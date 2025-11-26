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Новини Мирний план США Син Трампа підтримав Віткоффа
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Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

Син Трампа підтримав Віткоффа
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Син президента США Дональд Трамп-молодший підтримав американського спецпредставника Стіва Віткоффа після публікації агентством Bloomberg розшифровки його переговорів із росіянами щодо "мирного плану" для України.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка Віткоффа 

Так, на тлі скандалу зі злитою стенограмою розмови Віткоффа та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова Трамп-молодший накинувся зі звинуваченнями як на ЗМІ, так і на американських політиків, які піддали спецпосланця Трампа жорстокій критиці.

"Схоже, що ці ЗМІ та ідіоти з "глибинної держави" ніколи не досягали успіху в переговорах у реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка угода про мир в Україні провалилася, щоб вони могли продовжувати цю війну без кінця. Досить уже!" - написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витік розмови Віткоффа з Ушаковим поставив під сумнів його роль у мирних переговорах, - The Telegraph

Син Трампа накинувся на критиків Стіва Віткоффа

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
  • Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
  • "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
  • Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ушаков обговорить витік розмови з Віткоффом: "Обміняємося думками телефоном"

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ

Автор: 

перемовини (3813) план (221) Трамп Дональд (8914) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+30
пля, та там ціле кубло кретинів та ідіотів !

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26.11.2025 17:42 Відповісти
+26
А чого ви очікували від синка імбецила рижого?
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26.11.2025 17:44 Відповісти
+12
гнилое яблоко от яблони навозной кучи недалеко упало
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26.11.2025 17:43 Відповісти
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пля, та там ціле кубло кретинів та ідіотів !

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26.11.2025 17:42 Відповісти
А чого ви очікували від синка імбецила рижого?
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26.11.2025 17:44 Відповісти
Син Трампа не хоче мобілізуватись до ЗСУ щоб реально наблизити мир в Європі? Тупі розмови не допомагають наблизити мир, потрібні рішучі дії по знищенню терористів!
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26.11.2025 17:57 Відповісти
А синки українських депутатів воюють вже?
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26.11.2025 18:08 Відповісти
І тут без тебе не відсвятилося!
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26.11.2025 21:06 Відповісти
Як справи в окопі ?
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26.11.2025 21:07 Відповісти
Сьогодні подзвоню молодшому,взнаю. А ти вже вилазь з-під бабиної спідниці,а то вже просмердівся пиз....тиною,що й сам собі гидким будеш!
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26.11.2025 21:17 Відповісти
Якщо знаєш як воно смердить- це сугубо твій досвід .
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26.11.2025 21:26 Відповісти
Пішло лайно нах..!
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26.11.2025 21:44 Відповісти
Трамп-молодший, це сьоме банкротство Трампа!!!
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26.11.2025 18:05 Відповісти
Яблучко від грушки не народжується -
який тато , такий і синок
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26.11.2025 18:03 Відповісти
гнилое яблоко от яблони навозной кучи недалеко упало
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26.11.2025 17:43 Відповісти
Яблуко від яблуні....🤮🤮🤮
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26.11.2025 17:43 Відповісти
Давай томаґавки, хабадне падло!
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26.11.2025 17:44 Відповісти
Ще один вилупок рудого когута.
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26.11.2025 17:44 Відповісти
Яблуко від яблуні не далеко котиться....
Зараз ще донька буде, потім внук, а уже потім теща і невістка...
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26.11.2025 17:44 Відповісти
"Дурна голова язику спокою не дає...". Трамп мовчить про те, що ляпає язиком зять...
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26.11.2025 18:26 Відповісти
Синішка іди нах.й дятел. Скільки ж вас там дурнів.
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26.11.2025 17:44 Відповісти
Якби існувало ФБР, нетреба нічого розслідувати, просто встигай записувати зізнання у державній зраді.
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26.11.2025 17:44 Відповісти
Будь яка... Ти свое будь яке засунь собі глибоко в будь яке. Хоч якийсь толк з цього буде, гнилий виродок тупого "peace"діла
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26.11.2025 17:46 Відповісти
Досить - то й досить!
Всі замовкли раз, два!

