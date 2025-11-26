Для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні необхідна трансатлантична єдність, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та участі України в будь-якій угоді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

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"У Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у телефонній розмові з міністрами закордонних справ. Наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та запобігання майбутній агресії, а також на тому, що участь України в будь-якій угоді має вирішальне значення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула із візитом до України.

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