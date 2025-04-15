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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Віткофф про мирні переговори Син Трампа підтримав Віткоффа
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Маск і син Трампа підтримали Віткоффа, який "бореться за мир" на переговорах з РФ

президент США Трамп із сином Дональдом

Син американського президента Дональд Трамп-молодший заявив, що істеблішмент "ненавидить" спецпосланця його батька Стіва Віткоффа, бо він "завзято бореться" за мир в Україні. Ця заява зʼявилась на тлі матеріалу WSJ про розкол у Білому домі в плані політики щодо Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ніхто в адміністрації мого батька не боровся так завзято, щоб закінчити цю війну та досягти міцного миру між Росією та Україною, ніж Стів Віткофф. Істеблішмент ненавидить його за це, але справжні лідери борються за мир, а не за війну!" — написав син Трампа у соцмережі Х.

У коментарі до Трампа-молодшого прийшов й очільник Департаменту ефектовності уряду (DOGE) Ілон Маск. Він підтримав сина президента, написавши, що "нам пощастило, що цим [перемовинами з РФ] займається Стів Віткофф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віткофф пропонував Трампу віддати Росії 4 області України для припинення вогню, - Reuters

Нагадаємо, WSJ писало, що кілька високопосадовців адміністрації Трампа радять главі Білого дому більш скептично ставитися до Москви, бо Путін досі не виявив реальної зацікавленості у припиненні війни. Стверджується, що серед їх числа спецпредставник в Україні Кіт Келлог та держсекретар Марко Рубіо.

Автор: 

США (22778) Маск Ілон (645) переговори з Росією (1079) Віткофф Стів (78)


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Топ коментарі
+14
... бо він "завзято бореться" за мир в Україні.

Вiн за капiтуляцiю України завзято бореться..
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15.04.2025 17:25
+13
Знову за "мир в Україні".
Нахер таких миротворців!
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15.04.2025 17:23
+11
Які цинічні потвори. Жах. Прислужники аду.
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15.04.2025 17:27
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15.04.2025 17:22 Відповісти
Піс-бой.
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15.04.2025 17:41 Відповісти
три дебіла ета сіла
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15.04.2025 18:30 Відповісти
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ у РАШКИНА: Секретный план Трампа-ютуб
саркастично гумориситчно-психологічний розтин цього дурдому
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15.04.2025 18:35 Відповісти
Знову за "мир в Україні".
Нахер таких миротворців!
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15.04.2025 17:23 Відповісти
Навіщо ти так, два дебіла це є сила, як вони це розуміють
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15.04.2025 18:13 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ukr.media/garden/399017/&ved=2ahUKEwikgcGxntqMAxVk-IsKHT7qGNkQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw1DD2VJv50TXU4go1_N3oBg Чому яблука і груші гниють прямо на дереві....

.
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15.04.2025 17:24 Відповісти
... бо він "завзято бореться" за мир в Україні.

Вiн за капiтуляцiю України завзято бореться..
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15.04.2025 17:25 Відповісти
Він же сказав "Справжні *******".
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15.04.2025 17:57 Відповісти
дурна робота
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15.04.2025 17:57 Відповісти
від цього "завзятого борця за мир" Америці тільки ганьба

та й трампону теж, тому так злиться

.
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15.04.2025 17:26 Відповісти
...істеблішмент "ненавидить" спецпосланця його батька Стіва Віткоффа Джерело: https://censor.net/ua/n3546976
- це все , що потрібно розуміти з цієї новини !
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Які цинічні потвори. Жах. Прислужники аду.
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Опущені з пекла
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15.04.2025 18:00 Відповісти
Ось що каже Зеленський: Війна в Україні завершиться дипломатичним шляхом, втім Україна ніколи не визнає окуповані території російськими попри будь-який тиск. Джерело: https://censor.net/ua/n3546620

хто там проти переговорів?
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15.04.2025 17:31 Відповісти
Дивуюсь, чому цей кацапський підр Сідорєнков вже стільки часу бавиться на Цензорі і ніхто його не вичистить нах.
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15.04.2025 18:12 Відповісти
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15.04.2025 18:15 Відповісти
що тобі треба зробити щоб не сталося тотальної окупації? напиши
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15.04.2025 18:17 Відповісти
тому що кацапський підр це ти

шо тобі не так клоун? я просто вставив цитату президента
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15.04.2025 18:16 Відповісти
Люди посилають тебе на йух. Гуляй звідси.
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15.04.2025 20:31 Відповісти
Кукушка хвалит Петуха- За то, что хвалит он Кукушку
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15.04.2025 17:32 Відповісти
Ну якшо Маск і син Трампа підтримали... тоді точно хєрня якась...
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15.04.2025 17:33 Відповісти
хто би сумнівався. )
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15.04.2025 17:33 Відповісти
ну ілона масковська усєгда готова, ми в курсах

