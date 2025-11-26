РУС
Новости Мирный план США
2 195 30

Вэнс обвинил СМИ во лжи о "двух подходах" США к войне в Украине: "Врут, чтобы сорвать планы Трампа"

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал СМИ за публикацию о якобы существовании двух противоположных подходов к войне России против Украины в администрации президента Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментарий Вэнса касался материала NBC News, где утверждалось о противостоянии "двух видений" в Белом доме - условно пророссийского, выступающего за "любой мир", и проукраинского, настаивающего на поддержке Киева.

"СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто", - заявил Вэнс.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио также отреагировал на подобные сообщения в СМИ, назвав информацию о расколе в отношении политики в отношении Украины "фейком".

Что предшествовало?

Издание NBC сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил украинским чиновникам, что ВСУ находятся в крайне сложном положении на фронте и могут потерпеть поражение в противостоянии с российскими войсками.

По словам двух источников, обращение Дрисколла прозвучало после того, как он представил поддерживаемый США мирный план, который Украина расценила как капитуляцию перед Москвой.

+21
Все дуже просто - бо брешеш ТИ.
26.11.2025 11:15 Ответить
+16
Якась дивна у них позиція, всі медіа брешуть от абсолютно всі, а вони святі ніколи не брешуть, це мені зелену команду гнид нагадує, у них всі винні навколо, тільки не боневтік і дєрмак.
26.11.2025 11:17 Ответить
+10
Венс це собачка Трумпа
26.11.2025 11:40 Ответить
@ (авторський стиль):
"- 14 жовтня Віткофф радить ушакову (головний радник путіна), як треба спілкуватися з Трампом та дає конкретні поради (говорити про Трампа як про людину миру, сказати за зусилля Трампа по Газі тощо);
- 16 жовтня сталася розмова між Трампом та путіним, за підсумками якої Трамп забажав зустрітися з путіним в Будапешті, а саму розмову назвав "чудовою та прекрасною";
- 29 жовтня відбувається телефонна розмова між ушаковим та дмітрієвим, де вони обговорюють "отой наш папірець, який потрібно передати Стіву (Віткоффу), щоб той видав його за свій". Це вони обговорювали так званий "план Віткоффа-дмітрієва";
- 20 листопада зʼявляються перші зливи у ЗМІ щодо "плану";
- 21-22 листопада Трамп починає сильний тиск на Україну, а Рубіо всіх запевняє, що цей "план" обговорювався та готувався кілька місяців;
- в це же період (21-22.11) виявляється, що "план Віткоффа-дмітрієва" був написаний російською мовою.
Тепер все це вже зрозуміло. Це не план "Віткоффа-дмітрієва", це не "план Трампа", це взагалі не "план". Це фсбшний папірець, який підготували під наглядом дмітрієва для капітуляції України.
Не те, щоб у когось були сумніви. Але це ж повний *******. Я взагалі не знаю, як наші дипломати з цією ******* (Віткоффом) спілкуються та щось намагаються йому донести.
Максимально проросійський Віткофф готує болотян до розмов з Трампом, видає фсбшні папірці з "планом" за "американський план". Трамп все це хаває та схвалює.
Це відповідь на те, чого прагне наш колишній союзник та що підтримують вітчизняні любителі "договірнячків". Вони підтримують капітуляцію.
Питання тепер тільки в тому, коли Трамп накладе на нас сакнції та оголосить пакет допомоги рашці.
Яке ж це дно!
В США такого сорому не було з часів Другої світової, але вони потім хоч за розум взялися. Ці дегенерати, що окупували Білий дім - невиправимі. І саме період їх перебування при владі стане найбільшим соромом Штатів з часів громадянської війни.
Дякую Блумбергу за цю роботу! Це фіксація пособництва агресору з боку адміністрації Трампа.

26.11.2025 11:49 Ответить
Там ще одна потвора є - зять тампона кушнер. Це той "геній", який йому порадив у якостіі радника з економічних питань пройдиствіта пітера наварро. А знайшов він його через сервіс Amazon, просто передивляючись книжки з економіки, які там пропонувалися на продаж.

https://focus.ua/uk/world/700978-torgova-viyna-trampa-prezident-ssha-koristuyetsya-poradami-avtora-znaydenogo-na-amazon

