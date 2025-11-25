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Новини Допомога Україні від Канади
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Зеленський та Фріланд обговорили участь канадського бізнесу у відбудові України

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про зустріч із Христею Фріланд

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорили

"Ключові питання: відбудова України, допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури. Розраховуємо на залученість канадського бізнесу, канадських інвестицій у масштабні проєкти реконструкції", - заявив Зеленський.

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Допомога Канади

Президент окремо відзначив внесок Канади в ініціативу PURL і посилення протиповітряної оборони України.

Христя Фріланд наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

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  • Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 12 листопада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти Росії через її війну проти України. Обмеження, зокрема, стосуються танкерів "тіньового флоту".

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Канада (2277) Фріланд Христя (133) відбудова (402)
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Топ коментарі
+7
Ти, сц¥ко корупційна, дивитимешся на відбудову України через ґрати.
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25.11.2025 23:20 Відповісти
+4
Роль Міндіча та Алі-Баби у засвоєнні коштів на відбудову теж обговорили?

А Фрідланд знає, хто такий Портрет?
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25.11.2025 23:16 Відповісти
+1
Фріланд пішла у відставку з Кабінету міністрів 16 вересня 2025 року.
Пізніше її призначили спеціальним представником Канади з питань відбудови України та парламентським секретарем прем'єр-міністра.
Роль Фріланд як спеціального представника з відбудови України не є формальною дипломатичною посадою.
Представник Global Affairs Canada пояснив комітету Сенату, що функцією ролі Фріланд буде "виявляти можливості" для канадського приватного сектору в таких сферах, як відновлення інфраструктури.
19 листопада 2025 року Фріланд було оголошено наступною керуючою Rhodes House та генеральною директоркою Rhodes Trust, а її термін почнеться 1 липня 2026 року.
Вона продовжить виконувати роль спеціального посланця уряду з питань відбудови України після вступу на посаду в Rhodes Trust.
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25.11.2025 23:15 Відповісти
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Фріланд пішла у відставку з Кабінету міністрів 16 вересня 2025 року.
Пізніше її призначили спеціальним представником Канади з питань відбудови України та парламентським секретарем прем'єр-міністра.
Роль Фріланд як спеціального представника з відбудови України не є формальною дипломатичною посадою.
Представник Global Affairs Canada пояснив комітету Сенату, що функцією ролі Фріланд буде "виявляти можливості" для канадського приватного сектору в таких сферах, як відновлення інфраструктури.
19 листопада 2025 року Фріланд було оголошено наступною керуючою Rhodes House та генеральною директоркою Rhodes Trust, а її термін почнеться 1 липня 2026 року.
Вона продовжить виконувати роль спеціального посланця уряду з питань відбудови України після вступу на посаду в Rhodes Trust.
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25.11.2025 23:15 Відповісти
Роль Міндіча та Алі-Баби у засвоєнні коштів на відбудову теж обговорили?

А Фрідланд знає, хто такий Портрет?
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25.11.2025 23:16 Відповісти
Ти, сц¥ко корупційна, дивитимешся на відбудову України через ґрати.
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25.11.2025 23:20 Відповісти
В першу чергу вiбудуєм асвальт!
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25.11.2025 23:20 Відповісти
А може завезуть чалма-бангладеш ???

Підприємці приходять для чого ?? Або щоб заробити в країні = прибуткова контора з великою окупністю. Або щоб за гроші репарацій/ грантів ЄС щось будувати
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25.11.2025 23:49 Відповісти
Потужно!!!
Несіть , мусьє, гроші вкладати в корумповану країну без судів і Права, при владі яка сама не захищає активи і економіку , в тому числі від війни не захищає.... А потім ще інвест няні доб'ють по голові....
Хороший план, таваріщь ала борісовна... амєріканцам зайдет
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25.11.2025 23:46 Відповісти
Канадському бізнесу треба спочатку навчитися відбудовувати швидше ніж зе-команда буде красти на цій відбудові. Рухатися із швидкістю світла хочаб теоретично можливо.
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25.11.2025 23:51 Відповісти
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25.11.2025 23:52 Відповісти
Тьотя Фріланд, тільки нічого не давайте до рук зеленої шобли
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25.11.2025 23:54 Відповісти
Воно уже не знає як намародерити на общак бо в кацапію двушек багато потрібно
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26.11.2025 00:32 Відповісти
Що вiдбудовувать? Щоб х-ло знову все перетрощило? Спочатку треба знищить рф!
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26.11.2025 00:35 Відповісти
 
 