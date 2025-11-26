Рінкевичс про мирні перемовини: Мають бути враховані суверенітет, територіальна цілісність та безпекові інтереси України
Мирні перемовини щодо завершення війни в Україні мають бути зосереджені на трьох принципах - суверенітет, територіальна цілісність та безпекові інтереси України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на брифінгу.
Так, щодо переговорного процесу президент Латвії зауважив, що ситуація динамічна та швидко розвивається, але Європа і "Коаліція охочих" зосереджуються на дотриманні трьох основних принципів у переговорах – територіальної неподільності України, суверенітету України та важливих безпекових інтересів.
"Головне – зробити все можливе, щоб гарантувати, що у переговорному процесі Україна могла розраховувати на ці три базові принципи. Є доволі обнадійливі новини, але одна справа – діалог між США та Україною, а зовсім інша – чи зацікавлена Росія виконувати будь-які мирні домовленості", – зазначив Рінкевичс.
Він закликав не робити наразі припущень щодо того, чим можуть завершитися мирні переговори, але зазначив, що немає підстав для занепокоєння щодо змін у безпековій ситуації в Балтійському регіоні.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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