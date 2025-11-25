Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что мира в Украине не будет, пока российский диктатор Владимир Путин будет считать, что контролирует ситуацию.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление сенатора

Грэм выразил надежду, что встреча в Женеве принесет плоды, и Украина и США смогут договориться о дальнейшем пути для прекращения войны.

"Однако мне понятно, что мира не будет, пока Путин будет считать, что он управляет ситуацией. Он будет настаивать на капитуляции, а не на мире. Согласие на это поощрит к большей агрессии во всем мире, и это обернется против нас всех", - подчеркнул он.

Читайте: Зеленский и Трамп обсудят территориальные вопросы в рамках обновленного мирного плана, - Bloomberg

По словам Грэма, США и остальной мир имеют много козырей, которые еще не разыграли против путинской России.

"Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь честного и справедливого мира. Но если Путин продолжит отвергать перемирие, компромиссные мирные предложения и настаивать на капитуляции, то Соединенным Штатам и остальному миру придется начать разыгрывать свои карты по-другому", - подытожил он.

Читайте: Дрисколл приехал в ОАЭ на встречу с представителями России

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также: Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, - премьер Швеции Кристерссон