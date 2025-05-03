Зеленський обговорив з президентом Еквадору Нобоа можливість укладення угоди про вільну торгівлю
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Еквадору Даніелем Нобоа. Сторони обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю між країнами.
Про це повідомила пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський привітав Нобоа з переобранням на посаду, а також зазначив, що "цінує рівень діалогу", на який уже вийшли обидві держави.
"Президент України наголосив, що одним із кроків до зближення між країнами є відкриття Посольства України в Еквадорі", - сказано в повідомленні.
За словами Зеленського, посольство запрацює вже наприкінці цього року.
Своєю чергою Нобоа зазначив, що Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів.
"Лідери обговорили можливість укладення угоди про вільну торгівлю та домовилися, що їхні команди працюватимуть над цим. Окремо йшлося про співпрацю в межах формату Україна – Латинська Америка", - сказано в пресрелізі.
Також Нобоа запросив Зеленського приїхати в Еквадор, а Зеленський запропонував йому зробити крок у відповідь - відвідати Україну.
Президенти також домовилися про продовження контактів.
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Результати його діяльності всі вже побачили.
У 2019 році Нобоа здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Школі менеджменту Келлог Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс. 2020 року він отримав ще один ступінь магістра державного управління в Гарвардському університеті, а у 2022 році - ступінь магістра політичних комунікацій та стратегічного управління в Університеті Джорджа Вашингтона.