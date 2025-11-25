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Новини Мирний план США
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Макрон: Європа не прийме мир, який означатиме капітуляцію України

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція та Європа не приймуть такий мир, який означатиме для України капітуляцію і фактично розв’яже руки Росії.

Про це він сказав у прямому ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо миру, але не хочемо миру, який є капітуляцією. Тобто такого, що ставить Україну в неможливе становище, що дає Росії, по суті, повну свободу продовжувати йти далі і ставить під загрозу безпеку всіх нас", - заявив Макрон. Водночас він охарактеризував мирний план, запропонований Дональдом Трампом, як "крок у правильному напрямку - до миру".

"У цьому плані є елементи, які заслуговують на обговорення, переговори та вдосконалення", - уточнив президент Франції.

Макрон наголосив, що переговори в Женеві дозволили обговорити з українцями питання, що стосуються саме їх. "Чи повинні українці та європейці погодитися з цим (планом, - ред.)? Відповідь: ні. Тільки українці можуть вирішувати, на які поступки вони готові піти щодо своєї території та всього, що їх стосується: мови, Конституції. Європейці - єдині, хто має право вирішувати, що робити із замороженими російськими активами, які перебувають у власності європейців", - пояснив він.

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Президент Франції також зазначив, що ключове питання - чи готова Росія укласти тривалий мир. Саме тому, за його словами, Україні та Європі потрібні серйозні гарантії безпеки.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Європа (2496) США (26704) Макрон Емманюель (1770) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+4
блаЗЄнський прийме...

Треба рятувати алібабу_міндіча. Навіть якщо України взагалі не стане.

хохли_73% його підтримають.
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25.11.2025 10:48 Відповісти
+2
Вам вже трампівска шльондра речниця відповіла - будь-яка критика недоречна, Україна схвалює!
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25.11.2025 10:47 Відповісти
+1
Яка капітуляція, навіть фіно- московський договір 1940 ніхто капітуляцію не називав.
Кацапи по великому рахунку обосрались, Україна вперше за 1000 років зуміла відбити кратно чисельнішу орду.
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25.11.2025 10:51 Відповісти
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Вам вже трампівска шльондра речниця відповіла - будь-яка критика недоречна, Україна схвалює!
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25.11.2025 10:47 Відповісти
блаЗЄнський прийме...

Треба рятувати алібабу_міндіча. Навіть якщо України взагалі не стане.

хохли_73% його підтримають.
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25.11.2025 10:48 Відповісти
Прикиньте аби були всякі ракети й багато - Путін би не те що про нову УРСР не мріяв, а думав як вже закінчувати. А якби допомоги було зовсім мало - Україна б не те що про кордони 1991 року не мріяла, а думала б як закінчувати. А так в самий раз, не багато й не мало.
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25.11.2025 10:49 Відповісти
Яка капітуляція, навіть фіно- московський договір 1940 ніхто капітуляцію не називав.
Кацапи по великому рахунку обосрались, Україна вперше за 1000 років зуміла відбити кратно чисельнішу орду.
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25.11.2025 10:51 Відповісти
Це зрозуміло і я про це завжди писав - віну Зєлєнскій і Трамп закінчити не можуть, хіба що Трамп стане таким собі а ериканським Петром Павелом. Вій ну може закінчити пуцин, знищивши Україну, або навпаки - вивівши з України власних бандитів, або Європа, якщо припинить допомогу, в першу чергу грошову, що призведе знову ж таки до знищення України. Але є ньюанс - пуцин, прибравши Українв до рук, посилить власну армію її ресурсами - промисловими, мобілізаційними (нагадаю, кацапами на ТОТ мобілізовано більше 40 000 українців). І не потрібно бути Вангою, щоб передбачити, що пуцин буде робити далі - як мінімум - прорубувати коридор до Калінграда. Тоді бомби і ракети нищитимуть вже європейські міста, а сам ЄЄ перестане бути суб'єктним як у торгівлі, так і у політиці. Тому вони ніколи не погодяться позбутися буферв між собою і кацапами, яким є Україна.
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25.11.2025 10:52 Відповісти
Отже, ЄДИНЕ, що цікавить Макрона - це заморожені російські активи і - серйозні гарантії безпеки для Європи! І які ж це гарантії він хоче для Франції як президент ядерної держави і хто має їх надати? Невже Трамп повинен взяти їх під свою ядерну спідницю? Європа паралізована власною неспроможністю гарантувати самій собі власну безпеку. Єдина гарантія безпеки для них - це продовження війни в Україні. Вони чудово знають, що пуйло ніколи не потягне ресурсно війну на два фронти. Тож війна пуйла в Україні = мир та розвиток в Європі.
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25.11.2025 10:58 Відповісти
Дякую, пане Президенте.
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25.11.2025 11:01 Відповісти
Ех, Макрон, Макрон... Обісрався ти, вибачай, з ніг до голови! Лідер ядерної країни, млять! Якийсь хиткий мир в Україні може настати лише в одному випадку - коли збройнівійська Франції або Великої Британії, а ліпше обох - встануть поруч з ЗСУ на лінії бойового зіткнення з рашистами! Усі інші варіанти - то відкладена у часі війна, яку неодмінно, після поглинання України, розпочне росія і проти Франції!
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25.11.2025 11:26 Відповісти
Не прийме!? І що?
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25.11.2025 11:27 Відповісти
Та без питань, не приймайте, оголошуйте війну рашці і вперед.
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25.11.2025 11:43 Відповісти
А ви там не ох*їли , сцикуни кончені? Може ви тут на фронтах воюєте?! Може ваші люди під ракетами гинуть, та русню стримують? Може ви нам небо закрили, а? Ні? То яке право ви маєте сунути своє свиняче рило у справи України?!
Чи ми вже геть позбавилися суверенітету, що якісь обісрані та обісцяні макарони вирішують долю НАШОЇ країни?!
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25.11.2025 11:47 Відповісти
 
 