Зеленский обсудил с президентом Эквадора Нобоа возможность заключения соглашения о свободной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Эквадора Даниэлем Нобоа. Стороны обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом сообщила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Нобоа с переизбранием на должность, а также отметил, что "ценит уровень диалога", на который уже вышли оба государства.

"Президент Украины подчеркнул, что одним из шагов к сближению между странами является открытие Посольства Украины в Эквадоре", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, посольство заработает уже в конце этого года.

В свою очередь Нобоа отметил, что Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте ряда продовольственных товаров.

Читайте также: Президент Эквадора подтвердил, что отказывается передавать военную технику Украине: Не хотим быть частью вооруженного конфликта

"Лидеры обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле и договорились, что их команды будут работать над этим. Отдельно речь шла о сотрудничестве в рамках формата Украина - Латинская Америка", - сказано в пресс-релизе.

Также Нобоа пригласил Зеленского приехать в Эквадор, а Зеленский предложил ему сделать ответный шаг - посетить Украину.

Президенты также договорились о продолжении контактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия объявила банановую войну Эквадору после обещания страны передать оружие Украине