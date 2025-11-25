Мирный план США сдерживает Украину, а не давит на агрессора, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что предложенный США мирный план не оказывает давления на Россию, а ограничивает действия Украины во время войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью, которое Цахкна распространил в соцсети Х.
"Мой месседж четкий: ничего о Европе без Европы. Мы обеспечим, чтобы агрессор платил, и чтобы давление продолжало усиливаться", - отметил он.
Цели России остаются неизменными
Цахкна подчеркнул, что РФ не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а вместо этого сдерживает Украину.
"Мир является справедливым только тогда, когда он основан на международном праве, включая принципы территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава МИД Эстонии.
Он убежден, что Россия будет оставаться агрессивным государством, и призвал усилить давление на нее.
"Мы никогда не признаем оккупацию, основанную на применении военной силы. США никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии и Эстонии. Поэтому это наша принципиальная позиция", - сказал Цахкна.
Численность ВСУ и суверенитет Украины
Цахкна прокомментировал предложения США по мирному плану для Украины, в частности пункт о возможном сокращении численности ВСУ. По его словам, решение о размере и составе Вооруженных сил Украины принадлежит только украинскому государству.
Он также подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня.
"Путин не может диктовать, что НАТО должно или могло бы делать в будущем", - отметил Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии обратил внимание, что предложенные США пункты мирного плана не налагают никаких ограничений на Россию. Он призвал усилить давление на Москву, в частности путем введения 20-го пакета санкций.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
