Глава МЗС Латвії Браже прибула до Києва. ФОТО

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.

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Браже оприлюднила фото зі столичного залізничного вокзалу, де її зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. "Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до сталого мирного європейського майбутнього", - написала вона.

Міністерка підкреслила, що Латвія та все суспільство країни продовжують підтримувати Україну.

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