Тобто кацапи через двох шнобелів замоложують недоумкуватого англосакса. А той вже за їхніми вказівками тисне на Україну.
26.11.2025 11:59 Ответить
Был .Сдача южного Вьетнама
26.11.2025 12:11 Ответить
Там був інакший кейс, там амери платили власною кров'ю ~ десятка років.
В тут - суто прорашистське лобі, яке триває вже більше як два роки, коли почався відкритий саботаж байденівської допомоги Україні.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:21 Ответить
Якась дивна у них позиція, всі медіа брешуть от абсолютно всі, а вони святі ніколи не брешуть, це мені зелену команду гнид нагадує, у них всі винні навколо, тільки не боневтік і дєрмак.
26.11.2025 11:17 Ответить
я попросив дружину намалювати мені очі як у діванса.
вже два дні не розмовляємо....
26.11.2025 11:18 Ответить
Нууу, скажімо, не "плани Трампа", а "плани пуцина", в не боешуть, а зливають невчасно. 😊 Рубіо, щоб стати президентом, а тим паче великим президентом, потрібно перестати брехати самому. Це додасть йому в очах виборців, яко християнину, якого він з себе корчить. Лукавство до речі - гріх.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:19 Ответить
*Венс, а не Рубіо. Мав на ввазі Венса. Вибачте. 😔
26.11.2025 11:24 Ответить
Воістину Акбар! )))
26.11.2025 11:39 Ответить
І як можна зірвати плани Трампа, якщо вони через півгодини можуть показувати в протилежну сторону, як флюгер?
26.11.2025 11:21 Ответить
@ (https://x.com/hochu_dodomu/status/1993550801588138067?t=bjSnTFf4nYOrNyrOZGwp5g&s=19 відео):
Репортер: Ви чули аудіо від Bloomberg, де Віткофф навчає росіян, як сподобатися Вам і завоювати Вашу прихильність?

Трамп: Ну, я цього не чув, але це стандартна річ.
Знаєте, бо йому треба продати це Україні, йому треба продати Україну росії.
Це те що робить людина, яка укладає угоди.
26.11.2025 11:24 Ответить
Типу "нє чітал, но осуждаю". І оце "продати Україну", ну, усьо - "карачун тєбє церетелі" (с)
26.11.2025 11:30 Ответить
Репортер:" ви дебіл?"
Трампонутий:" не знаю, запитаю у ху...ла"
26.11.2025 12:57 Ответить
Зірвати плани магашистів по примусу капітуляції України - на благо. Бо https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Трамп грає на боці Москви. Але Трамп ніколи не скаже «я за путіна». Він каже, що він за «мир», за «вигідну угоду», за «кінець війни за одну добу». Він каже, що Україна має «щось прийняти», бо «в неї немає карт». Він каже, що війна сталася через «неправильного старого слабкого президента», і що за його каденції її б не було. Він каже і скаже багато всього; але на рівні наслідків його слова й запропонована логіка ставлять його чітко з того боку столу, де сидить Москва. Не тому, що він читає «русский мир» перед сном. А тому, що світ, який він бачить, зручний саме кремлю: світ, де Україна - не суб'єкт, де Європа - баласт, де НАТО - зайве, а путін - «гравець, з яким можна домовитись».
26.11.2025 11:26 Ответить
Трамп тупе позорисько і ху_й\ло, і позер галімий, ще й у "Один вдома" сам себе засунув. проблема в постімперських судоргах, як USA, так і GB, так і USSR. питання в тому що буде все мінятись глобально. і Отут вилазить China, оце є проблема. 1.5 мільярдів жовтомордих вузкоглазиків захоплять світ.
26.11.2025 11:43 Ответить
Які ***** "плани трампа"? Нехай перегляне 27 та 28 сезони "Південного парку", разом з босом, ото там усі ваші "плани"
26.11.2025 11:26 Ответить
План - це послідовність реалістичних конкретних кроків, які потрібно здійснити для досягнення мети, а не «хотєлки» якогось неадеквата!
26.11.2025 11:27 Ответить
Венс- плагіатор . Узяв російську угоду і просуває як свою . ГАНЬБА !
26.11.2025 11:31 Ответить
Взяти міг тільки після того як вони її йому вручили
26.11.2025 12:54 Ответить
Щоб зірвати плани Трампа... А вони в нього є (маю на увазі не 'щоб все було добре' (правда не зрозуміло для кого), а з конкретною та пропрацьованим системним підходом)?)
26.11.2025 11:34 Ответить
багатьом потрібна війна, бо вкладені великі гроші, які мають дати прибутки, тим більше війна на території держави, яка не входить в жоден блок і не має ядерної зброї, нуль зобов'язань
26.11.2025 11:56 Ответить
Беги сдавайся пу и раше
26.11.2025 12:12 Ответить
имел донни хобби он деньги любил
26.11.2025 11:57 Ответить
Но больше от пыни зависим он был
26.11.2025 12:17 Ответить
Треба єдиний трампофон, все інше ліквідувати.
26.11.2025 12:15 Ответить
Таке враження, що у зеленського з шоблою і трампістов один вчитель
26.11.2025 12:49 Ответить
Як можна зірвати те що змінюється кожній ранок
26.11.2025 12:52 Ответить
 
 