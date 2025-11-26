Глава МЗС Латвії Браже прибула до Києва. ФОТО
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула з візитом до Києва.
Про це вона повідомила у своєму Х, передає Цензор.НЕТ.
Браже оприлюднила фото зі столичного залізничного вокзалу, де її зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. "Прибула до Києва, щоб підтримати наших українських друзів у їхньому прагненні до сталого мирного європейського майбутнього", - написала вона.
Міністерка підкреслила, що Латвія та все суспільство країни продовжують підтримувати Україну.
Топ коментарі
+2 Begemot Pepa
показати весь коментар26.11.2025 12:14 Відповісти Посилання
+2 Begemot Pepa
показати весь коментар26.11.2025 12:28 Відповісти Посилання
+2 Чайка Київ
показати весь коментар26.11.2025 13:06 Відповісти Посилання
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АЛЕ ЩО САБІГА РОБИТЬ У КИЄВІ, коли Зе у Вашингтоні?! Українців на перемовини не беруть ⁉️⁉️⁉️⁉️
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
Теперь я точно знаю - для чего в Украине нужен
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ!!!!
Ну кто- то же должен встретить девочку на вокзале
С ЦВЕТОЧКАМИ!!!!!
Это и есть то самое важное - чему обучают украинских дипломатов?
Ну разве не офигенно?