Венс звинуватив медіа у брехні про "два підходи" США щодо війни в Україні: "Брешуть, щоб зірвати плани Трампа"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував медіа за публікацію про нібито існування двох протилежних підходів до війни Росії проти України в адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Коментар Венса стосувався матеріалу NBC News, де стверджувалося про протистояння "двох бачень" у Білому домі - умовно проросійського, який виступає за "будь-який мир", та проукраїнського, що наполягає на підтримці Києва.

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", - заявив Венс.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо також відреагував на подібні повідомлення в медіа, назвавши інформацію про розкол щодо політики стосовно України "фейком".

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Що передувало?

Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

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