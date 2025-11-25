РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10937 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и США
2 887 26

Вэнс возмутился "одержимостью" политиков войной в Украине вместо проблем США

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что, по его мнению, многие члены Республиканской партии больше озабочены российско-украинской войной, чем внутренними проблемами страны.

Об этом он написал на своей странице в Х, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вэнс заявил, что многие молодые американцы чувствуют себя "лишенными американской мечты о владении жильем", а также отметил, что многие новые жители в штатах, по его словам, не ассимилируются и направляют налоги "террористическим группам".

Вице-президент также раскритиковал систему медицинского страхования Obamacare, заявив, что она "рушится под собственным весом", и напомнил о государственном долге в 38 триллионов долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США сдерживает Украину, а не давит на агрессора, - Цахкна

По словам Вэнса, Белый дом пытается решить эти проблемы, однако политический класс якобы "разъярен тем, что администрация Трампа может наконец завершить четырехлетний конфликт в Восточной Европе", имея в виду войну России против Украины.

"Многое из того, что эти люди сказали о войне в Украине, было доказано неправильным, но что уж там. Мы можем согласиться не соглашаться. Но уровень страсти к этому одному вопросу, когда в твоей собственной стране серьезные проблемы, просто сумасшедший. Меня это возмущает. Проявите немного страсти к своей стране", - написал Вэнс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венс обнародовал основные условия мирного соглашения Украины и РФ

Автор: 

США (28392) война в Украине (6974) Джей Ди Вэнс (164)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Та ти козел і є перша проблема з рижим чмом
показать весь комментарий
25.11.2025 11:31 Ответить
+16
Дурілка картонна
твоя країна втратила з-за цієї ситуації всю довіру світу і партньор з неї на рівні ерефії
обурюється воно
слово треба тримати
балаболи зірково-полосаті
показать весь комментарий
25.11.2025 11:32 Ответить
+10
Дурень-диванойоб не розуміє, що проблеми касапо-української війни прямо впливають на можливість переобрання/необрання конгресменів (навіть республіканців) у свінгових штатах та округах на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та ти козел і є перша проблема з рижим чмом
показать весь комментарий
25.11.2025 11:31 Ответить
Дурілка картонна
твоя країна втратила з-за цієї ситуації всю довіру світу і партньор з неї на рівні ерефії
обурюється воно
слово треба тримати
балаболи зірково-полосаті
показать весь комментарий
25.11.2025 11:32 Ответить
Дурень-диванойоб не розуміє, що проблеми касапо-української війни прямо впливають на можливість переобрання/необрання конгресменів (навіть республіканців) у свінгових штатах та округах на майбутніх виборах.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:32 Ответить
Воно навіть не розуміє, що якщо уважно подивитися на їхні внутрішні проблеми - то його самого в першу чергу потрібно стратити. І не гуманною інʼєкцією, а підсмажити струмом в трансляції на Ютюбє. А ще краще на HBO PPV трансляцію замутити - можна трильйон з держборгу відбити. Якщо в трансляції приймуть участь держсекретар, міністр оборони і охорони здоровʼя. А головне блюдо рьіже муділо.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:10 Ответить
Бо розумні люди, навідміну від венса розуміють, що війна Росії проти України загрожує третьою світовою із застосуванням ЯЗ і зникненням людства. І це зараз значно важливіше будь-яких внутрішніх проблем США.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:35 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:36 Ответить
Обісравшись в зовнішньому питанні поспішае переключитися на внутрішнє
показать весь комментарий
25.11.2025 11:38 Ответить
Що заважає займатись цими питаннями паралельно, Венс? Можна зрозуміти твого босса, йому не вистачає часу на гру в гольф. А решта політиків у вас чим зайнята?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:38 Ответить
Основна внутрішня проблема у всіх тупих диктаторів одна: закривати роти опонентам.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:41 Ответить
Це називається з хворої голови на здорову.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:41 Ответить
Це мабуть був фільм про них з трампонутим:" тупий та ще тупейший"
показать весь комментарий
25.11.2025 11:43 Ответить
ДУРЕНЬ!!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:46 Ответить
Диб,,,ли самі створили проблеми в США, а тепер сам верещить про проблеми в США,ну повний дегенерат-путіносос!!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:47 Ответить
Вопрос не в войне, а в справедливости, в правде и свободе!!!
А вы лжецы, продажные твари!!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:49 Ответить
Інтелект курки.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:49 Ответить
венс політик приметив...тому шо війна в Україні може розвалити і США ,як шо США відмовляться брати на себе відповідальнісь , завдякі підступності США ,коли вони розброїли Україну . В світі вже почали підозрювати ,шо прикриваясь лозунгами демократії , в реалії США є авторитарною державою. Яка застосовує примус , тільки шоб на халяву заволодіти тим, шо їм хочеться. При тому дозволяючи внутрішньої політиці для социума, бути хрен зна чим ,аби тільки народ не звертав уваги, на верхівку влади ,яка жирує та деградує в своїх оргіях ...
показать весь комментарий
25.11.2025 11:50 Ответить
Американці на відміну цього дегенерата Венса розуміють що якщо Україна програє то це буде початком великої світової війни в якій загинуть мільйони американських воїнів .
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
не дай Боже, щоб це одоробло стало наступним президентом сша.

звісно, вирішувати американцям, як саме гробити країну, але очевидно, що венс - гірше навіть за трампа. Але на відміну від трампа, це вже буде розумне зло
показать весь комментарий
25.11.2025 11:53 Ответить
Дєвчонка, а шо підняття тарифів до 500% не вирішило внутрішніх проблем?
Ех яби хоч трохи трампушка був президентом, а венСЦУшка віцепрезидентом!
а так ....
"Байдєн ти лузєр"
показать весь комментарий
25.11.2025 11:55 Ответить
ЦЕ ВІН ОДЕРЖИМИЙ!!!!! Гребаний сатаніст і путініст
показать весь комментарий
25.11.2025 11:56 Ответить
Це ще кращій Трампа, Америку і Світ чекають веселі часи, якщо він дорветься до трона, маніпулятор і популіст ще той.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:00 Ответить
зараз почалася ера підарів і педофілів , буде важко планеті
показать весь комментарий
25.11.2025 12:03 Ответить
А чим венс відрізняється від умовного Джонса з Вайомінгу? Тим що венса винесли наверх довбойоби,такі як Джонс? Венс-це просто тупа ху#ня. Але ця тупа ху#ня нажаль формує світову політику. Дожилися.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:09 Ответить
До слова, цікава стаття в тему: "https://www.ponomaroleg.com/respublikanczy-davyat-na-trampa-iz-za-mirnogo-plana-dlya-ukrainy/ Республиканцы давят на (администрацию) Трампа из-за «мирного плана» для Украины"

Там і про тиск і на Трампа, і на Венса, і на Рубіо, та й на всіх інших.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:21 Ответить
Майбутній можливий президент США -- такий же довбень, як і діючий.
показать весь комментарий
25.11.2025 12:30 Ответить
 
 