Венс обурився "одержимістю" політиків війною в Україні замість проблем США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив невдоволення тим, що, на його думку, багато членів Республіканської партії більше переймаються російсько-українською війною, ніж внутрішніми проблемами країни.

Про це він написав у своїй сторінці в Х, передає Цензор.НЕТ.

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Венс заявив, що чимало молодих американців почуваються "позбавленими американської мрії про володіння житлом", а також зазначив, що багато нових мешканців у штатах, за його словами, не асимілюються та спрямовують податки до "терористичних груп".

Віцепрезидент також розкритикував систему медичного страхування Obamacare, заявивши, що вона "руйнується під власною вагою", і нагадав про державний борг у 38 трильйонів доларів.

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За словами Венса, Білий дім намагається розв’язати ці проблеми, однак політичний клас нібито "розлючений тим, що адміністрація Трампа може нарешті завершити чотирирічний конфлікт у Східній Європі", маючи на увазі війну Росії проти України.

"Багато з того, що ці люди сказали про війну в Україні, було доведено неправильним, але що вже. Ми можемо погодитися не погоджуватися. Але рівень пристрасті до цього одного питання, коли у твоїй власній країні серйозні проблеми, просто божевільний. Мене це обурює. Проявіть трохи пристрасті до своєї країни", - написав Венс.

Нагадаємо, Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл застеріг: ті, хто вважає, що тиск на жертву і поступки агресору приведуть до миру, обманюють себе.

"Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники та супротивники спостерігають: чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати?"

Макконелл зазначив, що якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру, - президенту потрібні нові радники.

Венс назвав це безглуздою атакою на команду президента. "Цікаво, чи поділяють погляди Макконнелла три кандидати на його заміну в Кентуккі".

"Макконнелл, який у 2027 вийде на пенсію, не залишив це без відповіді. Він згадав попередній коментар Венса - про те, що критики угоди не розуміють реалій на місці.

"Мені кажуть, що критикувати угоду, яка спершу майже повністю збігалася з тим, чого хоче Росія, - це нібито "не розуміти реалій на місці". Що ж, давайте про них поговоримо", - написав сенатор. "Цієї осені українців опитали про те, як вони бачать закінчення війни. 75% не приймає плани, що обмежують ЗСУ або передбачають здачу територій, які контролює Україна. … Американцям теж важливо, якою буде ціна миру. Думка про те, що Україна має віддати свої території, - маргінальна навіть серед виборців Трампа (16%). Набагато популярніші - санкції проти Росії та підтримка України. Висновок простий: найбільш базові реалії полягають в тому, що ціна миру має значення. Угода, що винагороджує агресію, не варта паперу, на якій написана. Америка не є нейтральною стороною і не повинна прикидатися нею".

Свої слова Мітч Макконнелл підкріпив соціологією від The Vandenberg Coalition, про яку я писав у своєму попередньому дописі. У Вашингтоні вона не залишилась непоміченою.

Тут цікаві кілька моментів: те, що Венс вирішив публічно - і досить емоційно - відреагувати на критику Конгресу. Вочевидь, було багато повідомлень і дзвінків. І те, що все частіше бачимо, як частина республіканців готова відкрито конфліктувати з адміністрацією. Не обовʼязково через Україну - але в останні дні це стало однією з головних причин суперечок", - звернув увагу журналіст Остап Яриш.

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