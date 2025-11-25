Макрон: Европа не примет мир, который будет означать капитуляцию Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европа не примут такой мир, который будет означать для Украины капитуляцию и фактически развяжет руки России.

"Мы хотим мира, но не хотим мира, который является капитуляцией. То есть такого, который ставит Украину в невозможное положение, который дает России, по сути, полную свободу продолжать идти дальше и ставит под угрозу безопасность всех нас", - заявил Макрон. В то же время он охарактеризовал мирный план, предложенный Дональдом Трампом, как "шаг в правильном направлении - к миру".

"В этом плане есть элементы, которые заслуживают обсуждения, переговоров и совершенствования", - уточнил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что переговоры в Женеве позволили обсудить с украинцами вопросы, касающиеся именно их. "Должны ли украинцы и европейцы согласиться с этим (планом - ред.)? Ответ: нет. Только украинцы могут решать, на какие уступки они готовы пойти в отношении своей территории и всего, что их касается: языка, Конституции. Европейцы - единственные, кто имеет право решать, что делать с замороженными российскими активами, находящимися в собственности европейцев", - пояснил он.

Президент Франции также отметил, что ключевой вопрос - готова ли Россия заключить длительный мир. Именно поэтому, по его словам, Украине и Европе нужны серьезные гарантии безопасности.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