борцуни з істеблішментом, мля.
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15.04.2025 17:37 Відповісти
А хто взагалі такий "син Трампа", яка в нього посада? Чи він сподівається крісло президента у спадок отримати?
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15.04.2025 17:40 Відповісти
син трампа - придурок, як і його папаша
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15.04.2025 17:59 Відповісти
Явно не байстрюк, рідна Трумпова "кравінушка". Таке ж одоробло.
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15.04.2025 18:17 Відповісти
авжеж, навіть на тест ДНК не варто гроші викидати
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15.04.2025 18:24 Відповісти
Їм і росії залишилось пів року! У Бога терпіння вже на межі!
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15.04.2025 17:43 Відповісти
чого це пів року?
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15.04.2025 22:11 Відповісти
2 подонка.
И их "Шеф" патологический лузер.
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15.04.2025 17:43 Відповісти
Схоже, там вся сімейка трапонів чимось закидається.
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15.04.2025 17:43 Відповісти
Правительство наркозалежних
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15.04.2025 17:57 Відповісти
Всі бачать, як він бореться за мир, після кожного відвідування пуйла - гинуть діти.
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15.04.2025 17:44 Відповісти
Потвори. Реально потвори. "Високопарними словами", "боротьбою за мир" винагороджують вбивць.
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15.04.2025 17:44 Відповісти
Хто такий Віткофф
https://www.youtube.com/watch?v=Y0wuJX8T9Q0&t=14s Російсько-американський єврей Віткофф, лялькар Трампа, намагається вкрасти в нас Херсон і Запоріжжя
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15.04.2025 17:45 Відповісти
Шо одне, шо друге - гівноголове людиноподібне стоворіннячко, яке тримає защокою кусок гівна, намагаючись запевнити людей з мізками, що це шакалад...
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15.04.2025 17:48 Відповісти
Вони просто ху...лозалежні. що їм фсб каже то і роблять
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15.04.2025 17:56 Відповісти
Яка ж тут боротьба?
Просто виконанти всі забаганки ***** здавши терорії і не взявши нас в нато.
Про які жорсткі переговори йдеться? Що вони вигризли у ***** для України?
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15.04.2025 17:59 Відповісти
Політичні імпотенти ,чи політичні євнухи .
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15.04.2025 18:09 Відповісти
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15.04.2025 18:17 Відповісти
Witkoff is trying to broker a semblance of peace between two countries in a region the current Administration does not consider particularly important. What it does consider important is stopping the spending the previous Administration committed to one of the countries, and decreasing the level of animosity with the other country - to try to avoid its further alignment with the US's main rival of which the US is terrified, and because there is a lot more money to be made from
cooperation with it than with the first country.
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15.04.2025 18:22 Відповісти
Go f%ck yourself.
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15.04.2025 20:33 Відповісти
Well, that's basically the plan. Witkoff's efforts are geared towards ensuring that when it happens, most of Ukraine is still in a position to choose its course. .
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15.04.2025 20:51 Відповісти
Дивись, Вітьокк, не облажайся
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15.04.2025 18:52 Відповісти
тобто виконати всі забаганки пуйла
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15.04.2025 18:53 Відповісти
СНИ ТРАМПА!
Яка хата такий тин.
Якій батько такий син.

Репей не породжує смокву.

Яблучко від яблоні далео не падає.

Хто такий цей син трупа шоб давати поради? Шо воно зробили та чого само досягло? І не пішов би цей син у сраку свому татові?
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15.04.2025 19:08 Відповісти
Знатні підтиральщики
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15.04.2025 19:39 Відповісти
Син САМОГО Трампа сказав!!!
Звучить як "...його світлість наслідний принц всія Омерики і околиць".
Два діяча "поза штатом" коментують державну політику... це треш!!
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15.04.2025 20:09 Відповісти
Піда...си всіх країн єднаються.
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15.04.2025 20:13 Відповісти
Лютого смерті на гілляках Усім ********* і трумповцям та їхнім сім ям і нащадкам до скону віків
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15.04.2025 20:19 Відповісти
********* і трумповцям та їхнім сім ям і нащадкам
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15.04.2025 20:20 Відповісти
і за кожний обстріл як віткоф їде з чудових перемовин, вони також задоволені??
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15.04.2025 22:15 Відповісти
БОРОТИСЬ! за мир, а не за капітуляцію жертви - це зовсім інши речи. Мир мусить бути озброєнним до зубів, щоб себе захистити. Інакше буде не мир, а мордор
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16.04.2025 12:06 Відповісти
 
 