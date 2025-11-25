Миру в Україні не буде, поки Путін вважатиме, що керує ситуацією, - сенатор Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що миру в Україні не буде, поки російський диктатор Володимир Путін вважатиме, що керує ситуацією.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Заява сенатора
Грем висловив сподівання, що зустріч в Женеві принесе плоди, і Україна та США зможуть домовитися про подальший шлях для припинення війни.
"Однак мені зрозуміло, що миру не буде, поки Путін вважатиме, що він керує ситуацією. Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Згода на це заохотить до більшої агресії в усьому світі, і це обернеться проти нас усіх", - наголосив він.
За словами Греам, США та решта світу мають багато козирів, які ще не розіграли проти путінської Росії.
"Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої карти по-іншому", - підсумував він.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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А це не було зрозуміло одразу? ***** вас всіх як кроликів розводить вже рік, а ви йому це дозволяєте робити. Та ще й аплодуєте своєму головному дебілу рудому, який ніяк не може ухвалити жодного повноцінного рішення.
Він убиває, знищує цілий етнос а старий рижий педофіл хоче його в G8 і знаття санкцій. І як тоді ви виглядаєте? Нічтожества
Але Пекін чудово розуміє, в якому становищі зараз перебуває американський президент, і тому китайський лідер одразу озвучив ціну: "Уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, підкресливши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку."
Досить дивно, що за такий короткий строк колись перша держава світу перетворилась на якесь непорозуміння, що має обслуговувати інтереси пекіна і москви.
Р.Рейґан знав би як досягти миру. Але ви -- миршаві піґмеї, що прагнете лише заробити. Чи то на горі України, чи на кривавому "бізнесі" з путіном.
Але від нього ви також матимете купу лайна.