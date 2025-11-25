Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что мира в Украине не будет, пока российский диктатор Владимир Путин будет считать, что контролирует ситуацию.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление сенатора
Грэм выразил надежду, что встреча в Женеве принесет плоды, и Украина и США смогут договориться о дальнейшем пути для прекращения войны.
"Однако мне понятно, что мира не будет, пока Путин будет считать, что он управляет ситуацией. Он будет настаивать на капитуляции, а не на мире. Согласие на это поощрит к большей агрессии во всем мире, и это обернется против нас всех", - подчеркнул он.
По словам Грэма, США и остальной мир имеют много козырей, которые еще не разыграли против путинской России.
"Я надеюсь, что мы сможем вскоре достичь честного и справедливого мира. Но если Путин продолжит отвергать перемирие, компромиссные мирные предложения и настаивать на капитуляции, то Соединенным Штатам и остальному миру придется начать разыгрывать свои карты по-другому", - подытожил он.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
А це не було зрозуміло одразу? ***** вас всіх як кроликів розводить вже рік, а ви йому це дозволяєте робити. Та ще й аплодуєте своєму головному дебілу рудому, який ніяк не може ухвалити жодного повноцінного рішення.
Він убиває, знищує цілий етнос а старий рижий педофіл хоче його в G8 і знаття санкцій. І як тоді ви виглядаєте? Нічтожества
Але Пекін чудово розуміє, в якому становищі зараз перебуває американський президент, і тому китайський лідер одразу озвучив ціну: "Уточнив принципову позицію Китаю щодо тайванського питання, підкресливши, що повернення Тайваню до складу Китаю є важливим компонентом післявоєнного міжнародного порядку."
Досить дивно, що за такий короткий строк колись перша держава світу перетворилась на якесь непорозуміння, що має обслуговувати інтереси пекіна і москви.