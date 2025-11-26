Будріс про "мирний план" США: "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію"
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Сполучені Штати посилити позицію щодо Росії на тлі просування адміністрацією Дональда Трампа плану, спрямованого на припинення війни проти України.
Про це заявляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
Будріс підкреслив, що дипломатичні кроки останніх днів ще раз демонструють необхідність чітко визначити наслідки, якщо Росія не дотримається узгоджених термінів. "Ми можемо встановлювати терміни, але дуже важливо дотримуватися їх і чітко визначити, що буде, якщо вони не будуть дотримані", - сказав він.
За його словами, у разі ігнорування з боку Москви мають бути застосовані санкції або інші заходи впливу. "Нема потреби тиснути на Україну. Тиснути потрібно на Росію", - наголосив міністр.
Глава МЗС Литви також висловив сподівання, що США посилять свою позицію щодо Кремля в міру просування плану, та відзначив силу й гнучкість української переговорної команди. "Я б дуже хотів бачити таке ж і з боку Росії", - додав Будріс.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Главарь белого дома на стороне агрессора.
Тому він на стороні переможця.
А наші зелені іуди дають йому повід для цього.
Бо вони просуваються на фронті.
І це бачить трамп і весь світ.
І роблять висновки.
А чому рашисти просуваються на фронті вже більше двох років?
Бо головнокомандувач іуда і реально працює на рашку.
Для того він і звільнив Залужного, який хоч трохи відвойовував окуповані території від рашистів.
І поставив етнічного рашиста сирського. Щоб той пошвидше здавав території України свому пуйлу.
давайте!
не стидайтесь!
"ЦЕ КРУТІШЕ ЗА ЕПШТЕЙНА 🔥
Уіткофф неспроста не брав перекладача з посольства США на першу зустріч із путіним. Він передавав щось особливо таємне від Трампа.
Трамп для цього і надіслав свого близького друга заспокоїти фюрера.
Тепер усі розклади виклав Блюмберг - Ушаков та Дмитрієв "спалили хату".
Зрада і подвійна гра Трампа стали не лише цілком очевидними, а й потребують політичної оцінки як у США так і в ЄС.
Сі, Моді та Сілва сьогодні будуть приємно збуджені."