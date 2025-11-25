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Новини Мирний план США
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Росія не готова до миру: навіть підписання угоди не зупинить війну, - The Times

Росія не здається: війна продовжиться, попри мирну угоду

Москва не демонструє готовності до миру та продовжить агресію навіть після підписання угоди. Вимоги Росії включають нейтралітет України та територіальні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

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Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна до 27 листопада погодилась на "уточнений" мирний план. Останній викликав різку критику з боку європейських лідерів, оскільки він, по суті, передбачав поділ України та значні поступки Кремлю. Його розробниками були Стів Віткофф та Кирил Дмитрієв.

Після переговорів у Женеві українській та європейській сторонам вдалося внести корективи: уточнена версія виключила ключові "червоні лінії" для Києва.

Попри ці зусилля, аналітики зазначають, що навіть якщо угода буде підписана, Росія майже напевно продовжить війну. Річ у тому, що саме виключені вимоги (нейтралітет та територіальні поступки) залишаються центральними для Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував, що вони не підлягають обговоренню. До того ж повільне, але стійке просування російської армії на фронті зменшує стимули Москви до будь-якого мирного врегулювання.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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Автор: 

росія (70347) Трамп Дональд (8912) війна в Україні (8480) припинення вогню (445)
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Топ коментарі
+7
Тільки смерть путлєра зупинить цю безглузду , загарбницьку
війну!
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25.11.2025 10:06 Відповісти
+7
Та який в сраці мир? Рашка зараз має перевагу, мир буде тільки після знищення цієї недокраїни
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25.11.2025 10:09 Відповісти
+6
Бо не угоди обумовлюють бажання/небажання ***** воювати, а стан РФ.

Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
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25.11.2025 10:07 Відповісти
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Навіть попри неминучий крах економіки в наступному році (який вже майже через місяць), голодні бунти й ракети тільки у вигляді мультиків? От дурні.
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25.11.2025 10:02 Відповісти
Крах буде 32-го грудня 2025-го. Нема чого тягнути кота за...
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25.11.2025 10:12 Відповісти
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25.11.2025 10:23 Відповісти
"Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна до 27 листопада погодилась на "уточнений" мирний план."

Схоже Трамп як ***** ******** "символічні" дати. І тут їх, 27 листопада, аж дві "в одному флаконі"

1095 - Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
1895 - Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
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25.11.2025 10:05 Відповісти
Та все простіше. У них там День подяки, тому хоче пожерти індика під аплодисменти.
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25.11.2025 10:06 Відповісти
Тільки смерть путлєра зупинить цю безглузду , загарбницьку
війну!
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25.11.2025 10:06 Відповісти
Там і без нього вистачає продовдувачів.
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25.11.2025 10:08 Відповісти
Бо не угоди обумовлюють бажання/небажання ***** воювати, а стан РФ.

Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
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25.11.2025 10:07 Відповісти
Трамп підтягне путлєра до миру? - чи буде нагинати Україну?
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25.11.2025 10:08 Відповісти
Рудий педофіл лиш від України щось вимагає******* лиш натякає ...через раз(((
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25.11.2025 10:09 Відповісти
Скільки вже можна писати таку чуш? "Рудий" не наш президент, це наслідки виборів у США, точно як в нас у 2019 році. До нашого "Зеленого" у Вас немає питань, чому він не зробив 3000 балістики, ракети "ФЛАМІНГО", мільйони дронів, а не організував організовані злочинні організації на чолі зі своїми бізнес-партнерами, які крали і крадуть мільярди?
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25.11.2025 10:12 Відповісти
Ну,тому,що в статті йде мова про Трампонича)
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25.11.2025 13:18 Відповісти
Та який в сраці мир? Рашка зараз має перевагу, мир буде тільки після знищення цієї недокраїни
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25.11.2025 10:09 Відповісти
А коли вона перестане мати перевагу, не скажете?
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25.11.2025 10:13 Відповісти
Я згогадуюся, що при президенті Зеленському цього ніколи не станеться.
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25.11.2025 10:20 Відповісти
Коли ********* замінено на Порошенка
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25.11.2025 10:24 Відповісти
таке собі, в 19 треба було обирати, а вже піздно.
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25.11.2025 18:33 Відповісти
Підписання чи подання вигаданого плану миру від кацакпів це всього-навсього крок пуйла, щоб Травмп не ввів санції проти роснєфті і лукойла. Поки ми не зупинимо ворога на півдні і сході - він буде воювати і рухатися вперед. На мою думку з командою мародерів Зе-міндічів ми ворога не зупинимо.
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25.11.2025 10:09 Відповісти
Ну а недоумки бавлятся в якийсь "мирний план" дмітрієва відкофа ,ось цей "мирний план" сьогодні відчув Київ ,на жапль гідної відповіді нема ,після операції "павутина" СБУ лягла під ОП не безпека країни, а відбілити корупціонерів.
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25.11.2025 10:10 Відповісти
Ігаль Левін вірно сказав - Захід рятує Роісю.

Тільки ЄС зацікавлений у збереженні при цьому хоч якоїсь України, як буфера, а США взагалі насрати на Україну.
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25.11.2025 10:12 Відповісти
Розвідка США точно знає що кацапи не зупиняться. Але їм пофіг.
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25.11.2025 10:14 Відповісти
Як це підписання угоди не зупинить, так тоді про що угода, і нахрена про неї говорити.
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25.11.2025 10:32 Відповісти
Китай повністю розкрив себе, як смертельний ворог України і як головний союзник рашистської пітьми!
Тепер Китай має сприйматись кожним українцем лише так, а не інакше. Бо цей комуно-фашистський монстр увесь час із лютого 2022 року є основним підбурювачем, бенефіціаром, спонсором і натхненником теперішньої фази російсько-української війни.

Ось підстави для такого висновку:
Так, пишуть, що під час сьогоднішніх переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном китайський генсек вказав на усунення "першопричин кризи", - про це йдеться в офіційній заяві МЗС КНР (скрін нижче).
Тобто Китай прямо дав зрозуміти, що підтримає лише російський варіант "угод" про мир".
Нагадаємо, що так звані "першопричини кризи" - це російський евфемізм, що використовується для означення путінських "целей СВО", таких як "демилитаризация", "денацификация" тощо.
Тож, зважаючи на те, що Китай підтримав рашистську версію "мирного плану", немає жодної впевненості, що Трамп підтримає українські та європейські правки.
А, як відомо, фінальної версії документа за підсумками переговорів у Женеві так і не було узгоджено.

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25.11.2025 10:35 Відповісти
Підписання "угоди" -- це, за допомогою Трампа змаусити київських блаЗЄнів підписати, зафіксувати те, на що вони перелякані погодилися. Потім кацапи висуватимуть нові умови, а от Україна не зможе дати "задній_хід".

А війна буде.
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25.11.2025 10:40 Відповісти
Не ображайте зусиль «рижого миротворця №1», а то він вас закриє )))
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25.11.2025 10:59 Відповісти
А "миротворець Трамп" The Times та інші джерела, які пишуть про те що Росія не готова до миру: навіть підписання угоди не зупинить війну.

Недавно, сам "Трамп миротворець" признався, що навіть не читав "свій мирний план" - "Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України.

Ще раз! "Мирний план ніби Трампа", але Трамп "не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України", що означає "не читал, но не возражает" (точто як "«Не читал, но осуждаю!» - это знаменитая фраза, возникшая как саркастическое выражение отношения к роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе. Сейчас фраза используется для ироничного описания ситуации, когда человек критикует что-либо, не ознакомившись с предметом критики.)"

Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі

"Вообще история очень печальная вещь.

"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.

Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»

Я тебе расскажу о таких дураках,

Кто судьбу человечества держит в руках

Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"
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25.11.2025 11:07 Відповісти
 
 