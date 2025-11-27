Зеленський привітав Трампа із Днем подяки: Очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії

Президент Володимир Зеленський привітав лідера США Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп та народ Сполучених Штатів із Днем подяки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу. Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність.

Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України й США щодо врегулювання російсько-української війни.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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