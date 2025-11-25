Россия не готова к миру: даже подписание соглашения не остановит войну, - The Times
Москва не демонстрирует готовности к миру и продолжит агрессию даже после подписания соглашения. Требования России включают нейтралитет Украины и территориальные уступки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп требует, чтобы Украина до 27 ноября согласилась на "уточненный" мирный план. Последний вызвал резкую критику со стороны европейских лидеров, поскольку он, по сути, предусматривал разделение Украины и значительные уступки Кремлю. Его разработчиками были Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев.
После переговоров в Женеве украинской и европейской сторонам удалось внести коррективы: уточненная версия исключила ключевые "красные линии" для Киева.
Несмотря на эти усилия, аналитики отмечают, что даже если соглашение будет подписано, Россия почти наверняка продолжит войну. Дело в том, что именно исключенные требования (нейтралитет и территориальные уступки) остаются центральными для Кремля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что они не подлежат обсуждению. К тому же медленное, но устойчивое продвижение российской армии на фронте уменьшает стимулы Москвы к любому мирному урегулированию.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Схоже Трамп як ***** ******** "символічні" дати. І тут їх, 27 листопада, аж дві "в одному флаконі"
1095 - Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
1895 - Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
війну!
Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
Тільки ЄС зацікавлений у збереженні при цьому хоч якоїсь України, як буфера, а США взагалі насрати на Україну.
Тепер Китай має сприйматись кожним українцем лише так, а не інакше. Бо цей комуно-фашистський монстр увесь час із лютого 2022 року є основним підбурювачем, бенефіціаром, спонсором і натхненником теперішньої фази російсько-української війни.
Ось підстави для такого висновку:
Так, пишуть, що під час сьогоднішніх переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном китайський генсек вказав на усунення "першопричин кризи", - про це йдеться в офіційній заяві МЗС КНР (скрін нижче).
Тобто Китай прямо дав зрозуміти, що підтримає лише російський варіант "угод" про мир".
Нагадаємо, що так звані "першопричини кризи" - це російський евфемізм, що використовується для означення путінських "целей СВО", таких як "демилитаризация", "денацификация" тощо.
Тож, зважаючи на те, що Китай підтримав рашистську версію "мирного плану", немає жодної впевненості, що Трамп підтримає українські та європейські правки.
А, як відомо, фінальної версії документа за підсумками переговорів у Женеві так і не було узгоджено.
А війна буде.