Вэнс обвинил СМИ во лжи о "двух подходах" США к войне в Украине: "Врут, чтобы сорвать планы Трампа"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал СМИ за публикацию о якобы существовании двух противоположных подходов к войне России против Украины в администрации президента Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Х

Комментарий Вэнса касался материала NBC News, где утверждалось о противостоянии "двух видений" в Белом доме - условно пророссийского, выступающего за "любой мир", и проукраинского, настаивающего на поддержке Киева.

"СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто", - заявил Вэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также отреагировал на подобные сообщения в СМИ, назвав информацию о расколе в отношении политики в отношении Украины "фейком".

Что предшествовало?

Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

