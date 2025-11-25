Макрон: Європа не прийме мир, який означатиме капітуляцію України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція та Європа не приймуть такий мир, який означатиме для України капітуляцію і фактично розв’яже руки Росії.

Про це він сказав у прямому ефірі RTL, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми хочемо миру, але не хочемо миру, який є капітуляцією. Тобто такого, що ставить Україну в неможливе становище, що дає Росії, по суті, повну свободу продовжувати йти далі і ставить під загрозу безпеку всіх нас", - заявив Макрон. Водночас він охарактеризував мирний план, запропонований Дональдом Трампом, як "крок у правильному напрямку - до миру".

"У цьому плані є елементи, які заслуговують на обговорення, переговори та вдосконалення", - уточнив президент Франції.

Макрон наголосив, що переговори в Женеві дозволили обговорити з українцями питання, що стосуються саме їх. "Чи повинні українці та європейці погодитися з цим (планом, - ред.)? Відповідь: ні. Тільки українці можуть вирішувати, на які поступки вони готові піти щодо своєї території та всього, що їх стосується: мови, Конституції. Європейці - єдині, хто має право вирішувати, що робити із замороженими російськими активами, які перебувають у власності європейців", - пояснив він.

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Президент Франції також зазначив, що ключове питання - чи готова Росія укласти тривалий мир. Саме тому, за його словами, Україні та Європі потрібні серйозні гарантії безпеки.

Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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