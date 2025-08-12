Границы не могут быть изменены силой. Поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой, - Карни
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор. Обсудили истинные намерения и замыслы России и пришли к согласию, что "не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Карни сообщил на своей странице в фейсбук.
"Мы согласились, что решение относительно будущего Украины должны принимать украинцы, что международные границы не могут быть изменены силой, и что дипломатическое взаимодействие необходимо усиливать постоянным давлением на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию.
Мы также подчеркнули необходимость надежной безопасности, чтобы Украина могла защищать свою территориальную целостность и суверенитет.
Поскольку переговоры направлены на обеспечение справедливого и прочного мира, поддержка Украины со стороны Канады остается непоколебимой", - говорится в заметке Карни.
Вчора в закритих західних чатах, де справжні інсайдери публікують достовірну інформацію, були повідомлення про те, що угода по Арктиці знаходиться на стадії підписання, а значить Трамп зі свого боку повинен чимось поступитися рф."
Як вбачається, через років 20 там де південніше 36-ї паралелі північної широти всі грунти випалить сонце й там неможливо буде вирощувати жодні сільгоспкультури. А через деякий час ця біда доплвзе до 42-ї паралелі.
Таким чином, переважна вастина Китаю опиниться в зоні напівпустелі і пустелі.
Тому товариш Сі вже заррз опікується чим має годувати 1.44 мільярдне китайське населення. І Українські родючі землі для цього - ідеальний варіант.
Таким чином, головним підбурювачем та бенефіціаром війни рашистської пітьми проти України є саме Китай. І ніякі перемир'я його не заспокоять.