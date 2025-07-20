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Новини Доповідь Сирського
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Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати

Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського. Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", - йдеться в повідомленні.

Зеленський повідомив, що також обговорив із Сирським ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!" - наголосив президент.

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Своєю чергою Головком доповів і щодо далекобійних ударів України, зокрема частоти та ефективності дипстрайків: "Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни".

За словами Зеленського, головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.

"Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - додав президент.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу" Корецького: Готуємо конкретні кроки для стягнення коштів із "Газпрому"

Автор: 

Зеленський Володимир (24784) Сирський Олександр (684) Удари по РФ (425)


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Топ коментарі
+14
Коли є чим - то вдарте - для чого ці потужні балачки?
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20.07.2025 16:15 Відповісти
+13
Як вже задовбало це п.здабрльство, та ще й майбутньому часі!...
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20.07.2025 16:17 Відповісти
+10
А шахеди не мають літати. Треба терміново указ президента!
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20.07.2025 16:17 Відповісти
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Коли є чим - то вдарте - для чого ці потужні балачки?
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20.07.2025 16:15 Відповісти
Мабуть по старій традиції після того як випили.....а попи....ть
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20.07.2025 16:25 Відповісти
Що з нашим Геніческом. Мелітополем, Скадовськом - Зеленський щось думає робити? Чи вважає що зійде це з рук і його українці за це по головці погладять? Бо якшо буде заморозка- ми втратимо наші рідні міста....
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20.07.2025 17:11 Відповісти
Як вже задовбало це п.здабрльство, та ще й майбутньому часі!...
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20.07.2025 16:17 Відповісти
На фото два самих брехливих під@р@ в Україні.
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20.07.2025 16:36 Відповісти
Пальцеводи.....
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20.07.2025 16:52 Відповісти
Зеленський і Сирський обговорили далекобійні удари: Російська логістика має відчутно страждати - хер то правда Кримсько- Маріупольська логістика недоторкана.зеєрмак заборонив наносити удари по логістиці "рідної раші"
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20.07.2025 16:17 Відповісти
А шахеди не мають літати. Треба терміново указ президента!
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20.07.2025 16:17 Відповісти
На сьомому році до просроченого почало щось доходити.
А раніше додуматись не міг?
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20.07.2025 16:21 Відповісти
Застаріле питання до Зеленського :,, Де наші далекобійні ракети ,
виробництво яких, ви зупинили у 2020 році ?"
Може досить всім украінцям брехати про ракети ,, паляниця " і інші ,
яких немає , так як всі наші гроші були вкрадені вашою владою
і зберігаються в Оманських оффшорах !!
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20.07.2025 16:22 Відповісти
Ви би ще координати дали звідки та коли будете наносити удари. Навіщо це бла, бла, бла. Або робити більше нічого
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20.07.2025 16:23 Відповісти
А вони і дають .
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20.07.2025 17:03 Відповісти
Коли нпз будуть страждати? Вже півроку їх чомусь не ********.
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20.07.2025 16:24 Відповісти
йшов 4 рік війни...
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20.07.2025 16:25 Відповісти
4?
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20.07.2025 16:30 Відповісти
у зеленського
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20.07.2025 16:31 Відповісти
Зе зрадник тільки те й робить що заслуховує, а потім глашатає брехню наріду. Маскалі для зеутирка то святоє.
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20.07.2025 16:27 Відповісти
Зеленский: шо с дипстрайками ?
Сырский: все збс, логистика противника страдает.
Зеленский: продвижение врага ?
Сырский: тут не все збс, пишу диссертацию, раскрывающую этот момент.
Зеленский: на этом все, следующий по дипстрайкам министр иностранных дел.
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20.07.2025 16:31 Відповісти
Страждати повинна не тільки логістика русні а й самі русняві ,як щоночі страждають жителі Харкова, Кривого Рогу, Дніпра ,Києва ,Сум ,Херсона, Запоріжжя і загалом всі жителі України, А в першу чергу війну повинна відчути москва , Можна уявити що буде якщо в тій же москві почнеться паніка і 10 мільйонів ломануться навтіки. Це буде аргумент для пуйла набагато вагоміший ніж "умовляння "Трампа.
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20.07.2025 16:31 Відповісти
"Зеленський і Сирський обговорили"
"Шмигаль провів нараду з Умєровим"
"Зеленський заслухав доповідь Сибіги"
"Зеленський заслухав доповідь очільника "Нафтогазу"

лютый трэш
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20.07.2025 16:33 Відповісти
4-ий рік війни, а вони все обговорюють та обговорють нанести потужні удари по рашці
4-ий рік війни а зеля все обіцяє та обіцяє створити власну балістику
4-ий рік війни а тільки одна брехня, брехня і брехня сиплеться з рота зелі
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20.07.2025 16:33 Відповісти
Я себе представляю эти тёрки. Разговоры эти куда (но для виду) можно бить, а куда }{уйло с Трампоном запрещают. Все удары должны начинаться с известного всем места.
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20.07.2025 17:15 Відповісти
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20.07.2025 17:17 Відповісти
Бібусічка так і не розповіла як саме оживився фронт після звільнення Залужного, і скільки алкаш сирок звільнив окупованої території
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20.07.2025 17:19 Відповісти
Комедия,зеленые человечки штрыкают в логистику путина фонариком и требуют от нее страданий.
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20.07.2025 17:21 Відповісти
Гда обещанные наши ракеты большой дальности которые могут накрыть завод шахедов в Елабуге?
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20.07.2025 17:22 Відповісти
кацапи перевезуть виробництво подалі
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20.07.2025 17:27 Відповісти
Неужели решились ????
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20.07.2025 17:28 Відповісти
Ішаківські "погрози" нагадують заяви бомжа- "ідьом грабіть банк". Обкурене чмо меле будь-що, аби бути на слуху.
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20.07.2025 17:33 Відповісти
 
 