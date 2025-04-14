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Новини Президентські вибори в Еквадорі
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Зеленський привітав президента Еквадору Нобоа з переобранням на посаду, нагадавши, що Україна працює над відкриттям посольства

Зеленський привітав Нобоа з переобранням на посаду президента Еквадору

Президент Володимир Зеленський привітав Даніеля Нобоа з переобранням на посаду президента Республіки Еквадор.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю президента Даніеля Нобоа з переобранням. Україна цінує дружбу з Еквадором і розраховує вивести наші відносини на новий рівень", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна працює над відкриттям посольства в Еквадорі.

"Це крок до більш тісної співпраці та спільного процвітання наших народів", - додав Зеленський.

Очільник держави також побажав Нобоа подальших успіхів під час нового терміну на посаді.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) посольство (944) Еквадор (29)


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Топ коментарі
+7
В гундосика біле какао закінчилося.
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15.04.2025 00:08
+4
Готує собі запасний аеродром?

В Еквадорі діють обмеженні правила екстрадиції - тобто можуть видати, а можуть і не видати..
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15.04.2025 02:07
+3
розраховує еквадорців на контракт з перспективою громадянства заманити.
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15.04.2025 00:03
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розраховує еквадорців на контракт з перспективою громадянства заманити.
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15.04.2025 00:03 Відповісти
В гундосика біле какао закінчилося.
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15.04.2025 00:08 Відповісти
Забери його з собою
Повези до Еквадору
🎼🎵🎶🎵🎵
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15.04.2025 00:22 Відповісти
Навіть DJ Sash співав про Еквадор - навіть пісня однойменна є у нього, слухав її в 1997-му році )) Він щось знав вже тоді...
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15.04.2025 01:36 Відповісти
Готує собі запасний аеродром?

В Еквадорі діють обмеженні правила екстрадиції - тобто можуть видати, а можуть і не видати..
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15.04.2025 02:07 Відповісти
Раніше б і не подивились в ту сторону, тепер це наш рівень а то і нижче.
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15.04.2025 05:37 Відповісти
Вже європа на зе ложила то він хоч на еевадорі пропіариться.Тьху.Чекаємо договору про "гарантії миру" з еквадором
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15.04.2025 05:59 Відповісти
Потужно зачитав відосік
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15.04.2025 06:30 Відповісти
На нари бовдура тупорилого!
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15.04.2025 07:11 Відповісти
Дебил снова обкурился...
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15.04.2025 07:57 Відповісти
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15.04.2025 08:42 Відповісти
Еквадор то рівень нашого "президента" а ще Науру , Тувалу і їм подібні .
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15.04.2025 09:29 Відповісти
Танкер зерна бесплатно Эквадору!
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15.04.2025 10:29 Відповісти
 
 