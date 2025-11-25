Зеленський та Фріланд обговорили участь канадського бізнесу у відбудові України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорили
"Ключові питання: відбудова України, допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури. Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції", - заявив Зеленський.
Допомога Канади
Президент окремо відзначив внесок Канади в ініціативу PURL і посилення протиповітряної оборони України.
Христя Фріланд наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
- Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".
Топ коментарі
+7 Luka Lukich #363772
показати весь коментар25.11.2025 23:20 Відповісти Посилання
+4 Герхард
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+1 Victor Litarchuk
показати весь коментар25.11.2025 23:15 Відповісти Посилання
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Пізніше її призначили спеціальним представником Канади з питань відбудови України та парламентським секретарем прем'єр-міністра.
Роль Фріланд як спеціального представника з відбудови України не є формальною дипломатичною посадою.
Представник Global Affairs Canada пояснив комітету Сенату, що функцією ролі Фріланд буде "виявляти можливості" для канадського приватного сектору в таких сферах, як відновлення інфраструктури.
19 листопада 2025 року Фріланд було оголошено наступною керуючою Rhodes House та генеральною директоркою Rhodes Trust, а її термін почнеться 1 липня 2026 року.
Вона продовжить виконувати роль спеціального посланця уряду з питань відбудови України після вступу на посаду в Rhodes Trust.
А Фрідланд знає, хто такий Портрет?
Підприємці приходять для чого ?? Або щоб заробити в країні = прибуткова контора з великою окупністю. Або щоб за гроші репарацій/ грантів ЄС щось будувати
Несіть , мусьє, гроші вкладати в корумповану країну без судів і Права, при владі яка сама не захищає активи і економіку , в тому числі від війни не захищає.... А потім ще інвест няні доб'ють по голові....
Хороший план, таваріщь ала борісовна... амєріканцам зайдет