Новости
2 924 23

Россия не готова к миру: даже подписание соглашения не остановит войну, - The Times

Россия не сдается: война продолжится, несмотря на мирное соглашение

Москва не демонстрирует готовности к миру и продолжит агрессию даже после подписания соглашения. Требования России включают нейтралитет Украины и территориальные уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп требует, чтобы Украина до 27 ноября согласилась на "уточненный" мирный план. Последний вызвал резкую критику со стороны европейских лидеров, поскольку он, по сути, предусматривал разделение Украины и значительные уступки Кремлю. Его разработчиками были Стив Виткофф и Кирилл Дмитриев.

После переговоров в Женеве украинской и европейской сторонам удалось внести коррективы: уточненная версия исключила ключевые "красные линии" для Киева.

Несмотря на эти усилия, аналитики отмечают, что даже если соглашение будет подписано, Россия почти наверняка продолжит войну. Дело в том, что именно исключенные требования (нейтралитет и территориальные уступки) остаются центральными для Кремля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что они не подлежат обсуждению. К тому же медленное, но устойчивое продвижение российской армии на фронте уменьшает стимулы Москвы к любому мирному урегулированию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп обсудят территориальные вопросы в рамках обновленного мирного плана, - Bloomberg

Автор: 

россия (98121) Трамп Дональд (7139) война в Украине (6974) прекращения огня (369)
Топ комментарии
+5
Бо не угоди обумовлюють бажання/небажання ***** воювати, а стан РФ.

Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
25.11.2025 10:07 Ответить
+5
Та який в сраці мир? Рашка зараз має перевагу, мир буде тільки після знищення цієї недокраїни
25.11.2025 10:09 Ответить
+5
Ну а недоумки бавлятся в якийсь "мирний план" дмітрієва відкофа ,ось цей "мирний план" сьогодні відчув Київ ,на жапль гідної відповіді нема ,після операції "павутина" СБУ лягла під ОП не безпека країни, а відбілити корупціонерів.
25.11.2025 10:10 Ответить
Навіть попри неминучий крах економіки в наступному році (який вже майже через місяць), голодні бунти й ракети тільки у вигляді мультиків? От дурні.
25.11.2025 10:02 Ответить
Крах буде 32-го грудня 2025-го. Нема чого тягнути кота за...
25.11.2025 10:12 Ответить
25.11.2025 10:23 Ответить
"Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна до 27 листопада погодилась на "уточнений" мирний план."

Схоже Трамп як ***** ******** "символічні" дати. І тут їх, 27 листопада, аж дві "в одному флаконі"

1095 - Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
1895 - Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
25.11.2025 10:05 Ответить
Та все простіше. У них там День подяки, тому хоче пожерти індика під аплодисменти.
25.11.2025 10:06 Ответить
Тільки смерть путлєра зупинить цю безглузду , загарбницьку
війну!
25.11.2025 10:06 Ответить
Там і без нього вистачає продовдувачів.
25.11.2025 10:08 Ответить
Бо не угоди обумовлюють бажання/небажання ***** воювати, а стан РФ.

Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
25.11.2025 10:07 Ответить
Трамп підтягне путлєра до миру? - чи буде нагинати Україну?
25.11.2025 10:08 Ответить
Рудий педофіл лиш від України щось вимагає******* лиш натякає ...через раз(((
25.11.2025 10:09 Ответить
Скільки вже можна писати таку чуш? "Рудий" не наш президент, це наслідки виборів у США, точно як в нас у 2019 році. До нашого "Зеленого" у Вас немає питань, чому він не зробив 3000 балістики, ракети "ФЛАМІНГО", мільйони дронів, а не організував організовані злочинні організації на чолі зі своїми бізнес-партнерами, які крали і крадуть мільярди?
25.11.2025 10:12 Ответить
Та який в сраці мир? Рашка зараз має перевагу, мир буде тільки після знищення цієї недокраїни
25.11.2025 10:09 Ответить
А коли вона перестане мати перевагу, не скажете?
25.11.2025 10:13 Ответить
Я згогадуюся, що при президенті Зеленському цього ніколи не станеться.
25.11.2025 10:20 Ответить
Коли ********* замінено на Порошенка
25.11.2025 10:24 Ответить
Підписання чи подання вигаданого плану миру від кацакпів це всього-навсього крок пуйла, щоб Травмп не ввів санції проти роснєфті і лукойла. Поки ми не зупинимо ворога на півдні і сході - він буде воювати і рухатися вперед. На мою думку з командою мародерів Зе-міндічів ми ворога не зупинимо.
25.11.2025 10:09 Ответить
Ну а недоумки бавлятся в якийсь "мирний план" дмітрієва відкофа ,ось цей "мирний план" сьогодні відчув Київ ,на жапль гідної відповіді нема ,після операції "павутина" СБУ лягла під ОП не безпека країни, а відбілити корупціонерів.
25.11.2025 10:10 Ответить
Ігаль Левін вірно сказав - Захід рятує Роісю.

Тільки ЄС зацікавлений у збереженні при цьому хоч якоїсь України, як буфера, а США взагалі насрати на Україну.
25.11.2025 10:12 Ответить
Розвідка США точно знає що кацапи не зупиняться. Але їм пофіг.
25.11.2025 10:14 Ответить
Як це підписання угоди не зупинить, так тоді про що угода, і нахрена про неї говорити.
25.11.2025 10:32 Ответить
Китай повністю розкрив себе, як смертельний ворог України і як головний союзник рашистської пітьми!
Тепер Китай має сприйматись кожним українцем лише так, а не інакше. Бо цей комуно-фашистський монстр увесь час із лютого 2022 року є основним підбурювачем, бенефіціаром, спонсором і натхненником теперішньої фази російсько-української війни.

Ось підстави для такого висновку:
Так, пишуть, що під час сьогоднішніх переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном китайський генсек вказав на усунення "першопричин кризи", - про це йдеться в офіційній заяві МЗС КНР (скрін нижче).
Тобто Китай прямо дав зрозуміти, що підтримає лише російський варіант "угод" про мир".
Нагадаємо, що так звані "першопричини кризи" - це російський евфемізм, що використовується для означення путінських "целей СВО", таких як "демилитаризация", "денацификация" тощо.
Тож, зважаючи на те, що Китай підтримав рашистську версію "мирного плану", немає жодної впевненості, що Трамп підтримає українські та європейські правки.
А, як відомо, фінальної версії документа за підсумками переговорів у Женеві так і не було узгоджено.

25.11.2025 10:35 Ответить
Підписання "угоди" -- це, за допомогою Трампа змаусити київських блаЗЄнів підписати, зафіксувати те, на що вони перелякані погодилися. Потім кацапи висуватимуть нові умови, а от Україна не зможе дати "задній_хід".

А війна буде.
25.11.2025 10:40 Ответить
Не ображайте зусиль «рижого миротворця №1», а то він вас закриє )))
25.11.2025 10:59 Ответить
 
 