США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио
Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что именно это требование стало ключевым в предложениях, которые Вашингтон передавал Киеву в течение последней недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на слова европейского дипломата и собеседника, знакомого с ходом дискуссий.
"Президент Дональд Трамп планирует проводить переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины позже...", - подчеркнул во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник Рубио.
Однако гарантии возможны только после подписания соглашения.
Украинское руководство рассматривает западные гарантии безопасности как фундамент любого жизнеспособного соглашения с Россией. Члены НАТО же пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны, в плане военной помощи и с помощью разведки.
Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.
Издание пишет, что Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в минувший уик-энд в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.
"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и в частном порядке, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины.
Команда президента по национальной безопасности продолжает работать с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить длительный, устойчивый мир", - заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
