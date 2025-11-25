Миру в Україні не буде, поки Путін вважатиме, що керує ситуацією, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що миру в Україні не буде, поки російський диктатор Володимир Путін вважатиме, що керує ситуацією.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Грем висловив сподівання, що зустріч в Женеві принесе плоди, і Україна та США зможуть домовитися про подальший шлях для припинення війни.

"Однак мені зрозуміло, що миру не буде, поки Путін вважатиме, що він керує ситуацією. Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Згода на це заохотить до більшої агресії в усьому світі, і це обернеться проти нас усіх", - наголосив він.

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За словами Греам, США та решта світу мають багато козирів, які ще не розіграли проти путінської Росії.

"Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої карти по-іншому", - підсумував він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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