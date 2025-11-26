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Новини Мирний план США
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Венс звинуватив медіа у брехні про "два підходи" США щодо війни в Україні: "Брешуть, щоб зірвати плани Трампа"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував медіа за публікацію про нібито існування двох протилежних підходів до війни Росії проти України в адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Коментар Венса стосувався матеріалу NBC News, де стверджувалося про протистояння "двох бачень" у Білому домі - умовно проросійського, який виступає за "будь-який мир", та проукраїнського, що наполягає на підтримці Києва.

"ЗМІ брешуть, щоб зірвати плани президента. Все дуже просто", - заявив Венс.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо також відреагував на подібні повідомлення в медіа, назвавши інформацію про розкол щодо політики стосовно України "фейком".

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Що передувало?

Видання NBC повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл заявив українським посадовцям, що ЗСУ перебувають у вкрай складному становищі на фронті та можуть зазнати поразки у протистоянні з російськими військами.

За словами двох джерел, звернення Дрісколла пролунало після того, як він представив підтримуваний США мирний план, який Україна розцінили як капітуляцію перед Москвою.

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Автор: 

ЗМІ (1385) США (26706) війна в Україні (8485) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+22
Все дуже просто - бо брешеш ТИ.
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26.11.2025 11:15 Відповісти
+16
Якась дивна у них позиція, всі медіа брешуть от абсолютно всі, а вони святі ніколи не брешуть, це мені зелену команду гнид нагадує, у них всі винні навколо, тільки не боневтік і дєрмак.
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26.11.2025 11:17 Відповісти
+14
Венс це собачка Трумпа
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26.11.2025 11:40 Відповісти
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Все дуже просто - бо брешеш ТИ.
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26.11.2025 11:15 Відповісти
Венс це собачка Трумпа
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26.11.2025 11:40 Відповісти
@ (авторський стиль):
"- 14 жовтня Віткофф радить ушакову (головний радник путіна), як треба спілкуватися з Трампом та дає конкретні поради (говорити про Трампа як про людину миру, сказати за зусилля Трампа по Газі тощо);
- 16 жовтня сталася розмова між Трампом та путіним, за підсумками якої Трамп забажав зустрітися з путіним в Будапешті, а саму розмову назвав "чудовою та прекрасною";
- 29 жовтня відбувається телефонна розмова між ушаковим та дмітрієвим, де вони обговорюють "отой наш папірець, який потрібно передати Стіву (Віткоффу), щоб той видав його за свій". Це вони обговорювали так званий "план Віткоффа-дмітрієва";
- 20 листопада зʼявляються перші зливи у ЗМІ щодо "плану";
- 21-22 листопада Трамп починає сильний тиск на Україну, а Рубіо всіх запевняє, що цей "план" обговорювався та готувався кілька місяців;
- в це же період (21-22.11) виявляється, що "план Віткоффа-дмітрієва" був написаний російською мовою.
Тепер все це вже зрозуміло. Це не план "Віткоффа-дмітрієва", це не "план Трампа", це взагалі не "план". Це фсбшний папірець, який підготували під наглядом дмітрієва для капітуляції України.
Не те, щоб у когось були сумніви. Але це ж повний *******. Я взагалі не знаю, як наші дипломати з цією ******* (Віткоффом) спілкуються та щось намагаються йому донести.
Максимально проросійський Віткофф готує болотян до розмов з Трампом, видає фсбшні папірці з "планом" за "американський план". Трамп все це хаває та схвалює.
Це відповідь на те, чого прагне наш колишній союзник та що підтримують вітчизняні любителі "договірнячків". Вони підтримують капітуляцію.
Питання тепер тільки в тому, коли Трамп накладе на нас сакнції та оголосить пакет допомоги рашці.
Яке ж це дно!
В США такого сорому не було з часів Другої світової, але вони потім хоч за розум взялися. Ці дегенерати, що окупували Білий дім - невиправимі. І саме період їх перебування при владі стане найбільшим соромом Штатів з часів громадянської війни.
Дякую Блумбергу за цю роботу! Це фіксація пособництва агресору з боку адміністрації Трампа.

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26.11.2025 11:49 Відповісти
Там ще одна потвора є - зять тампона кушнер. Це той "геній", який йому порадив у якостіі радника з економічних питань пройдиствіта пітера наварро. А знайшов він його через сервіс Amazon, просто передивляючись книжки з економіки, які там пропонувалися на продаж.

https://focus.ua/uk/world/700978-torgova-viyna-trampa-prezident-ssha-koristuyetsya-poradami-avtora-znaydenogo-na-amazon

