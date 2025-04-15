Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ
Син американського президента Дональд Трамп-молодший заявив, що істеблішмент "ненавидить" спецпосланця його батька Стіва Віткоффа, бо він "завзято бореться" за мир в Україні. Ця заява зʼявилась на тлі матеріалу WSJ про розкол у Білому домі в плані політики щодо Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ніхто в адміністрації мого батька не боровся так завзято, щоб закінчити цю війну та досягти міцного миру між Росією та Україною, ніж Стів Віткофф. Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!" — написав син Трампа у соцмережі Х.
У коментарі до Трампа-молодшого прийшов й очільник Департаменту ефектовності уряду (DOGE) Ілон Маск. Він підтримав сина президента, написавши, що "нам пощастило, що цим [перемовинами з РФ] займається Стів Віткофф".
Нагадаємо, WSJ писало, що кілька високопосадовців адміністрації Трампа радять главі Білого дому більш скептично ставитися до Москви, бо Путін досі не виявив реальної зацікавленості у припиненні війни. Стверджується, що серед їх числа спецпредставник в Україні Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо.
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саркастично гумориситчно-психологічний розтин цього дурдому
Нахер таких миротворців!
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Вiн за капiтуляцiю України завзято бореться..
та й трампону теж, тому так злиться
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- це все , що потрібно розуміти з цієї новини !
хто там проти переговорів?
шо тобі не так клоун? я просто вставив цитату президента
борцуни з істеблішментом, мля.
И их "Шеф" патологический лузер.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0wuJX8T9Q0&t=14s Російсько-американський єврей Віткофф, лялькар Трампа, намагається вкрасти в нас Херсон і Запоріжжя
Просто виконанти всі забаганки ***** здавши терорії і не взявши нас в нато.
Про які жорсткі переговори йдеться? Що вони вигризли у ***** для України?
cooperation with it than with the first country.
Яка хата такий тин.
Якій батько такий син.
Репей не породжує смокву.
Яблучко від яблоні далео не падає.
Хто такий цей син трупа шоб давати поради? Шо воно зробили та чого само досягло? І не пішов би цей син у сраку свому татові?
Звучить як "...його світлість наслідний принц всія Омерики і околиць".
Два діяча "поза штатом" коментують державну політику... це треш!!