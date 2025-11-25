Росія не готова до миру: навіть підписання угоди не зупинить війну, - The Times

Москва не демонструє готовності до миру та продовжить агресію навіть після підписання угоди. Вимоги Росії включають нейтралітет України та територіальні поступки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

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Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає, щоб Україна до 27 листопада погодилась на "уточнений" мирний план. Останній викликав різку критику з боку європейських лідерів, оскільки він, по суті, передбачав поділ України та значні поступки Кремлю. Його розробниками були Стів Віткофф та Кирил Дмитрієв.

Після переговорів у Женеві українській та європейській сторонам вдалося внести корективи: уточнена версія виключила ключові "червоні лінії" для Києва.

Попри ці зусилля, аналітики зазначають, що навіть якщо угода буде підписана, Росія майже напевно продовжить війну. Річ у тому, що саме виключені вимоги (нейтралітет та територіальні поступки) залишаються центральними для Кремля. Президент РФ Володимир Путін неодноразово наголошував, що вони не підлягають обговоренню. До того ж повільне, але стійке просування російської армії на фронті зменшує стимули Москви до будь-якого мирного врегулювання.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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