Зеленський обговорив з президентом Еквадору Нобоа можливість укладення угоди про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Еквадору Даніелем Нобоа. Сторони обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав Нобоа з переобранням на посаду, а також зазначив, що "цінує рівень діалогу", на який уже вийшли обидві держави.

"Президент України наголосив, що одним із кроків до зближення між країнами є відкриття Посольства України в Еквадорі", - сказано в повідомленні.

За словами Зеленського, посольство запрацює вже наприкінці цього року.

Своєю чергою Нобоа зазначив, що Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів.

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"Лідери обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим. Окремо йшлося про співпрацю в межах формату Україна – Латинська Америка", - сказано в пресрелізі.

Також Нобоа запросив Зеленського приїхати в Еквадор, а Зеленський запропонував йому зробити крок у відповідь - відвідати Україну.

Президенти також домовилися про продовження контактів.

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