США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что именно это требование стало ключевым в предложениях, которые Вашингтон передавал Киеву в течение последней недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на слова европейского дипломата и собеседника, знакомого с ходом дискуссий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Президент Дональд Трамп планирует проводить переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины позже...", - подчеркнул во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник Рубио.

Однако гарантии возможны только после подписания соглашения.

Украинское руководство рассматривает западные гарантии безопасности как фундамент любого жизнеспособного соглашения с Россией. Члены НАТО же пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны, в плане военной помощи и с помощью разведки.

Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Условия справедливого мира с РФ должна определять только Украина, - МИД Канады

Гарантии безопасности будут

Издание пишет, что Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в минувший уик-энд в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и в частном порядке, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины.

Команда президента по национальной безопасности продолжает работать с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить длительный, устойчивый мир", - заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не примет никакого "признания" оккупации территории. Это наши "красные линии", - ОП