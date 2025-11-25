Мирний план США стримує Україну, а не тисне на агресора, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що запропонований США мирний план не чинить тиску на Росію, а обмежує дії України під час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю, яке Цахкна поширив у соцмережі Х.

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"Мій месседж чіткий: нічого про Європу без Європи. Ми забезпечимо, щоб агресор платив, і щоб тиск продовжував посилюватися", - зауважив він.

Цілі Росії залишаються незмінними

Цахкна наголосив, що РФ не змінила своїх цілей. А запропонований мирний план не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну.

"Мир є справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету", - наголосив очільник МЗС Естонії.

Він переконаний, що Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію, яка ґрунтується на застосуванні військової сили. США ніколи не визнавали радянську окупацію країн Балтії та Естонії. Тому це наша принципова позиція", – сказав Цахкна.

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Чисельність ЗСУ і суверенітет України

Цахкна прокоментував пропозиції США щодо мирного плану для України, зокрема пункт про можливе скорочення чисельності ЗСУ. За його словами, рішення щодо розміру та складу Збройних сил України належить тільки українській державі.

Він також підкреслив, що питання вступу України до НАТО не знімається з порядку денного.

"Путін не може диктувати, що НАТО має або могло б робити у майбутньому", - зауважив Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії звернув увагу, що запропоновані США пункти мирного плану не накладають жодних обмежень на Росію. Він закликав посилити тиск на Москву, зокрема шляхом запровадження 20-го пакету санкцій.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є: