Росія не готова до миру: навіть підписання угоди не зупинить війну, - The Times
Москва не демонструє готовності до миру та продовжить агресію навіть після підписання угоди. Вимоги Росії включають нейтралітет України та територіальні поступки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна до 27 листопада погодилась на "уточнений" мирний план. Останній викликав різку критику з боку європейських лідерів, оскільки він, по суті, передбачав поділ України та значні поступки Кремлю. Його розробниками були Стів Віткофф та Кирил Дмитрієв.
Після переговорів у Женеві українській та європейській сторонам вдалося внести корективи: уточнена версія виключила ключові "червоні лінії" для Києва.
Попри ці зусилля, аналітики зазначають, що навіть якщо угода буде підписана, Росія майже напевно продовжить війну. Річ у тому, що саме виключені вимоги (нейтралітет та територіальні поступки) залишаються центральними для Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував, що вони не підлягають обговоренню. До того ж повільне, але стійке просування російської армії на фронті зменшує стимули Москви до будь-якого мирного врегулювання.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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Схоже Трамп як ***** ******** "символічні" дати. І тут їх, 27 листопада, аж дві "в одному флаконі"
1095 - Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
1895 - Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
війну!
Буде РФ прутень смоктати замість фінансування війни - ***** само побіжить миритися.
А поки гроші на війну є ***** буде продовжувати.
Тільки ЄС зацікавлений у збереженні при цьому хоч якоїсь України, як буфера, а США взагалі насрати на Україну.
Тепер Китай має сприйматись кожним українцем лише так, а не інакше. Бо цей комуно-фашистський монстр увесь час із лютого 2022 року є основним підбурювачем, бенефіціаром, спонсором і натхненником теперішньої фази російсько-української війни.
Ось підстави для такого висновку:
Так, пишуть, що під час сьогоднішніх переговорів Трампа з Сі Цзіньпіном китайський генсек вказав на усунення "першопричин кризи", - про це йдеться в офіційній заяві МЗС КНР (скрін нижче).
Тобто Китай прямо дав зрозуміти, що підтримає лише російський варіант "угод" про мир".
Нагадаємо, що так звані "першопричини кризи" - це російський евфемізм, що використовується для означення путінських "целей СВО", таких як "демилитаризация", "денацификация" тощо.
Тож, зважаючи на те, що Китай підтримав рашистську версію "мирного плану", немає жодної впевненості, що Трамп підтримає українські та європейські правки.
А, як відомо, фінальної версії документа за підсумками переговорів у Женеві так і не було узгоджено.
А війна буде.
Недавно, сам "Трамп миротворець" признався, що навіть не читав "свій мирний план" - "Трамп не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України.
Ще раз! "Мирний план ніби Трампа", але Трамп "не заглиблювався в деталі мирного плану щодо України", що означає "не читал, но не возражает" (точто як "«Не читал, но осуждаю!» - это знаменитая фраза, возникшая как саркастическое выражение отношения к роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе. Сейчас фраза используется для ироничного описания ситуации, когда человек критикует что-либо, не ознакомившись с предметом критики.)"
Справді, "такая мелочь эта Украина" що можна не заглиблюватися в деталі
"Вообще история очень печальная вещь.
"Шведский король Густав, почти сверстник твоего отрока, очень боялся вступить на трон, и мудрый канцлер его успокаивал.
Он говорил: «Ваше Величество! Если б Вы знали, каким малым количеством мудрости управляется этот мир!»
Я тебе расскажу о таких дураках,
Кто судьбу человечества держит в руках
Я тебе расскажу о таких подлецах, Кто уходит в историю в белых венцах!"