Щас. Усі шнурки нагладять
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26.11.2025 17:47 Відповісти
Нехай Ушакову пожаліється...
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26.11.2025 17:47 Відповісти
Трамп наїзжай на кацапів - тай буде тобі мирна угода
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26.11.2025 17:47 Відповісти
Цікаво, а що купив цей трампсон на подгончик від рососіянских кентів?
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26.11.2025 17:48 Відповісти
А есть ли сейчас в окружении трампа кто не лижет жопу кацапам?
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26.11.2025 17:48 Відповісти
Краще запитайте, що думають прибиральниці в Білому Домі.
Це буде такий же рівень аналітики (а може ще кращий) ніж у сімейства Трампа.
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26.11.2025 17:48 Відповісти
В США син президента - це вже посада? Такої деградації щодо США я ще не бачив
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26.11.2025 18:01 Відповісти
Син президента, зять президента, корєфан президента...
Вашингтонський Квартал
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26.11.2025 18:18 Відповісти
Із зміїних яєць солов'ї не вилуплюються.
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26.11.2025 18:03 Відповісти
спершу смокчуть пуцину, потім за це себе ненавидять, потім кидаються на весь світ, от ***** пуцин вбив мільон він бшлять хоче миру, а критики, ***** не хочуть, *******, зя кої жопи він вилізж , зололте дітя банкрота, друзі любі всіх вбивч+ць. це ж *******
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26.11.2025 18:08 Відповісти
Десь я читав висловлювання матері Трампа,десь лунало так,що її син дуже гарна людина,співчутлива і розумна,АЛЕ до влади його допускати категорично неможно,все розвалить. І що від сина можно було очікувати,якщо вони все це мутили вмісті з Віткоффом!!!
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26.11.2025 18:12 Відповісти
Стулився б ти, ********.
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26.11.2025 18:15 Відповісти
Яблуко від яблуні не далеко впало!!! Синок йде слизькою дорогою свого батька ідіота!!!
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26.11.2025 18:17 Відповісти
папкин сына
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26.11.2025 18:18 Відповісти
Письков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой сорвать переговоры.
На одной волне кремлёвские петушки поют..
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26.11.2025 18:23 Відповісти
Таке ж саме 3,14-здануте як і стара, обіссяна собака.
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26.11.2025 18:24 Відповісти
Краще б у батька на трусах засох
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26.11.2025 18:25 Відповісти
Bloomberg показав хто такий Трумп і його оточення
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26.11.2025 18:29 Відповісти
Це вже схоже на якусь істерику від ***** та його кордебалету. Стрибок в останній вагон .
Порог развала СССР: Покровская мясорубка запустила печатный стано
https://m.youtube.com/watch?v=aoShtdz_NsQ
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26.11.2025 18:48 Відповісти
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26.11.2025 18:48 Відповісти
Ще раз, востаннє: будь-яка мирна угода не може суперечити нормам міжнародного права. Повторюватись не буду - тут виклав основне.

А віткофф з ********** і трампістами забацали ультимативно капітуляційні вимоги до України.
*****!
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26.11.2025 18:49 Відповісти
Яка хата такий тин, який батько такий син.
Додід молодший дзеркальне відображення Додіка старого.
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26.11.2025 19:10 Відповісти
трамп-молодший, як і його батя, теж смокче пісюни ? А враховуючи, наскільки палкий твіт про вітькова, тут без горлового не обійшлось
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26.11.2025 19:17 Відповісти
А внук Трампа ще нічого не заявив?
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26.11.2025 19:20 Відповісти
але ж і дебіл. який батько, такий і син. Штатам потрібна не будь-яка угода, а така угода, яка не ганьбить репутацію країни як світового лідера демократії і цивілізованого світу. вже краще стулив би свого єпальника, підстилка ху йловська.
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26.11.2025 19:30 Відповісти
якщо батько, рашистська курва,то автоматично , син рашистської курви ...
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26.11.2025 20:35 Відповісти
Может это по тому, шо витков и ты договариваетесь с убийцей и террористом путиным ****** о сдачи Украины?!😳🙄
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26.11.2025 21:30 Відповісти
дивно, але генетики кажуть, шо це передається через покоління.
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27.11.2025 11:46 Відповісти
 
 