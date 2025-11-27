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Новини Мирний план США
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Зеленський привітав Трампа із Днем подяки: Очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії

Зеленський звернувся до Трампа у День подяки

Президент Володимир Зеленський привітав лідера США Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп та народ Сполучених Штатів із Днем подяки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу. Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність.

Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням", - йдеться в повідомленні.

Зеленський звернувся до Трампа у День подяки

Що передувало?

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України й США щодо врегулювання російсько-української війни.

Читайте: США дадуть гарантії безпеки Україні лише після підписання угоди, - Рубіо

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Трамп все ще може досягти мирної угоди, якщо призначить когось замість Віткоффа, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (27976) США (26710) Трамп Дональд (8918)
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Топ коментарі
+5
Томагавки та санкції вже не очікуємо, зрозуміло
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27.11.2025 14:50 Відповісти
+4
Краще засмаженого єрмака!
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27.11.2025 15:17 Відповісти
+3
Піздравив! А далі що?
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27.11.2025 14:53 Відповісти
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27.11.2025 14:50 Відповісти
Томагавки та санкції вже не очікуємо, зрозуміло
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27.11.2025 14:50 Відповісти
а яка мастирка була потужна спочятку...
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27.11.2025 14:52 Відповісти
А засмаженого індика передав? Ні ! Ото ж бо й воно!
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27.11.2025 14:53 Відповісти
Краще засмаженого єрмака!
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27.11.2025 15:17 Відповісти
Піздравив! А далі що?
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27.11.2025 14:53 Відповісти
Ну потролив трошки. А що, повинен був на стол насрать?
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27.11.2025 15:56 Відповісти
Ну не тільки ж на наші столи йому срать!
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27.11.2025 16:00 Відповісти
А співчуття щодо стрілянини коло Білого Дому висловив?
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27.11.2025 14:53 Відповісти
Трампонутий вже дістав усіх шукаючи цю подяку, от коли ху...до привітало, тоді привітання літаком доставили
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27.11.2025 14:54 Відповісти
потужний прогіб напапалам.
де залізні?
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27.11.2025 14:58 Відповісти
Це може за те що Трамп препинив військову і фінансову допомогу Україні ? раніше він дякував за так званий "мирний план" відкофа дмітрієва ,а в тебе є якийсь план ?
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27.11.2025 15:06 Відповісти
блазня ніколи не переробиш, хоч як там не старайся.
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27.11.2025 15:08 Відповісти
Вже ********** наскiльки твоя пенсiя збiльшится пiсля продажи трампом України?
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27.11.2025 15:58 Відповісти
здається мені підрахуй тут ти...
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27.11.2025 17:09 Відповісти
Огидна роль дісталася голобородьку, звісно, але він сам у цьому винуватий.
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27.11.2025 15:10 Відповісти
за цю роль він і вас і мене і всіх убьє і не помітить...
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27.11.2025 15:13 Відповісти
Іпать прогин то
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27.11.2025 15:26 Відповісти
Дякувальник і привітальник..все , чмо небрите
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27.11.2025 15:29 Відповісти
Його в двері, а він у вікно..
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27.11.2025 15:47 Відповісти
За що ти хвалиш руду путінську смокталку...!? Воно ж ненавидить Україну, до тремтіння кінцівок.
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27.11.2025 16:15 Відповісти
Надякував на цілу індичку.)
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27.11.2025 18:21 Відповісти
 
 