Глава МИД Латвии Браже прибыла в Киев. ФОТО

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х, передает Цензор.НЕТ.

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Браже опубликовала фото со столичного железнодорожного вокзала, где ее встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Прибыла в Киев, чтобы поддержать наших украинских друзей в их стремлении к устойчивому мирному европейскому будущему", - написала она.

Министр подчеркнула, что Латвия и все общество страны продолжают поддерживать Украину.

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