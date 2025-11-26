Глава МИД Латвии Браже прибыла в Киев. ФОТО
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в своем Х, передает Цензор.НЕТ.
Браже опубликовала фото со столичного железнодорожного вокзала, где ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к устойчивому мирному европейскому будущему", - написала она.
Министр подчеркнула, что Латвия и все общество страны продолжают поддерживать Украину.
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+2 Begemot Pepa
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+2 Begemot Pepa
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+2 Чайка Київ
показать весь комментарий26.11.2025 13:06 Ответить Ссылка
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АЛЕ ЩО САБІГА РОБИТЬ У КИЄВІ, коли Зе у Вашингтоні?! Українців на перемовини не беруть ⁉️⁉️⁉️⁉️
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
Теперь я точно знаю - для чего в Украине нужен
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ!!!!
Ну кто- то же должен встретить девочку на вокзале
С ЦВЕТОЧКАМИ!!!!!
Это и есть то самое важное - чему обучают украинских дипломатов?
Ну разве не офигенно?