587 7

Границы не могут быть изменены силой. Поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой, - Карни

Зеленский поговорил с Карни

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор. Обсудили истинные намерения и замыслы России и пришли к согласию, что "не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Карни сообщил на своей странице в фейсбук.

"Мы согласились, что решение относительно будущего Украины должны принимать украинцы, что международные границы не могут быть изменены силой, и что дипломатическое взаимодействие необходимо усиливать постоянным давлением на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию.

Мы также подчеркнули необходимость надежной безопасности, чтобы Украина могла защищать свою территориальную целостность и суверенитет.

Поскольку переговоры направлены на обеспечение справедливого и прочного мира, поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой", - говорится в заметке Карни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии: Сейчас есть реальный шанс достичь мира

Зеленский Владимир (21524) Карни Марк (34)


