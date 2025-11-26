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Новини Фото Візит Браже до Києва
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Глава МЗС Латвії Браже прибула до Києва. ФОТО

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.

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Браже оприлюднила фото зі столичного залізничного вокзалу, де її зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. "Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до сталого мирного європейського майбутнього", - написала вона.

Браже прибула до Києва
Фото: Baiba Braže

Міністерка підкреслила, що Латвія та все суспільство країни продовжують підтримувати Україну.

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Автор: 

візит (1768) Київ (20848) Латвія (1495)
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Топ коментарі
+2
це, піздець!
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
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26.11.2025 12:14 Відповісти
+2
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26.11.2025 12:28 Відповісти
+2
Вітаємо, пані Байба.
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26.11.2025 13:06 Відповісти
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Дякуємо Литві
АЛЕ ЩО САБІГА РОБИТЬ У КИЄВІ, коли Зе у Вашингтоні?! Українців на перемовини не беруть ⁉️⁉️⁉️⁉️
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26.11.2025 12:10 Відповісти
А може в них він невиїзний?
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26.11.2025 12:12 Відповісти
це, піздець!
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
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26.11.2025 12:14 Відповісти
Я на цьому фото аж зависла)) навкруги всі в демісезонках))) може під пуховиком три броніки??
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26.11.2025 12:22 Відповісти
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26.11.2025 12:28 Відповісти
🤦‍♀️👏🤣
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26.11.2025 12:40 Відповісти
А квіти - походу на Привокзальній площі він нарізав й пані вручив..
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26.11.2025 12:23 Відповісти
Вітаємо, пані Байба.
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26.11.2025 13:06 Відповісти
Прелесть какая !!!
Теперь я точно знаю - для чего в Украине нужен
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ!!!!
Ну кто- то же должен встретить девочку на вокзале
С ЦВЕТОЧКАМИ!!!!!
Это и есть то самое важное - чему обучают украинских дипломатов?
Ну разве не офигенно?
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26.11.2025 14:39 Відповісти
Усе красиво й зворушливо... Ось тільки чи не є "букет для дипломатки" виявом сексизму?
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26.11.2025 14:40 Відповісти
 
 