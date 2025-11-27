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Новини Мирний план США
2 020 18

Завтра нічого не закінчиться. Переговорний процес йтиме повільно, - "слуга народу" Чернєв

Що кажуть в парламенті про мирні переговори? Заява Чернєва

Україна зайшла в переговорний процес і показала, що готова до перемовин, але не до миру за будь-яку ціну.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "28 пунктів: мир, від якого тхне поразкою".

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За словами парламентаря, Україна йде не компроміси, проте не в принципових речах.

"Ми вже досить давно в такому глухому куті. Щоразу, як ми підходимо до переговорів, чуємо з російського боку одне й те ж: цілі так званого "сво" мають бути досягнуті. Але ж вони їх можуть замаскувати, як-от демілітаризацію під зниження чисельності нашої армії.

Тут теж цікавий момент. Бо з одного боку, ніхто не має нам вказувати, якими повинні бути ЗСУ. З іншого - можна логічно припустити, що після завершення війни ми все ж таки природно підійдемо до цього скорочення, адже не можемо тримати стільки військових, та й немає сенсу. Якусь частину з них треба перевести в мобілізаційний резерв", - зазначив він.

Читайте також: Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

Переговори

Чернєв вважає, що переговорний процес може затягнутися.

"Спочатку ж від нас вимагали підписати документ до 27 листопада. Але вже терміни змістилися. Ми ж пам’ятаємо, що взагалі війна мала закінчитися наступного дня після обрання Трампа президентом. З того часу минув майже рік.

Тому й перемовини можуть просуватися повільно. Тож зараз ми максимально працюємо з нашими європейськими партнерами як у питанні їхньої політичної позиції, так і щодо подальшої фінансової та військової підтримки України. Ми маємо бути готові, що завтра нічого не закінчиться", - додав нардеп.

Повний матеріал із коментарями нардепів та дипломатів про "мирний план" США читайте за посиланням.

Читайте: Реальний "мирний план" складається з двох основних елементів - тиск на Росію та підтримка України, - Цахкна

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Представники спецслужб України та Росії обговорили "делікатні питання" в Абу-Дабі, - Ушаков

Автор: 

перемовини (3813) США (26710) Чернєв Єгор (123)
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Топ коментарі
+7
Ну звісно, бо чим менше спішиш, ти більше можна за цей час вкрасти. А життя українців - то вже таке, другорядне.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
+5
мы знаем, чьи вы слуги и какого народа
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27.11.2025 12:21 Відповісти
+4
Кому війна, а кому можливість збагачуватися. Треба ж так людямь мізки засирати,щоб вони думали що війну не треба закінчувати. Хоча всі адекватні знають,що краще поганий мир ніж хороша війна.
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27.11.2025 12:29 Відповісти
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мы знаем, чьи вы слуги и какого народа
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27.11.2025 12:21 Відповісти
ви там не спішіть, а ми триматимемо фронт.
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27.11.2025 12:24 Відповісти
Ну звісно, бо чим менше спішиш, ти більше можна за цей час вкрасти. А життя українців - то вже таке, другорядне.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
Переговори з рашистами окупантами та вбивцями українців про капітуляцію, це те що треба "слугам іуди" зелі.
Продати Україну пуйлу це мрія цих зелених гнид.
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27.11.2025 12:27 Відповісти
ніхто не зможе змусити тебе добровільно скласти зброю, звісно, якщо ти її до рук взяв.
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27.11.2025 12:29 Відповісти
А їм і не треба ніяких переговорів, тож і так їх все влаштовує. Більше того,будуть затягувати і саботувати переговори.
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27.11.2025 12:31 Відповісти
Кому війна, а кому можливість збагачуватися. Треба ж так людямь мізки засирати,щоб вони думали що війну не треба закінчувати. Хоча всі адекватні знають,що краще поганий мир ніж хороша війна.
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27.11.2025 12:29 Відповісти
з часом Україна поверне території,якщо будуть патріоти президенти а людьське життя вже ніхто не поверне.
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27.11.2025 12:50 Відповісти
о, а як ви будете повертати території, без витрат, в т.ч. людських?
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27.11.2025 13:04 Відповісти
Ще ліпше сказав голова вр Стефанчук: до звільнення Криму.
Або про вибори треба забути в їх уявленні,принаймні,допоки колесо історії не прокрутиться до 91-го з новим розвалом імперії і створенням нових держав,а до цього переписати шкільні підручники історії і не шкільні,які вони були герої на чолі з АліБаба і Боневтіком.
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27.11.2025 12:31 Відповісти
А чужинець умєров думає інакше і називається секретарем РНБО України і чомусь займає цю посаду і досі!
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27.11.2025 12:36 Відповісти
як не прикро, але чужинці тепер ми на цій землі.
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27.11.2025 12:48 Відповісти
Звісно повільно, 30 тисяч в місяць, всього десь до 4 млн, то так десь років 10 і йтиме.
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27.11.2025 12:47 Відповісти
Ці зелені гниди будуть тягнути до останнього (треба ж ще багато двушек переправити) сама антиукраїнська влада за 35 років незалежності
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27.11.2025 12:54 Відповісти
Это что за гусь ?ЭкспарикмахХер?
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27.11.2025 13:07 Відповісти
Що, ще не всі двушки в Маскву відіслали? Нічого, як Трамп вам, мерзотам корупційним, під хвіст батогом дасть через НАБУ, то пришвидчитесь.
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27.11.2025 13:10 Відповісти
На даний момент у цій ситуації ЗЕ не влаштовуватимуть будь - які пропозиції , знаючи що після мирного підписання миттєво почнуться вибори .
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27.11.2025 13:39 Відповісти
 
 