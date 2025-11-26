Рінкевичс про мирні перемовини: Мають бути враховані суверенітет, територіальна цілісність та безпекові інтереси України

Мирні перемовини щодо завершення війни в Україні мають бути зосереджені на трьох принципах - суверенітет, територіальна цілісність та безпекові інтереси України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на брифінгу.

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Так, щодо переговорного процесу президент Латвії зауважив, що ситуація динамічна та швидко розвивається, але Європа і "Коаліція охочих" зосереджуються на дотриманні трьох основних принципів у переговорах – територіальної неподільності України, суверенітету України та важливих безпекових інтересів.

"Головне – зробити все можливе, щоб гарантувати, що у переговорному процесі Україна могла розраховувати на ці три базові принципи. Є доволі обнадійливі новини, але одна справа – діалог між США та Україною, а зовсім інша – чи зацікавлена Росія виконувати будь-які мирні домовленості", – зазначив Рінкевичс.

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Він закликав не робити наразі припущень щодо того, чим можуть завершитися мирні переговори, але зазначив, що немає підстав для занепокоєння щодо змін у безпековій ситуації в Балтійському регіоні.

Мирний план