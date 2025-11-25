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Новини Відносини України та США
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Венс обурився "одержимістю" політиків війною в Україні замість проблем США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив невдоволення тим, що, на його думку, багато членів Республіканської партії більше переймаються російсько-українською війною, ніж внутрішніми проблемами країни.

Про це він написав у своїй сторінці в Х, передає Цензор.НЕТ.

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Венс заявив, що чимало молодих американців почуваються "позбавленими американської мрії про володіння житлом", а також зазначив, що багато нових мешканців у штатах, за його словами, не асимілюються та спрямовують податки до "терористичних груп".

Віцепрезидент також розкритикував систему медичного страхування Obamacare, заявивши, що вона "руйнується під власною вагою", і нагадав про державний борг у 38 трильйонів доларів.

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За словами Венса, Білий дім намагається розв’язати ці проблеми, однак політичний клас нібито "розлючений тим, що адміністрація Трампа може нарешті завершити чотирирічний конфлікт у Східній Європі", маючи на увазі війну Росії проти України.

"Багато з того, що ці люди сказали про війну в Україні, було доведено неправильним, але що вже. Ми можемо погодитися не погоджуватися. Але рівень пристрасті до цього одного питання, коли у твоїй власній країні серйозні проблеми, просто божевільний. Мене це обурює. Проявіть трохи пристрасті до своєї країни", - написав Венс.

 Нагадаємо, Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл застеріг: ті, хто вважає, що тиск на жертву і поступки агресору приведуть до миру, обманюють себе.

"Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?"

Макконелл зазначив, що якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру, - президенту потрібні нові радники.

Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. "Цікаво, чи поділяють погляди Макконнелла три кандидати на його заміну в Кентуккі".

"Макконнелл, який у 2027 вийде на пенсію, не залишив це без відповіді. Він згадав попередній коментар Венса - про те, що критики угоди не розуміють реалій на місці.

"Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, - це нібито "не розуміти реалій на місці". Що ж, давайте про них поговоримо", - написав сенатор. "Цієї осені українців опитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу територій, які контролює Україна. … Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Думка про те, що Україна має віддати свої території, - маргінальна навіть серед виборців Трампа (16%). Набагато популярніші - санкції проти Росії та підтримка України. Висновок простий: найбільш базові реалії полягають в тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею".

Свої слова Мітч Макконнелл підкріпив соціологією від The Vandenberg Coalition, про яку я писав у своєму попередньому дописі. У Вашингтоні вона не залишилась непоміченою.

Тут цікаві кілька моментів: те, що Венс вирішив публічно - і досить емоційно - відреагувати на критику Конгресу. Вочевидь, було багато повідомлень і дзвінків. І те, що все частіше бачимо, як частина республіканців готова відкрито конфліктувати з адміністрацією. Не обовʼязково через Україну - але в останні дні це стало однією з головних причин суперечок", - звернув увагу журналіст Остап Яриш.

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Автор: 

США (26704) війна в Україні (8480) Джей Ді Венс (215)
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Топ коментарі
+39
Та ти козел і є перша проблема з рижим чмом
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25.11.2025 11:31 Відповісти
+31
Дурілка картонна
твоя країна втратила з-за цієї ситуації всю довіру світу і партньор з неї на рівні ерефії
обурюється воно
слово треба тримати
балаболи зірково-полосаті
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25.11.2025 11:32 Відповісти
+24
Дурень-диванойоб не розуміє, що проблеми касапо-української війни прямо впливають на можливість переобрання/необрання конгресменів (навіть республіканців) у свінгових штатах та округах на майбутніх виборах.
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25.11.2025 11:32 Відповісти
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Та ти козел і є перша проблема з рижим чмом
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25.11.2025 11:31 Відповісти
Дурілка картонна
твоя країна втратила з-за цієї ситуації всю довіру світу і партньор з неї на рівні ерефії
обурюється воно
слово треба тримати
балаболи зірково-полосаті
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25.11.2025 11:32 Відповісти
Дурень-диванойоб не розуміє, що проблеми касапо-української війни прямо впливають на можливість переобрання/необрання конгресменів (навіть республіканців) у свінгових штатах та округах на майбутніх виборах.
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25.11.2025 11:32 Відповісти
Воно навіть не розуміє, що якщо уважно подивитися на їхні внутрішні проблеми - то його самого в першу чергу потрібно стратити. І не гуманною інʼєкцією, а підсмажити струмом в трансляції на Ютюбє. А ще краще на HBO PPV трансляцію замутити - можна трильйон з держборгу відбити. Якщо в трансляції приймуть участь держсекретар, міністр оборони і охорони здоровʼя. А головне блюдо рьіже муділо.
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25.11.2025 12:10 Відповісти
Бо розумні люди, навідміну від венса розуміють, що війна Росії проти України загрожує третьою світовою із застосуванням ЯЗ і зникненням людства. І це зараз значно важливіше будь-яких внутрішніх проблем США.
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25.11.2025 11:35 Відповісти
Ідіот.
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25.11.2025 11:36 Відповісти
Ліпше казковий довбойоб!!!
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25.11.2025 12:53 Відповісти
Обісравшись в зовнішньому питанні поспішае переключитися на внутрішнє
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25.11.2025 11:38 Відповісти
Що заважає займатись цими питаннями паралельно, Венс? Можна зрозуміти твого босса, йому не вистачає часу на гру в гольф. А решта політиків у вас чим зайнята?
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25.11.2025 11:38 Відповісти
Основна внутрішня проблема у всіх тупих диктаторів одна: закривати роти опонентам.
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25.11.2025 11:41 Відповісти
Це називається з хворої голови на здорову.
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25.11.2025 11:41 Відповісти
Це мабуть був фільм про них з трампонутим:" тупий та ще тупейший"
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25.11.2025 11:43 Відповісти
ДУРЕНЬ!!!!
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25.11.2025 11:46 Відповісти
Диб,,,ли самі створили проблеми в США, а тепер сам верещить про проблеми в США,ну повний дегенерат-путіносос!!!
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25.11.2025 11:47 Відповісти
Вопрос не в войне, а в справедливости, в правде и свободе!!!
А вы лжецы, продажные твари!!
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25.11.2025 11:49 Відповісти
Інтелект курки.
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25.11.2025 11:49 Відповісти
венс політик приметив...тому шо війна в Україні може розвалити і США ,як шо США відмовляться брати на себе відповідальнісь , завдякі підступності США ,коли вони розброїли Україну . В світі вже почали підозрювати ,шо прикриваясь лозунгами демократії , в реалії США є авторитарною державою. Яка застосовує примус , тільки шоб на халяву заволодіти тим, шо їм хочеться. При тому дозволяючи внутрішньої політиці для социума, бути хрен зна чим ,аби тільки народ не звертав уваги, на верхівку влади ,яка жирує та деградує в своїх оргіях ...
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25.11.2025 11:50 Відповісти
Американці на відміну цього дегенерата Венса розуміють що якщо Україна програє то це буде початком великої світової війни в якій загинуть мільйони американських воїнів .
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25.11.2025 11:53 Відповісти
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25.11.2025 11:53 Відповісти
не дай Боже, щоб це одоробло стало наступним президентом сша.

