Вэнс возмутился "одержимостью" политиков войной в Украине вместо проблем США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что, по его мнению, многие члены Республиканской партии больше озабочены российско-украинской войной, чем внутренними проблемами страны.
Об этом он написал на своей странице в Х, передает Цензор.НЕТ.
Вэнс заявил, что многие молодые американцы чувствуют себя "лишенными американской мечты о владении жильем", а также отметил, что многие новые жители в штатах, по его словам, не ассимилируются и направляют налоги "террористическим группам".
Вице-президент также раскритиковал систему медицинского страхования Obamacare, заявив, что она "рушится под собственным весом", и напомнил о государственном долге в 38 триллионов долларов.
По словам Вэнса, Белый дом пытается решить эти проблемы, однако политический класс якобы "разъярен тем, что администрация Трампа может наконец завершить четырехлетний конфликт в Восточной Европе", имея в виду войну России против Украины.
"Многое из того, что эти люди сказали о войне в Украине, было доказано неправильным, но что уж там. Мы можем согласиться не соглашаться. Но уровень страсти к этому одному вопросу, когда в твоей собственной стране серьезные проблемы, просто сумасшедший. Меня это возмущает. Проявите немного страсти к своей стране", - написал Вэнс.
твоя країна втратила з-за цієї ситуації всю довіру світу і партньор з неї на рівні ерефії
обурюється воно
слово треба тримати
балаболи зірково-полосаті
А вы лжецы, продажные твари!!
звісно, вирішувати американцям, як саме гробити країну, але очевидно, що венс - гірше навіть за трампа. Але на відміну від трампа, це вже буде розумне зло
Ех яби хоч трохи трампушка був президентом, а венСЦУшка віцепрезидентом!
а так ....
"Байдєн ти лузєр"
Там і про тиск і на Трампа, і на Венса, і на Рубіо, та й на всіх інших.