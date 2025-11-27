Готується нова зустріч переговорних команд України та США, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України й США щодо врегулювання російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

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Під час пресконференції Сибіга прокоментував заяву очільника ОП Андрія Єрмака щодо візиту цього тижня міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла до Києва, під час якого мають фіналізувати кроки для припинення війни в Україні.

"Слід очікувати зустрічі переговорних команд", – відповів він.

За словами Сибіги, очікування України - це конкретні результати.

Також він наголосив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні: зустрічі президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

"Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", – підсумував Сибіга.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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