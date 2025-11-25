Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недовольство тем, что, по его мнению, многие члены Республиканской партии больше озабочены российско-украинской войной, чем внутренними проблемами страны.

Об этом он написал на своей странице в Х, передает Цензор.НЕТ.

Вэнс заявил, что многие молодые американцы чувствуют себя "лишенными американской мечты о владении жильем", а также отметил, что многие новые жители в штатах, по его словам, не ассимилируются и направляют налоги "террористическим группам".

Вице-президент также раскритиковал систему медицинского страхования Obamacare, заявив, что она "рушится под собственным весом", и напомнил о государственном долге в 38 триллионов долларов.

По словам Вэнса, Белый дом пытается решить эти проблемы, однако политический класс якобы "разъярен тем, что администрация Трампа может наконец завершить четырехлетний конфликт в Восточной Европе", имея в виду войну России против Украины.

"Многое из того, что эти люди сказали о войне в Украине, было доказано неправильным, но что уж там. Мы можем согласиться не соглашаться. Но уровень страсти к этому одному вопросу, когда в твоей собственной стране серьезные проблемы, просто сумасшедший. Меня это возмущает. Проявите немного страсти к своей стране", - написал Вэнс.

