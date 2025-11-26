Син Трампа заявив, що всі критики Віткоффа "хочуть провалу будь-якої мирної угоди" щодо України

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Син президента США Дональд Трамп-молодший підтримав американського спецпредставника Стіва Віткоффа після публікації агентством Bloomberg розшифровки його переговорів із росіянами щодо "мирного плану" для України.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка Віткоффа

Так, на тлі скандалу зі злитою стенограмою розмови Віткоффа та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова Трамп-молодший накинувся зі звинуваченнями як на ЗМІ, так і на американських політиків, які піддали спецпосланця Трампа жорстокій критиці.

"Схоже, що ці ЗМІ та ідіоти з "глибинної держави" ніколи не досягали успіху в переговорах у реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть, щоб будь-яка угода про мир в Україні провалилася, щоб вони могли продовжувати цю війну без кінця. Досить уже!" - написав він.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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Мирний план США

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