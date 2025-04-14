Зеленський привітав президента Еквадору Нобоа з переобранням на посаду, нагадавши, що Україна працює над відкриттям посольства
Президент Володимир Зеленський привітав Даніеля Нобоа з переобранням на посаду президента Республіки Еквадор.
Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю президента Даніеля Нобоа з переобранням. Україна цінує дружбу з Еквадором і розраховує вивести наші відносини на новий рівень", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що Україна працює над відкриттям посольства в Еквадорі.
"Це крок до більш тісної співпраці та спільного процвітання наших народів", - додав Зеленський.
Очільник держави також побажав Нобоа подальших успіхів під час нового терміну на посаді.
Топ коментарі
+7 Trevo Trow
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+4 Марина Нєчаєва #561431
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+3 Urs
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