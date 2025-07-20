Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - йдеться в повідомленні.
Зеленський повідомив, що також обговорив із Сирським ситуацію у прикордонних районах Сумщини.
"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!" - наголосив президент.
Своєю чергою Головком доповів і щодо далекобійних ударів України, зокрема частоти та ефективності дипстрайків: "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни".
За словами Зеленського, головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.
"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - додав президент.
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А раніше додуматись не міг?
виробництво яких, ви зупинили у 2020 році ?"
Може досить всім украінцям брехати про ракети ,, паляниця " і інші ,
яких немає , так як всі наші гроші були вкрадені вашою владою
і зберігаються в Оманських оффшорах !!
Сырский: все збс, логистика противника страдает.
Зеленский: продвижение врага ?
Сырский: тут не все збс, пишу диссертацию, раскрывающую этот момент.
Зеленский: на этом все, следующий по дипстрайкам министр иностранных дел.
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лютый трэш
4-ий рік війни а зеля все обіцяє та обіцяє створити власну балістику
4-ий рік війни а тільки одна брехня, брехня і брехня сиплеться з рота зелі