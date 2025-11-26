Ушаков обсудит утечку разговора с Уиткоффом: "Обменяемся мнениями по телефону"

Советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил в среду, 26 ноября, что свяжется со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом по поводу возможной утечки их телефонного разговора.

Reuters

Уиткофф вскоре отправляется в Москву для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. На вопрос об утечке Ушаков ответил: "Относительно утечки? Обменяемся мнениями по телефону".

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

