Мирный план США сдерживает Украину, а не давит на агрессора, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что предложенный США мирный план не оказывает давления на Россию, а ограничивает действия Украины во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью, которое Цахкна распространил в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мой месседж четкий: ничего о Европе без Европы. Мы обеспечим, чтобы агрессор платил, и чтобы давление продолжало усиливаться", - отметил он.

Цели России остаются неизменными

Цахкна подчеркнул, что РФ не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а вместо этого сдерживает Украину.

"Мир является справедливым только тогда, когда он основан на международном праве, включая принципы территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он убежден, что Россия будет оставаться агрессивным государством, и призвал усилить давление на нее.

"Мы никогда не признаем оккупацию, основанную на применении военной силы. США никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии и Эстонии. Поэтому это наша принципиальная позиция", - сказал Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон: Европа не примет мир, который будет означать капитуляцию Украины

Численность ВСУ и суверенитет Украины

Цахкна прокомментировал предложения США по мирному плану для Украины, в частности пункт о возможном сокращении численности ВСУ. По его словам, решение о размере и составе Вооруженных сил Украины принадлежит только украинскому государству.

Он также подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня.

"Путин не может диктовать, что НАТО должно или могло бы делать в будущем", - отметил Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии обратил внимание, что предложенные США пункты мирного плана не налагают никаких ограничений на Россию. Он призвал усилить давление на Москву, в частности путем введения 20-го пакета санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не готова к миру: даже подписание соглашения не остановит войну, - The Times

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть: