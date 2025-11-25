РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10841 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа
756 10

Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

Сенатор Грэм назвал условия для мира в Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что мира в Украине не будет, пока российский диктатор Владимир Путин будет считать, что контролирует ситуацию.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление сенатора

Грэм выразил надежду, что встреча в Женеве принесет плоды, и Украина и США смогут договориться о дальнейшем пути для прекращения войны.

"Однако мне понятно, что мира не будет, пока Путин будет считать, что он управляет ситуацией. Он будет настаивать на капитуляции, а не на мире. Согласие на это поощрит к большей агрессии во всем мире, и это обернется против нас всех", - подчеркнул он.

Читайте: Зеленский и Трамп обсудят территориальные вопросы в рамках обновленного мирного плана, - Bloomberg

По словам Грэма, США и остальной мир имеют много козырей, которые еще не разыграли против путинской России.

"Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь честного и справедливого мира. Но если Путин продолжит отвергать перемирие, компромиссные мирные предложения и настаивать на капитуляции, то Соединенным Штатам и остальному миру придется начать разыгрывать свои карты по-другому", - подытожил он.

Сенатор Грэм назвал условия для мира в Украине

Читайте: Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон

Автор: 

путин владимир (32460) США (28392) Линдси Грэм (128)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балакали балакали - сіли тай заплакали - Грем
показать весь комментарий
25.11.2025 09:31 Ответить
Миру не буде поки ху"ло псує повітря.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:31 Ответить
Миру не буде, доки не закінчаться "добові поставки" в України або гроші в РФ. Раніше ніхто не заспокоїться.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:32 Ответить
Миру не буде, поки руді ідіоти перед ним будуть червоні доріжки стелити!
показать весь комментарий
25.11.2025 09:37 Ответить
Я сподіваюся, що ми зможемо незабаром досягти чесного і справедливого миру. Але якщо Путін продовжить відкидати перемир'я, компромісні мирні пропозиції і наполягати на капітуляції, то Сполученим Штатам і решті світу доведеться почати розігрувати свої карти по-іншому

А це не було зрозуміло одразу? ***** вас всіх як кроликів розводить вже рік, а ви йому це дозволяєте робити. Та ще й аплодуєте своєму головному дебілу рудому, який ніяк не може ухвалити жодного повноцінного рішення.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:38 Ответить
А що хіба він не керує?

Він убиває, знищує цілий етнос а старий рижий педофіл хоче його в G8 і знаття санкцій. І як тоді ви виглядаєте? Нічтожества
показать весь комментарий
25.11.2025 09:41 Ответить
" Миру в Україні не буде, поки Путін..." ... живий.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:51 Ответить
@ "Трамп вирішив заручитися підтримкою Сі Дзіньпіна, щоб натиснути на Путіна у питаннях "мирних угод".
Але Пекін чудово розуміє, в якому становищі зараз перебуває американський президент, і тому китайський лідер одразу озвучив ціну: "Уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, підкресливши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку."

Досить дивно, що за такий короткий строк колись перша держава світу перетворилась на якесь непорозуміння, що має обслуговувати інтереси пекіна і москви.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:59 Ответить
Картярі…
показать весь комментарий
25.11.2025 10:02 Ответить
Як на мене- знову дурака включають
показать весь комментарий
25.11.2025 10:07 Ответить
 
 