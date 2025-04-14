Зеленський привітав президента Еквадору Нобоа з переобранням на посаду, нагадавши, що Україна працює над відкриттям посольства

Президент Володимир Зеленський привітав Даніеля Нобоа з переобранням на посаду президента Республіки Еквадор.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю президента Даніеля Нобоа з переобранням. Україна цінує дружбу з Еквадором і розраховує вивести наші відносини на новий рівень", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна працює над відкриттям посольства в Еквадорі.

"Це крок до більш тісної співпраці та спільного процвітання наших народів", - додав Зеленський.

Очільник держави також побажав Нобоа подальших успіхів під час нового терміну на посаді.

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