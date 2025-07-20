Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - йдеться в повідомленні.

Зеленський повідомив, що також обговорив із Сирським ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!" - наголосив президент.

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Своєю чергою Головком доповів і щодо далекобійних ударів України, зокрема частоти та ефективності дипстрайків: "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни".

За словами Зеленського, головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.

"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - додав президент.

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