ряда продовольственных товаров.
"Лидеры обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле и договорились, что их команды будут работать над этим. Отдельно речь шла о сотрудничестве в рамках формата Украина - Латинская Америка", - сказано в пресс-релизе.
Также Нобоа пригласил Зеленского приехать в Эквадор, а Зеленский предложил ему сделать ответный шаг - посетить Украину.
Президенты также договорились о продолжении контактов.
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Результати його діяльності всі вже побачили.
У 2019 році Нобоа здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Школі менеджменту Келлог Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. 2020 року він отримав ще один ступінь магістра державного управління в Гарвардському університеті, а у 2022 році - ступінь магістра політичних комунікацій та стратегічного управління в Університеті Джорджа Вашингтона.
"Поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну у вантажі бананів, що прямував до Бельгії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC".
"По словам президента Эквадора Даниэля Нобоа, несмотря на то, что в самой стране кокаин не производят, около 70% всего мирового трафика этого наркотика проходит именно через эквадорские порты. Туда его завозят контрабандой из соседних стран - Колумбии и Перу - двух крупнейших производителей кокаина в мире".
Тільки того,що помандрував Африкою за держ.рахунок.
бо в україні на нього чекає: або чаушеску, або мілошевич.
проханнч не стріляти в пісюниста!
воно грає чим може!