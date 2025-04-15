Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ

Син американського президента Дональд Трамп-молодший заявив, що істеблішмент "ненавидить" спецпосланця його батька Стіва Віткоффа, бо він "завзято бореться" за мир в Україні. Ця заява зʼявилась на тлі матеріалу WSJ про розкол у Білому домі в плані політики щодо Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ніхто в адміністрації мого батька не боровся так завзято, щоб закінчити цю війну та досягти міцного миру між Росією та Україною, ніж Стів Віткофф. Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!" — написав син Трампа у соцмережі Х.

У коментарі до Трампа-молодшого прийшов й очільник Департаменту ефектовності уряду (DOGE) Ілон Маск. Він підтримав сина президента, написавши, що "нам пощастило, що цим [перемовинами з РФ] займається Стів Віткофф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф пропонував Трампу віддати Росії 4 області України для припинення вогню, - Reuters

Нагадаємо, WSJ писало, що кілька високопосадовців адміністрації Трампа радять главі Білого дому більш скептично ставитися до Москви, бо Путін досі не виявив реальної зацікавленості у припиненні війни. Стверджується, що серед їх числа спецпредставник в Україні Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо.