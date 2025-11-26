Венс звинуватив медіа у брехні про "два підходи" США щодо війни в Україні: "Брешуть, щоб зірвати плани Трампа"
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував медіа за публікацію про нібито існування двох протилежних підходів до війни Росії проти України в адміністрації президента Дональда Трампа.
Про це він написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Коментар Венса стосувався матеріалу NBC News, де стверджувалося про протистояння "двох бачень" у Білому домі - умовно проросійського, який виступає за "будь-який мир", та проукраїнського, що наполягає на підтримці Києва.
"ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", - заявив Венс.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо також відреагував на подібні повідомлення в медіа, назвавши інформацію про розкол щодо політики стосовно України "фейком".
Що передувало?
Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.
За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.
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"- 14 жовтня Віткофф радить ушакову (головний радник путіна), як треба спілкуватися з Трампом та дає конкретні поради (говорити про Трампа як про людину миру, сказати за зусилля Трампа по Газі тощо);
- 16 жовтня сталася розмова між Трампом та путіним, за підсумками якої Трамп забажав зустрітися з путіним в Будапешті, а саму розмову назвав "чудовою та прекрасною";
- 29 жовтня відбувається телефонна розмова між ушаковим та дмітрієвим, де вони обговорюють "отой наш папірець, який потрібно передати Стіву (Віткоффу), щоб той видав його за свій". Це вони обговорювали так званий "план Віткоффа-дмітрієва";
- 20 листопада зʼявляються перші зливи у ЗМІ щодо "плану";
- 21-22 листопада Трамп починає сильний тиск на Україну, а Рубіо всіх запевняє, що цей "план" обговорювався та готувався кілька місяців;
- в це же період (21-22.11) виявляється, що "план Віткоффа-дмітрієва" був написаний російською мовою.
Тепер все це вже зрозуміло. Це не план "Віткоффа-дмітрієва", це не "план Трампа", це взагалі не "план". Це фсбшний папірець, який підготували під наглядом дмітрієва для капітуляції України.
Не те, щоб у когось були сумніви. Але це ж повний *******. Я взагалі не знаю, як наші дипломати з цією ******* (Віткоффом) спілкуються та щось намагаються йому донести.
Максимально проросійський Віткофф готує болотян до розмов з Трампом, видає фсбшні папірці з "планом" за "американський план". Трамп все це хаває та схвалює.
Це відповідь на те, чого прагне наш колишній союзник та що підтримують вітчизняні любителі "договірнячків". Вони підтримують капітуляцію.
Питання тепер тільки в тому, коли Трамп накладе на нас сакнції та оголосить пакет допомоги рашці.
Яке ж це дно!
В США такого сорому не було з часів Другої світової, але вони потім хоч за розум взялися. Ці дегенерати, що окупували Білий дім - невиправимі. І саме період їх перебування при владі стане найбільшим соромом Штатів з часів громадянської війни.
Дякую Блумбергу за цю роботу! Це фіксація пособництва агресору з боку адміністрації Трампа.
https://focus.ua/uk/world/700978-torgova-viyna-trampa-prezident-ssha-koristuyetsya-poradami-avtora-znaydenogo-na-amazon
Тобто кацапи через двох шнобелів замоложують недоумкуватого англосакса. А той вже за їхніми вказівками тисне на Україну.
В тут - суто прорашистське лобі, яке триває вже більше як два роки, коли почався відкритий саботаж байденівської допомоги Україні.
вже два дні не розмовляємо....
Репортер: Ви чули аудіо від Bloomberg, де Віткофф навчає росіян, як сподобатися Вам і завоювати Вашу прихильність?
Трамп: Ну, я цього не чув, але це стандартна річ.
Знаєте, бо йому треба продати це Україні, йому треба продати Україну росії.
Це те що робить людина, яка укладає угоди.
Трампонутий:" не знаю, запитаю у ху...ла"