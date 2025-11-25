УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
1 884 15

Миру в Україні не буде, поки Путін вважатиме, що керує ситуацією, - сенатор Грем

Сенатор Грем назвав умови для миру в Україні

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що миру в Україні не буде, поки російський диктатор Володимир Путін вважатиме, що керує ситуацією.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заява сенатора

Грем висловив сподівання, що зустріч в Женеві принесе плоди, і Україна та США зможуть домовитися про подальший шлях для припинення війни.

"Однак мені зрозуміло, що миру не буде, поки Путін вважатиме, що він керує ситуацією. Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Згода на це заохотить до більшої агресії в усьому світі, і це обернеться проти нас усіх", - наголосив він.

Читайте: Зеленський і Трамп обговорять територіальні питання у межах оновленого мирного плану, - Bloomberg

За словами Греам, США та решта світу мають багато козирів, які ще не розіграли проти путінської Росії.

"Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої карти по-іншому", - підсумував він.

Сенатор Грем назвав умови для миру в Україні

Читайте: Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Також читайте: Путіна потрібно змусити сісти за стіл переговорів, - прем’єр Швеції Крістерссон

Автор: 

путін володимир (25464) США (26704) Грем Ліндсі (151)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Миру не буде, поки руді ідіоти перед ним будуть червоні доріжки стелити!
показати весь коментар
25.11.2025 09:37 Відповісти
+8
Балакали балакали - сіли тай заплакали - Грем
показати весь коментар
25.11.2025 09:31 Відповісти
+8
Миру не буде поки ху"ло псує повітря.
показати весь коментар
25.11.2025 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Балакали балакали - сіли тай заплакали - Грем
показати весь коментар
25.11.2025 09:31 Відповісти
Миру не буде поки ху"ло псує повітря.
показати весь коментар
25.11.2025 09:31 Відповісти
Миру не буде, доки не закінчаться "добові поставки" в України або гроші в РФ. Раніше ніхто не заспокоїться.
показати весь коментар
25.11.2025 09:32 Відповісти
Миру не буде, поки руді ідіоти перед ним будуть червоні доріжки стелити!
показати весь коментар
25.11.2025 09:37 Відповісти
Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої карти по-іншому

А це не було зрозуміло одразу? ***** вас всіх як кроликів розводить вже рік, а ви йому це дозволяєте робити. Та ще й аплодуєте своєму головному дебілу рудому, який ніяк не може ухвалити жодного повноцінного рішення.
показати весь коментар
25.11.2025 09:38 Відповісти
А що хіба він не керує?

Він убиває, знищує цілий етнос а старий рижий педофіл хоче його в G8 і знаття санкцій. І як тоді ви виглядаєте? Нічтожества
показати весь коментар
25.11.2025 09:41 Відповісти
" Миру в Україні не буде, поки Путін..." ... живий.
показати весь коментар
25.11.2025 09:51 Відповісти
@ "Трамп вирішив заручитися підтримкою Сі Дзіньпіна, щоб натиснути на Путіна у питаннях "мирних угод".
Але Пекін чудово розуміє, в якому становищі зараз перебуває американський президент, і тому китайський лідер одразу озвучив ціну: "Уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, підкресливши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку."

Досить дивно, що за такий короткий строк колись перша держава світу перетворилась на якесь непорозуміння, що має обслуговувати інтереси пекіна і москви.
показати весь коментар
25.11.2025 09:59 Відповісти
Картярі…
показати весь коментар
25.11.2025 10:02 Відповісти
Як на мене- знову дурака включають
показати весь коментар
25.11.2025 10:07 Відповісти
А чого б йому і не керувати, якщо *********** і америки і України його холуї? Не можуть же вони керувати своїм хазяїном.
показати весь коментар
25.11.2025 10:14 Відповісти
Так він і керує ситуацією, бо ви ж "злились", а кількістю тут не попреш, могла б допомогти тільки ваша нова зброя.
показати весь коментар
25.11.2025 10:35 Відповісти
Миру не буде, допоки в США при владі мерзенні гендлярі.

Р.Рейґан знав би як досягти миру. Але ви -- миршаві піґмеї, що прагнете лише заробити. Чи то на горі України, чи на кривавому "бізнесі" з путіном.

Але від нього ви також матимете купу лайна.
показати весь коментар
25.11.2025 10:43 Відповісти
Миру не буде поки Сосія існуватиме
показати весь коментар
25.11.2025 14:44 Відповісти
 
 