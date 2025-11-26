232 0
Для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні необхідна трансатлантична єдність, - глава МЗС Латвії Браже
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та участі України в будь-якій угоді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в соцмережі Х.
"У Києві з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою взяла участь у телефонній розмові з міністрами закордонних справ. Наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої мирної угоди та запобігання майбутній агресії, а також на тому, що участь України в будь-якій угоді має вирішальне значення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула із візитом до України.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль