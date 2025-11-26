Будріс про "мирний план" США: "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Сполучені Штати посилити позицію щодо Росії на тлі просування адміністрацією Дональда Трампа плану, спрямованого на припинення війни проти України.

Про це заявляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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Будріс підкреслив, що дипломатичні кроки останніх днів ще раз демонструють необхідність чітко визначити наслідки, якщо Росія не дотримається узгоджених термінів. "Ми можемо встановлювати терміни, але дуже важливо дотримуватися їх і чітко визначити, що буде, якщо вони не будуть дотримані", - сказав він.

За його словами, у разі ігнорування з боку Москви мають бути застосовані санкції або інші заходи впливу. "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію", - наголосив міністр.

Глава МЗС Литви також висловив сподівання, що США посилять свою позицію щодо Кремля в міру просування плану, та відзначив силу й гнучкість української переговорної команди. "Я б дуже хотів бачити таке ж і з боку Росії", - додав Будріс.

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Що передувало?

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