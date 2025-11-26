Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України
Син президента США Дональд Трамп-молодший підтримав американського спецпредставника Стіва Віткоффа після публікації агентством Bloomberg розшифровки його переговорів із росіянами щодо "мирного плану" для України.
Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка Віткоффа
Так, на тлі скандалу зі злитою стенограмою розмови Віткоффа та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова Трамп-молодший накинувся зі звинуваченнями як на ЗМІ, так і на американських політиків, які піддали спецпосланця Трампа жорстокій критиці.
"Схоже, що ці ЗМІ та ідіоти з "глибинної держави" ніколи не досягали успіху в переговорах у реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка угода про мир в Україні провалилася, щоб вони могли продовжувати цю війну без кінця. Досить уже!" - написав він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
- Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
- "Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
- Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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який тато , такий і синок
яблонинавозной кучи недалеко упало
Зараз ще донька буде, потім внук, а уже потім теща і невістка...
Всі замовкли раз, два!
Щас. Усі шнурки нагладять
Це буде такий же рівень аналітики (а може ще кращий) ніж у сімейства Трампа.
Вашингтонський Квартал
На одной волне кремлёвские петушки поют..
Порог развала СССР: Покровская мясорубка запустила печатный стано
https://m.youtube.com/watch?v=aoShtdz_NsQ
А віткофф з ********** і трампістами забацали ультимативно капітуляційні вимоги до України.
*****!
Додід молодший дзеркальне відображення Додіка старого.