звісно, вирішувати американцям, як саме гробити країну, але очевидно, що венс - гірше навіть за трампа. Але на відміну від трампа, це вже буде розумне зло
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25.11.2025 11:53 Відповісти
Дєвчонка, а шо підняття тарифів до 500% не вирішило внутрішніх проблем?
Ех яби хоч трохи трампушка був президентом, а венСЦУшка віцепрезидентом!
а так ....
"Байдєн ти лузєр"
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25.11.2025 11:55 Відповісти
ЦЕ ВІН ОДЕРЖИМИЙ!!!!! Гребаний сатаніст і путініст
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25.11.2025 11:56 Відповісти
Це ще кращій Трампа, Америку і Світ чекають веселі часи, якщо він дорветься до трона, маніпулятор і популіст ще той.
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25.11.2025 12:00 Відповісти
зараз почалася ера підарів і педофілів , буде важко планеті
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25.11.2025 12:03 Відповісти
А чим венс відрізняється від умовного Джонса з Вайомінгу? Тим що венса винесли наверх довбойоби,такі як Джонс? Венс-це просто тупа ху#ня. Але ця тупа ху#ня нажаль формує світову політику. Дожилися.
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25.11.2025 12:09 Відповісти
До слова, цікава стаття в тему: "https://www.ponomaroleg.com/respublikanczy-davyat-na-trampa-iz-za-mirnogo-plana-dlya-ukrainy/ Республиканцы давят на (администрацию) Трампа из-за «мирного плана» для Украины"

Там і про тиск і на Трампа, і на Венса, і на Рубіо, та й на всіх інших.
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25.11.2025 12:21 Відповісти
Майбутній можливий президент США -- такий же довбень, як і діючий.
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25.11.2025 12:30 Відповісти
але є одне але. цей майбутній можливий президент - майстер спорту по перевзуванню в повітрі. що, насправді, робить його іще більш гидким.
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25.11.2025 13:09 Відповісти
Де ж тут "але" ? Ця риса додає до його портрету ще один характерний мазок.
(+ до "мазка": є такий український вислів -- "срали - мазали", тобто робити щось аби як, погано. Думаю, він теж підходить до опису талантів пана Венса)
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25.11.2025 14:11 Відповісти
але - це контраст до його боса, котрий хоч і може забути, шо він говорив учора, але на такі піруети всеж-таки не здатен.
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25.11.2025 16:13 Відповісти
Справа не в Україні , а в справедливості . Політики республіканці невдоволені тим що мир , який нав'язують Україні Трамп і Венс - несправедливий .!
Бо це , нонсенс . ! Це повний абсурд , коли припинити війну змушують жертву , а не агресора . Такого ще ніколи не було в світовій історії . Це суперечить всякій логіці і здоровому глузду .
І саме тому переважна кількість американців незадоволені . Вони розуміють що їх шиють в дурні , нав'язуючи викривлену реальність .
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25.11.2025 12:39 Відповісти
Mas la https://www.definitions.net/definition/chica chica no https://www.definitions.net/definition/entiende entiende razón El baión, el baión, el baión
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25.11.2025 13:11 Відповісти
Этот ****** не понимает, что американцам так стыдно за своих правителей, что даже свои проблемы отошли в сторону. Когда демократические принципы нарушаются гарантом демократии, то американцы тоже очкуют, а не коснется ли это и их в будущем.
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25.11.2025 13:33 Відповісти
вэнс тупой..как и его барыга нарцисс хозяин..аукаться эта хрень будет долго.
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25.11.2025 15:27 Відповісти
 
 