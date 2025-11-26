УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США
232 0

Для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні необхідна трансатлантична єдність, - глава МЗС Латвії Браже

Браже про мир в Україні

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та участі України в будь-якій угоді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у телефонній розмові з міністрами закордонних справ. Наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та запобігання майбутній агресії, а також на тому, що участь України в будь-якій угоді має вирішальне значення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рінкевичс про мирні перемовини: Мають бути враховані суверенітет, територіальна цілісність та безпекові інтереси України

Браже про мир в Україні

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула із візитом до України.

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Автор: 

Латвія (1495) перемовини (3809)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 