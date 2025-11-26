Будрис о "мирном плане" США: "Нет необходимости давить на Украину. Давить нужно на Россию"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Соединенные Штаты усилить позицию в отношении России на фоне продвижения администрацией Дональда Трампа плана, направленного на прекращение войны против Украины.

Цензор.НЕТ

Будрис подчеркнул, что дипломатические шаги последних дней еще раз демонстрируют необходимость четко определить последствия, если Россия не соблюдет согласованные сроки. "Мы можем устанавливать сроки, но очень важно соблюдать их и четко определить, что будет, если они не будут соблюдены", - сказал он.

По его словам, в случае игнорирования со стороны Москвы должны быть применены санкции или другие меры воздействия. "Нет необходимости давить на Украину. Давить нужно на Россию", - подчеркнул министр.

Глава МИД Литвы также выразил надежду, что США усилят свою позицию в отношении Кремля по мере продвижения плана, и отметил силу и гибкость украинской переговорной команды. "Я бы очень хотел видеть такое же и со стороны России", - добавил Будрис.

Что предшествовало?

