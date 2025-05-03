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Новости Зеленский провел разговор с президентом Эквадора
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Зеленский обсудил с президентом Эквадора Нобоа возможность заключения соглашения о свободной торговле

Зеленский поговорил с президентом Эквадора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Эквадора Даниэлем Нобоа. Стороны обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом сообщила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Нобоа с переизбранием на должность, а также отметил, что "ценит уровень диалога", на который уже вышли оба государства.

"Президент Украины подчеркнул, что одним из шагов к сближению между странами является открытие Посольства Украины в Эквадоре", - сказано в сообщении.

По словам Зеленского, посольство заработает уже в конце этого года.

В свою очередь Нобоа отметил, что Эквадор заинтересован в развитии экономического партнерства с Украиной и импорте ряда продовольственных товаров.

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"Лидеры обсудили возможность заключения соглашения о свободной торговле и договорились, что их команды будут работать над этим. Отдельно речь шла о сотрудничестве в рамках формата Украина - Латинская Америка", - сказано в пресс-релизе.

Также Нобоа пригласил Зеленского приехать в Эквадор, а Зеленский предложил ему сделать ответный шаг - посетить Украину.

Президенты также договорились о продолжении контактов.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) посольство (1081) Эквадор (25)


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Топ комментарии
+9
А ще, у Еквадора немає екстрадиції..так що наш сонцесяйний може полетіти туди й не повернутись..
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03.05.2025 05:59
+7
На відміну від криворізького "уриста", президент Еквадору після навчання у Школі бізнесу Штерна при Нью-Йоркському університеті здобув ступінь з бізнес-адміністрування у 2010 році.

У 2019 році Нобоа здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Школі менеджменту Келлог Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. 2020 року він отримав ще один ступінь магістра державного управління в Гарвардському університеті, а у 2022 році - ступінь магістра політичних комунікацій та стратегічного управління в Університеті Джорджа Вашингтона.
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03.05.2025 01:36
+6
Ну все. Тепер бананами можна буде свиней годувати, а батат буде дешевшим за картоплю. 😁
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03.05.2025 01:21
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Правила форума Совет форумчан
Ну все. Тепер бананами можна буде свиней годувати, а батат буде дешевшим за картоплю. 😁
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03.05.2025 01:21 Ответить
А ще, у Еквадора немає екстрадиції..так що наш сонцесяйний може полетіти туди й не повернутись..
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03.05.2025 05:59 Ответить
"Полиция Эквадора изъяла в порту Мачалы почти 3,2 тонны кокаина, спрятанного в ящиках с бананами" - справа явно не в бананах
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03.05.2025 10:01 Ответить
Ну это же совсем другое дело!!!
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03.05.2025 01:25 Ответить
Цей артист створює імітацію бурхливой діяльності.
Результати його діяльності всі вже побачили.
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03.05.2025 01:31 Ответить
На відміну від криворізького "уриста", президент Еквадору після навчання у Школі бізнесу Штерна при Нью-Йоркському університеті здобув ступінь з бізнес-адміністрування у 2010 році.

У 2019 році Нобоа здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Школі менеджменту Келлог Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. 2020 року він отримав ще один ступінь магістра державного управління в Гарвардському університеті, а у 2022 році - ступінь магістра політичних комунікацій та стратегічного управління в Університеті Джорджа Вашингтона.
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03.05.2025 01:36 Ответить
От вам і президент бананової республіки.
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03.05.2025 01:38 Ответить
Народився 30 листопада 1987 (37 років)
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03.05.2025 01:44 Ответить
Ви про Зеленського ?
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03.05.2025 09:31 Ответить
Таке відчуття, що косив від мобілізації, весь час кудись поступав і десь вчився! До речі, аж 4 рази! Чотириразовий ухилянт!
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03.05.2025 03:49 Ответить
тепер маракуйя і черімойя будуть дешевше картоплі.
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03.05.2025 03:39 Ответить
Під час переговорів Президенти дізналися, що є такі країни як Еквадор та Україна і домовилися не забути про це!
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03.05.2025 03:45 Ответить
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03.05.2025 05:28 Ответить
Зеуйопиписка один в один як не путю копіює, так лаврова...
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03.05.2025 06:25 Ответить
Коняці хоч Орден Жеребця вручили, а що цей отримає? Відро коксу?
"Поліція Еквадору виявила майже 8,8 т кокаїну у вантажі бананів, що прямував до Бельгії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC".

"По словам президента Эквадора Даниэля Нобоа, несмотря на то, что в самой стране кокаин не производят, около 70% всего мирового трафика этого наркотика проходит именно через эквадорские порты. Туда его завозят контрабандой из соседних стран - Колумбии и Перу - двух крупнейших производителей кокаина в мире".
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03.05.2025 09:58 Ответить
Що з того,що обговорив,кому від того користь?
Тільки того,що помандрував Африкою за держ.рахунок.
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03.05.2025 08:01 Ответить
Знову імітація бурної діяльності."Дипломатичний марафон"
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03.05.2025 08:06 Ответить
Йо,братко,забыл безпековый договор подписать,скользящие шкурки от бананов могут остановить наступление путинских орд.
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03.05.2025 08:27 Ответить
зе!чмо в істериці шукає місце притулку.
бо в україні на нього чекає: або чаушеску, або мілошевич.
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03.05.2025 08:28 Ответить
100%
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03.05.2025 08:51 Ответить
Яке марення ! А до цього часу що було ?
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03.05.2025 09:29 Ответить
Артисты не надёжный народ.
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03.05.2025 10:15 Ответить
оголошення в ОП:
проханнч не стріляти в пісюниста!
воно грає чим може!
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03.05.2025 10:48 Ответить
 
 