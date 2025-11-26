Ушаков обговорить витік розмови з Віткоффом: "Обміняємося думками телефоном"

Радник глави Кремля Юрій Ушаков заявив у середу, 26 листопада, що зв'яжеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом щодо ймовірного витоку їхньої телефонної розмови.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Віткофф невдовзі відправляється до Москви для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. На запитання про витік Ушаков відповів: "Щодо витоку? Обміняємося думками телефоном".

Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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