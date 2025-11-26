Вэнс обвинил СМИ во лжи о "двух подходах" США к войне в Украине: "Врут, чтобы сорвать планы Трампа"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал СМИ за публикацию о якобы существовании двух противоположных подходов к войне России против Украины в администрации президента Дональда Трампа.
Об этом он написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментарий Вэнса касался материала NBC News, где утверждалось о противостоянии "двух видений" в Белом доме - условно пророссийского, выступающего за "любой мир", и проукраинского, настаивающего на поддержке Киева.
"СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто", - заявил Вэнс.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио также отреагировал на подобные сообщения в СМИ, назвав информацию о расколе в отношении политики в отношении Украины "фейком".
Что предшествовало?
Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.
По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.
"- 14 жовтня Віткофф радить ушакову (головний радник путіна), як треба спілкуватися з Трампом та дає конкретні поради (говорити про Трампа як про людину миру, сказати за зусилля Трампа по Газі тощо);
- 16 жовтня сталася розмова між Трампом та путіним, за підсумками якої Трамп забажав зустрітися з путіним в Будапешті, а саму розмову назвав "чудовою та прекрасною";
- 29 жовтня відбувається телефонна розмова між ушаковим та дмітрієвим, де вони обговорюють "отой наш папірець, який потрібно передати Стіву (Віткоффу), щоб той видав його за свій". Це вони обговорювали так званий "план Віткоффа-дмітрієва";
- 20 листопада зʼявляються перші зливи у ЗМІ щодо "плану";
- 21-22 листопада Трамп починає сильний тиск на Україну, а Рубіо всіх запевняє, що цей "план" обговорювався та готувався кілька місяців;
- в це же період (21-22.11) виявляється, що "план Віткоффа-дмітрієва" був написаний російською мовою.
Тепер все це вже зрозуміло. Це не план "Віткоффа-дмітрієва", це не "план Трампа", це взагалі не "план". Це фсбшний папірець, який підготували під наглядом дмітрієва для капітуляції України.
Не те, щоб у когось були сумніви. Але це ж повний *******. Я взагалі не знаю, як наші дипломати з цією ******* (Віткоффом) спілкуються та щось намагаються йому донести.
Максимально проросійський Віткофф готує болотян до розмов з Трампом, видає фсбшні папірці з "планом" за "американський план". Трамп все це хаває та схвалює.
Це відповідь на те, чого прагне наш колишній союзник та що підтримують вітчизняні любителі "договірнячків". Вони підтримують капітуляцію.
Питання тепер тільки в тому, коли Трамп накладе на нас сакнції та оголосить пакет допомоги рашці.
Яке ж це дно!
В США такого сорому не було з часів Другої світової, але вони потім хоч за розум взялися. Ці дегенерати, що окупували Білий дім - невиправимі. І саме період їх перебування при владі стане найбільшим соромом Штатів з часів громадянської війни.
Дякую Блумбергу за цю роботу! Це фіксація пособництва агресору з боку адміністрації Трампа.
https://focus.ua/uk/world/700978-torgova-viyna-trampa-prezident-ssha-koristuyetsya-poradami-avtora-znaydenogo-na-amazon
Тобто кацапи через двох шнобелів замоложують недоумкуватого англосакса. А той вже за їхніми вказівками тисне на Україну.
В тут - суто прорашистське лобі, яке триває вже більше як два роки, коли почався відкритий саботаж байденівської допомоги Україні.
вже два дні не розмовляємо....
Репортер: Ви чули аудіо від Bloomberg, де Віткофф навчає росіян, як сподобатися Вам і завоювати Вашу прихильність?
Трамп: Ну, я цього не чув, але це стандартна річ.
Знаєте, бо йому треба продати це Україні, йому треба продати Україну росії.
Це те що робить людина, яка укладає угоди.
Трампонутий:" не знаю, запитаю у ху...ла"