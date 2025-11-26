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Новости Фото Визит Браже в Киев
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Глава МИД Латвии Браже прибыла в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х, передает Цензор.НЕТ.

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Браже опубликовала фото со столичного железнодорожного вокзала, где ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к устойчивому мирному европейскому будущему", - написала она.

Браже прибыла в Киев
Фото: Baiba Braže

Министр подчеркнула, что Латвия и все общество страны продолжают поддерживать Украину.

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Автор: 

визит (3229) Киев (26431) Латвия (1474)
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Топ комментарии
+2
це, піздець!
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
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26.11.2025 12:14 Ответить
+2
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26.11.2025 12:28 Ответить
+2
Вітаємо, пані Байба.
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26.11.2025 13:06 Ответить
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Дякуємо Литві
АЛЕ ЩО САБІГА РОБИТЬ У КИЄВІ, коли Зе у Вашингтоні?! Українців на перемовини не беруть ⁉️⁉️⁉️⁉️
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26.11.2025 12:10 Ответить
А може в них він невиїзний?
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26.11.2025 12:12 Ответить
це, піздець!
на вулиці +12, зелений холуй сибіга у пуховику!
мабуть вонючий, що срака!
а, навіщо тьотя йому квіти привезла?
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26.11.2025 12:14 Ответить
Я на цьому фото аж зависла)) навкруги всі в демісезонках))) може під пуховиком три броніки??
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26.11.2025 12:22 Ответить
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26.11.2025 12:28 Ответить
🤦‍♀️👏🤣
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26.11.2025 12:40 Ответить
А квіти - походу на Привокзальній площі він нарізав й пані вручив..
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26.11.2025 12:23 Ответить
Вітаємо, пані Байба.
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26.11.2025 13:06 Ответить
Прелесть какая !!!
Теперь я точно знаю - для чего в Украине нужен
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ!!!!
Ну кто- то же должен встретить девочку на вокзале
С ЦВЕТОЧКАМИ!!!!!
Это и есть то самое важное - чему обучают украинских дипломатов?
Ну разве не офигенно?
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26.11.2025 14:39 Ответить
Усе красиво й зворушливо... Ось тільки чи не є "букет для дипломатки" виявом сексизму?
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26.11.2025 14:40 Ответить
 
 