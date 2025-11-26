Будрис о "мирном плане" США: "Нет необходимости давить на Украину. Давить нужно на Россию"
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Соединенные Штаты усилить позицию в отношении России на фоне продвижения администрацией Дональда Трампа плана, направленного на прекращение войны против Украины.
Об этом сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
Будрис подчеркнул, что дипломатические шаги последних дней еще раз демонстрируют необходимость четко определить последствия, если Россия не соблюдет согласованные сроки. "Мы можем устанавливать сроки, но очень важно соблюдать их и четко определить, что будет, если они не будут соблюдены", - сказал он.
По его словам, в случае игнорирования со стороны Москвы должны быть применены санкции или другие меры воздействия. "Нет необходимости давить на Украину. Давить нужно на Россию", - подчеркнул министр.
Глава МИД Литвы также выразил надежду, что США усилят свою позицию в отношении Кремля по мере продвижения плана, и отметил силу и гибкость украинской переговорной команды. "Я бы очень хотел видеть такое же и со стороны России", - добавил Будрис.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Главарь белого дома на стороне агрессора.
Тому він на стороні переможця.
А наші зелені іуди дають йому повід для цього.
Бо вони просуваються на фронті.
І це бачить трамп і весь світ.
І роблять висновки.
А чому рашисти просуваються на фронті вже більше двох років?
Бо головнокомандувач іуда і реально працює на рашку.
Для того він і звільнив Залужного, який хоч трохи відвойовував окуповані території від рашистів.
І поставив етнічного рашиста сирського. Щоб той пошвидше здавав території України свому пуйлу.
давайте!
не стидайтесь!
"ЦЕ КРУТІШЕ ЗА ЕПШТЕЙНА 🔥
Уіткофф неспроста не брав перекладача з посольства США на першу зустріч із путіним. Він передавав щось особливо таємне від Трампа.
Трамп для цього і надіслав свого близького друга заспокоїти фюрера.
Тепер усі розклади виклав Блюмберг - Ушаков та Дмитрієв "спалили хату".
Зрада і подвійна гра Трампа стали не лише цілком очевидними, а й потребують політичної оцінки як у США так і в ЄС.
Сі, Моді та Сілва сьогодні будуть приємно збуджені."