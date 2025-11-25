Зеленський та Фріланд обговорили участь канадського бізнесу у відбудові України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорили

"Ключові питання: відбудова України, допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури. Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції", - заявив Зеленський.

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Допомога Канади

Президент окремо відзначив внесок Канади в ініціативу PURL і посилення протиповітряної оборони України.

Христя Фріланд наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

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