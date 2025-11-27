РУС
США дадут гарантии безопасности Украине только после подписания соглашения, - Рубио

Вашингтон выдвигает условие Киеву: гарантии только после соглашения — реакция союзников

Государственный секретарь Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что именно это требование стало ключевым в предложениях, которые Вашингтон передавал Киеву в течение последней недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico со ссылкой на слова европейского дипломата и собеседника, знакомого с ходом дискуссий.

"Президент Дональд Трамп планирует проводить переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины позже...", - подчеркнул во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник Рубио.

Однако гарантии возможны только после подписания соглашения.

Украинское руководство рассматривает западные гарантии безопасности как фундамент любого жизнеспособного соглашения с Россией. Члены НАТО же пытаются выяснить, как поддержать страну, пострадавшую от войны, в плане военной помощи и с помощью разведки.

Трамп заявил, что не будет приглашать лидера Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Гарантии безопасности будут

Издание пишет, что Рубио упомянул о гарантиях безопасности для Украины во время переговоров в минувший уик-энд в Женеве, но не вдавался в подробности и не повторил это предложение во время телефонного разговора с британцами и французами.

"Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и в частном порядке, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины.

Команда президента по национальной безопасности продолжает работать с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить длительный, устойчивый мир", - заявила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Прямим текстом каже що будуть най@бувати. Адміністрація зараз в США -просто один краще іншого. Весь мул і бруд піднявся з дна і керує першою країною світу.🤦
Я после выборов девятнадцатого года вдрызг разругался с половиной своих друзей и знакомых и родственников. Которые топили за зелёные сопли. Сейчас не общаемся. Иногда жалко. А с другой стороны-Да и х** й с ними. Жаль только что и нормальных людей такие придурки в этот замес затянули.
Стульєв не буде. Нічого вони не дадуть. Це тупа замануха. Довіри до сша - нуль.
Вчора він прямим текстом заявив, що задача віткофа "продати Україну росії" як можна вигідніше для сша. То про які гарантії ПОТІМ може йти мова? Він просто торгує нами для отримання гешефту для себе.
Галімий розводняк для кінчених лохів. Вибачте за високий штіль...
А не піди би науйх рубіо і всій команді рудої мавпи
До забуття мирного плану трампом 3, 2, ...
Смажьте, а олію підвезутиме потім.
А колись були часи коли США стояли на захисті демократії та свободи, на захисті міжнародного права..... колись....
Такі гарантії, як за будапештським меморандумом?
США продає Україну та рятує агресора заради чого? - Бажаєте третю світову війну???
я казала в 19р ,українці які вибрали малороса 🤡 наркомана ,розрушили відносини з Ізраелем , єдине шо Ізраель цього чекав вже 6о років сам...бо їм українці не треба , на український землі і це факт ,трамп їх воїн , а ху* ло їх виконавець ...історія ще в цьому розбереттся ...
Галимый разводняк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
