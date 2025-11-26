Ринкевичс о мирных переговорах: Должны быть учтены суверенитет, территориальная целостность и интересы безопасности Украины
Мирные переговоры по завершению войны в Украине должны быть сосредоточены на трех принципах - суверенитет, территориальная целостность и интересы безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на брифинге.
Так, относительно переговорного процесса президент Латвии отметил, что ситуация динамична и быстро развивается, но Европа и "Коалиция желающих" сосредоточены на соблюдении трех основных принципов в переговорах - территориальной целостности Украины, суверенитета Украины и важных интересов безопасности.
"Главное – сделать все возможное, чтобы гарантировать, что в переговорном процессе Украина могла рассчитывать на эти три базовых принципа. Есть довольно обнадеживающие новости, но одно дело – диалог между США и Украиной, а совсем другое – заинтересована ли Россия выполнять какие-либо мирные договоренности", – отметил Ринкевичс.
Он призвал пока не делать предположений о том, чем могут закончиться мирные переговоры, но отметил, что нет оснований для беспокойства по поводу изменений в ситуации с безопасностью в Балтийском регионе.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
