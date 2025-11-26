Ринкевичс о мирных переговорах: Должны быть учтены суверенитет, территориальная целостность и интересы безопасности Украины

Мирные переговоры по завершению войны в Украине должны быть сосредоточены на трех принципах - суверенитет, территориальная целостность и интересы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на брифинге.

Так, относительно переговорного процесса президент Латвии отметил, что ситуация динамична и быстро развивается, но Европа и "Коалиция желающих" сосредоточены на соблюдении трех основных принципов в переговорах - территориальной целостности Украины, суверенитета Украины и важных интересов безопасности.

"Главное – сделать все возможное, чтобы гарантировать, что в переговорном процессе Украина могла рассчитывать на эти три базовых принципа. Есть довольно обнадеживающие новости, но одно дело – диалог между США и Украиной, а совсем другое – заинтересована ли Россия выполнять какие-либо мирные договоренности", – отметил Ринкевичс.

Он призвал пока не делать предположений о том, чем могут закончиться мирные переговоры, но отметил, что нет оснований для беспокойства по поводу изменений в ситуации с безопасностью в Балтийском регионе.

Мирный план