Тобто кацапи через двох шнобелів замоложують недоумкуватого англосакса. А той вже за їхніми вказівками тисне на Україну.
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26.11.2025 11:59 Відповісти
Был .Сдача южного Вьетнама
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26.11.2025 12:11 Відповісти
Там був інакший кейс, там амери платили власною кров'ю ~ десятка років.
В тут - суто прорашистське лобі, яке триває вже більше як два роки, коли почався відкритий саботаж байденівської допомоги Україні.
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26.11.2025 12:21 Відповісти
Якась дивна у них позиція, всі медіа брешуть от абсолютно всі, а вони святі ніколи не брешуть, це мені зелену команду гнид нагадує, у них всі винні навколо, тільки не боневтік і дєрмак.
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26.11.2025 11:17 Відповісти
я попросив дружину намалювати мені очі як у діванса.
вже два дні не розмовляємо....
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26.11.2025 11:18 Відповісти
Нууу, скажімо, не "плани Трампа", а "плани пуцина", в не боешуть, а зливають невчасно. 😊 Рубіо, щоб стати президентом, а тим паче великим президентом, потрібно перестати брехати самому. Це додасть йому в очах виборців, яко християнину, якого він з себе корчить. Лукавство до речі - гріх.
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26.11.2025 11:19 Відповісти
*Венс, а не Рубіо. Мав на ввазі Венса. Вибачте. 😔
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26.11.2025 11:24 Відповісти
Воістину Акбар! )))
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26.11.2025 11:39 Відповісти
І як можна зірвати плани Трампа, якщо вони через півгодини можуть показувати в протилежну сторону, як флюгер?
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26.11.2025 11:21 Відповісти
@ (https://x.com/hochu_dodomu/status/1993550801588138067?t=bjSnTFf4nYOrNyrOZGwp5g&s=19 відео):
Репортер: Ви чули аудіо від Bloomberg, де Віткофф навчає росіян, як сподобатися Вам і завоювати Вашу прихильність?

Трамп: Ну, я цього не чув, але це стандартна річ.
Знаєте, бо йому треба продати це Україні, йому треба продати Україну росії.
Це те що робить людина, яка укладає угоди.
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26.11.2025 11:24 Відповісти
Типу "нє чітал, но осуждаю". І оце "продати Україну", ну, усьо - "карачун тєбє церетелі" (с)
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26.11.2025 11:30 Відповісти
Репортер:" ви дебіл?"
Трампонутий:" не знаю, запитаю у ху...ла"
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26.11.2025 12:57 Відповісти
Зірвати плани магашистів по примусу капітуляції України - на благо. Бо https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Трамп грає на боці Москви. Але Трамп ніколи не скаже «я за путіна». Він каже, що він за «мир», за «вигідну угоду», за «кінець війни за одну добу». Він каже, що Україна має «щось прийняти», бо «в неї немає карт». Він каже, що війна сталася через «неправильного старого слабкого президента», і що за його каденції її б не було. Він каже і скаже багато всього; але на рівні наслідків його слова й запропонована логіка ставлять його чітко з того боку столу, де сидить Москва. Не тому, що він читає «русский мир» перед сном. А тому, що світ, який він бачить, зручний саме кремлю: світ, де Україна - не суб'єкт, де Європа - баласт, де НАТО - зайве, а путін - «гравець, з яким можна домовитись».
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26.11.2025 11:26 Відповісти
Трамп тупе позорисько і ху_й\ло, і позер галімий, ще й у "Один вдома" сам себе засунув. проблема в постімперських судоргах, як USA, так і GB, так і USSR. питання в тому що буде все мінятись глобально. і Отут вилазить China, оце є проблема. 1.5 мільярдів жовтомордих вузкоглазиків захоплять світ.
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26.11.2025 11:43 Відповісти
Які ***** "плани трампа"? Нехай перегляне 27 та 28 сезони "Південного парку", разом з босом, ото там усі ваші "плани"
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26.11.2025 11:26 Відповісти
План - це послідовність реалістичних конкретних кроків, які потрібно здійснити для досягнення мети, а не «хотєлки» якогось неадеквата!
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26.11.2025 11:27 Відповісти
Венс- плагіатор . Узяв російську угоду і просуває як свою . ГАНЬБА !
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26.11.2025 11:31 Відповісти
Взяти міг тільки після того як вони її йому вручили
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26.11.2025 12:54 Відповісти
Щоб зірвати плани Трампа... А вони в нього є (маю на увазі не 'щоб все було добре' (правда не зрозуміло для кого), а з конкретною та пропрацьованим системним підходом)?)
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26.11.2025 11:34 Відповісти
багатьом потрібна війна, бо вкладені великі гроші, які мають дати прибутки, тим більше війна на території держави, яка не входить в жоден блок і не має ядерної зброї, нуль зобов'язань
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26.11.2025 11:56 Відповісти
Беги сдавайся пу и раше
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26.11.2025 12:12 Відповісти
имел донни хобби он деньги любил
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26.11.2025 11:57 Відповісти
Но больше от пыни зависим он был
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26.11.2025 12:17 Відповісти
Треба єдиний трампофон, все інше ліквідувати.
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26.11.2025 12:15 Відповісти
Таке враження, що у зеленського з шоблою і трампістов один вчитель
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26.11.2025 12:49 Відповісти
Як можна зірвати те що змінюється кожній ранок
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26.11.2025 12:52 Відповісти
Вареник-підсволотник у сволоти трумпа.
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26.11.2025 13:49 Відповісти
 
 