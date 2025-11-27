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Новини Мирний план США
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Готується нова зустріч переговорних команд України та США, - Сибіга

Сибіга анонсував нову зустріч переговорних команд України і США

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України й США щодо врегулювання російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

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Під час пресконференції Сибіга прокоментував заяву очільника ОП Андрія Єрмака щодо візиту цього тижня міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла до Києва, під час якого мають фіналізувати кроки для припинення війни в Україні.

"Слід очікувати зустрічі переговорних команд", – відповів він.

За словами Сибіги, очікування України - це конкретні результати.

Також він наголосив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні: зустрічі президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

"Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", – підсумував Сибіга.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Трамп Дональд (8918) Сибіга Андрій (997) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+6
Сибіга це натуральне лайно, якого його ж господар іуда відсторонив від переговорів, а це лайно і далі лиже зад свому іуді зелі.
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27.11.2025 12:47 Відповісти
+4
всі ці зустрічі, плани, пункти - до сраки. рашку зупинять реальні санкції і удари по москві
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27.11.2025 12:45 Відповісти
+3
Забула. А хто такий Себіга? Ще один речник оп?
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27.11.2025 12:45 Відповісти
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Забула. А хто такий Себіга? Ще один речник оп?
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27.11.2025 12:45 Відповісти
Сибіга це натуральне лайно, якого його ж господар іуда відсторонив від переговорів, а це лайно і далі лиже зад свому іуді зелі.
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27.11.2025 12:47 Відповісти
Заглянув сюди, щоб поставити те саме питання)
Мабуть, якийсь дрібний клерк епохи д'Єрмака.
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27.11.2025 13:12 Відповісти
всі ці зустрічі, плани, пункти - до сраки. рашку зупинять реальні санкції і удари по москві
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27.11.2025 12:45 Відповісти
Якщо почнуть бити по Москві, то куди ж тоді "двушки" засилати?
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27.11.2025 12:50 Відповісти
Сцать тампону в уши, как это делает московия и параллельно уничтожать московитских оккупантов. Тампона нужно переждать.
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27.11.2025 12:47 Відповісти
💯
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27.11.2025 13:24 Відповісти
Імітація
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27.11.2025 12:48 Відповісти
Трампу це все вигідно, він не хоче ніяких нових санкцій проти Росії, не хоче давати нам зброї, хоче тільки, щоб Росія знаходила приводи, щоб він міг пояснювати, чому він, адепт кремля, не хоче нам допомагати.
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27.11.2025 12:50 Відповісти
"...Під час пресконференції Сибіга прокоментував заяву очільника ОП..." - міністр закордонних справ коментує заяву завгоспа? Хто ще має сумнів, що сибіга ставленик дЄрмака?
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27.11.2025 12:50 Відповісти
Повезуть двушечку дєвачкє в маскву. Бо алібабі вже дзвонив куратор
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27.11.2025 12:53 Відповісти
А він яким боком до переговорів?
Він їх веде?
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27.11.2025 13:04 Відповісти
Будуть додавлювати того, хто дав добро корупції... Тільки вони не Україна... Нічого вони не пропхнуть кремлівського...ні вони ні ВРада..Бо ті пропихачі будуть останній день в Раді... Трампло все-таки вирішило з ЗЕ докрутити..бо хозяїн хкуйло гнівається...і співає Інтернаціонал в Мавпо - леї ЧЛєніна ..криша їде і репетує що - Білий дім перефарбує..
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27.11.2025 13:29 Відповісти
 
 