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Новини Зеленський провів розмову з президентом Еквадору
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Зеленський обговорив з президентом Еквадору Нобоа можливість укладення угоди про вільну торгівлю

Зеленський поговорив з президентом Еквадору

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Еквадору Даніелем Нобоа. Сторони обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав Нобоа з переобранням на посаду, а також зазначив, що "цінує рівень діалогу", на який уже вийшли обидві держави.

"Президент України наголосив, що одним із кроків до зближення між країнами є відкриття Посольства України в Еквадорі", - сказано в повідомленні.

За словами Зеленського, посольство запрацює вже наприкінці цього року.

Своєю чергою Нобоа зазначив, що Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів.

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"Лідери обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим. Окремо йшлося про співпрацю в межах формату Україна – Латинська Америка", - сказано в пресрелізі.

Також Нобоа запросив Зеленського приїхати в Еквадор, а Зеленський запропонував йому зробити крок у відповідь - відвідати Україну.

Президенти також домовилися про продовження контактів.

Читайте також: Зеленський привітав президента Еквадору Нобоа з переобранням на посаду, нагадавши, що Україна працює над відкриттям посольства

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) посольство (944) Еквадор (29)


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Ну все. Тепер бананами можна буде свиней годувати, а батат буде дешевшим за картоплю. 😁
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03.05.2025 01:21 Відповісти
Ну это же совсем другое дело!!!
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03.05.2025 01:25 Відповісти
Цей артист створює імітацію бурхливой діяльності.
Результати його діяльності всі вже побачили.
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03.05.2025 01:31 Відповісти
На відміну від криворізького "уриста", президент Еквадору після навчання у Школі бізнесу Штерна при Нью-Йоркському університеті здобув ступінь з бізнес-адміністрування у 2010 році.

У 2019 році Нобоа здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Школі менеджменту Келлог Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. 2020 року він отримав ще один ступінь магістра державного управління в Гарвардському університеті, а у 2022 році - ступінь магістра політичних комунікацій та стратегічного управління в Університеті Джорджа Вашингтона.
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03.05.2025 01:36 Відповісти
От вам і президент бананової республіки.
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03.05.2025 01:38 Відповісти
Народився 30 листопада 1987 (37 років)
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03.05.2025 01:44 Відповісти
 
 