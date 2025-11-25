РУС
Макрон: Европа не примет мир, который будет означать капитуляцию Украины

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европа не примут такой мир, который будет означать для Украины капитуляцию и фактически развяжет руки России.

Об этом он сказал в прямом эфире RTL, передает Цензор.НЕТ.

Об этом он сказал в прямом эфире RTL, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим мира, но не хотим мира, который является капитуляцией. То есть такого, который ставит Украину в невозможное положение, который дает России, по сути, полную свободу продолжать идти дальше и ставит под угрозу безопасность всех нас", - заявил Макрон. В то же время он охарактеризовал мирный план, предложенный Дональдом Трампом, как "шаг в правильном направлении - к миру".

"В этом плане есть элементы, которые заслуживают обсуждения, переговоров и совершенствования", - уточнил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что переговоры в Женеве позволили обсудить с украинцами вопросы, касающиеся именно их. "Должны ли украинцы и европейцы согласиться с этим (планом - ред.)? Ответ: нет. Только украинцы могут решать, на какие уступки они готовы пойти в отношении своей территории и всего, что их касается: языка, Конституции. Европейцы - единственные, кто имеет право решать, что делать с замороженными российскими активами, находящимися в собственности европейцев", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мира в Украине не будет, пока Путин будет считать, что управляет ситуацией, - сенатор Грэм

Президент Франции также отметил, что ключевой вопрос - готова ли Россия заключить длительный мир. Именно поэтому, по его словам, Украине и Европе нужны серьезные гарантии безопасности.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрисколл планировал встречу с Будановым, - FT

Автор: 

Европа (2153) США (28392) Макрон Эмманюэль (1496) война в Украине (6974)
Топ комментарии
+3
блаЗЄнський прийме...

Треба рятувати алібабу_міндіча. Навіть якщо України взагалі не стане.

хохли_73% його підтримають.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:48 Ответить
+2
Вам вже трампівска шльондра речниця відповіла - будь-яка критика недоречна, Україна схвалює!
показать весь комментарий
25.11.2025 10:47 Ответить
+1
Яка капітуляція, навіть фіно- московський договір 1940 ніхто капітуляцію не називав.
Кацапи по великому рахунку обосрались, Україна вперше за 1000 років зуміла відбити кратно чисельнішу орду.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:51 Ответить
Вам вже трампівска шльондра речниця відповіла - будь-яка критика недоречна, Україна схвалює!
показать весь комментарий
25.11.2025 10:47 Ответить
блаЗЄнський прийме...

Треба рятувати алібабу_міндіча. Навіть якщо України взагалі не стане.

хохли_73% його підтримають.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:48 Ответить
Прикиньте аби були всякі ракети й багато - Путін би не те що про нову УРСР не мріяв, а думав як вже закінчувати. А якби допомоги було зовсім мало - Україна б не те що про кордони 1991 року не мріяла, а думала б як закінчувати. А так в самий раз, не багато й не мало.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:49 Ответить
Яка капітуляція, навіть фіно- московський договір 1940 ніхто капітуляцію не називав.
Кацапи по великому рахунку обосрались, Україна вперше за 1000 років зуміла відбити кратно чисельнішу орду.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:51 Ответить
Це зрозуміло і я про це завжди писав - віну Зєлєнскій і Трамп закінчити не можуть, хіба що Трамп стане таким собі а ериканським Петром Павелом. Вій ну може закінчити пуцин, знищивши Україну, або навпаки - вивівши з України власних бандитів, або Європа, якщо припинить допомогу, в першу чергу грошову, що призведе знову ж таки до знищення України. Але є ньюанс - пуцин, прибравши Українв до рук, посилить власну армію її ресурсами - промисловими, мобілізаційними (нагадаю, кацапами на ТОТ мобілізовано більше 40 000 українців). І не потрібно бути Вангою, щоб передбачити, що пуцин буде робити далі - як мінімум - прорубувати коридор до Калінграда. Тоді бомби і ракети нищитимуть вже європейські міста, а сам ЄЄ перестане бути суб'єктним як у торгівлі, так і у політиці. Тому вони ніколи не погодяться позбутися буферв між собою і кацапами, яким є Україна.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:52 Ответить
Отже, ЄДИНЕ, що цікавить Макрона - це заморожені російські активи і - серйозні гарантії безпеки для Європи! І які ж це гарантії він хоче для Франції як президент ядерної держави і хто має їх надати? Невже Трамп повинен взяти їх під свою ядерну спідницю? Європа паралізована власною неспроможністю гарантувати самій собі власну безпеку. Єдина гарантія безпеки для них - це продовження війни в Україні. Вони чудово знають, що пуйло ніколи не потягне ресурсно війну на два фронти. Тож війна пуйла в Україні = мир та розвиток в Європі.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:58 Ответить
Дякую, пане Президенте.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:01 Ответить
Ех, Макрон, Макрон... Обісрався ти, вибачай, з ніг до голови! Лідер ядерної країни, млять! Якийсь хиткий мир в Україні може настати лише в одному випадку - коли збройнівійська Франції або Великої Британії, а ліпше обох - встануть поруч з ЗСУ на лінії бойового зіткнення з рашистами! Усі інші варіанти - то відкладена у часі війна, яку неодмінно, після поглинання України, розпочне росія і проти Франції!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:26 Ответить
Не прийме!? І що?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:27 Ответить
А хту Європу беззубу питатиме?
показать весь комментарий
25.11.2025 11:35 Ответить
Та без питань, не приймайте, оголошуйте війну рашці і вперед.
показать весь комментарий
25.11.2025 11:43 Ответить
А ви там не ох*їли , сцикуни кончені? Може ви тут на фронтах воюєте?! Може ваші люди під ракетами гинуть, та русню стримують? Може ви нам небо закрили, а? Ні? То яке право ви маєте сунути своє свиняче рило у справи України?!
Чи ми вже геть позбавилися суверенітету, що якісь обісрані та обісцяні макарони вирішують долю НАШОЇ країни?!
показать весь комментарий
25.11.2025 11:47 Ответить
 
 