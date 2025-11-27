Завтра нічого не закінчиться. Переговорний процес йтиме повільно, - "слуга народу" Чернєв

Україна зайшла в переговорний процес і показала, що готова до перемовин, але не до миру за будь-яку ціну.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "28 пунктів: мир, від якого тхне поразкою".

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За словами парламентаря, Україна йде не компроміси, проте не в принципових речах.

"Ми вже досить давно в такому глухому куті. Щоразу, як ми підходимо до переговорів, чуємо з російського боку одне й те ж: цілі так званого "сво" мають бути досягнуті. Але ж вони їх можуть замаскувати, як-от демілітаризацію під зниження чисельності нашої армії.

Тут теж цікавий момент. Бо з одного боку, ніхто не має нам вказувати, якими повинні бути ЗСУ. З іншого - можна логічно припустити, що після завершення війни ми все ж таки природно підійдемо до цього скорочення, адже не можемо тримати стільки військових, та й немає сенсу. Якусь частину з них треба перевести в мобілізаційний резерв", - зазначив він.

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Переговори

Чернєв вважає, що переговорний процес може затягнутися.

"Спочатку ж від нас вимагали підписати документ до 27 листопада. Але вже терміни змістилися. Ми ж пам’ятаємо, що взагалі війна мала закінчитися наступного дня після обрання Трампа президентом. З того часу минув майже рік.

Тому й перемовини можуть просуватися повільно. Тож зараз ми максимально працюємо з нашими європейськими партнерами як у питанні їхньої політичної позиції, так і щодо подальшої фінансової та військової підтримки України. Ми маємо бути готові, що завтра нічого не закінчиться", - додав нардеп.

Повний матеріал із коментарями нардепів та дипломатів про "мирний план" США читайте за посиланням.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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