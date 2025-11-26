Ушаков обсудит утечку разговора с Уиткоффом: "Обменяемся мнениями по телефону"
Советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил в среду, 26 ноября, что свяжется со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом по поводу возможной утечки их телефонного разговора.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Уиткофф вскоре отправляется в Москву для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. На вопрос об утечке Ушаков ответил: "Относительно утечки? Обменяемся мнениями по телефону".
Что предшествовало?
Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.
"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.
Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Виткофф обсуждает планы на Украине с ключевым помощником Путина: стенограмма
Bloomberg News
25 ноября 2025 г., 19:49 UTC
Ниже представлена стенограмма телефонного разговора, состоявшегося 14 октября и длившегося чуть более 5 минут, между Стивом Виткоффом, специальным представителем Дональда Трампа по миротворческим миссиям, и Юрием Ушаковым, главным советником Владимира Путина по внешней политике.
Стенограмма была подготовлена после того, как Bloomberg ознакомился с записью разговора.
*
[Звонит телефон
Стив Виткофф: Привет, Юрий.
Юрий Ушаков: Да, Стив, привет, как дела?
СВ: Хорошо, Юрий. Как дела?
Ю: У меня всё хорошо. Поздравляю, друг.
СВ: Спасибо.
Ю: Ты отлично поработал. Просто отлично. Большое спасибо. Спасибо, спасибо.
СВ: Спасибо, Юрий, и спасибо за вашу поддержку. Я знаю, что ваша страна поддержала её, и я благодарю вас.
Ю: Да, да, да. Да. Вы знаете, именно поэтому мы приостанавливаем организацию первого российско-арабского саммита.
СВ: Да.
Ю: Да, потому что мы считаем, что вы делаете настоящую работу в регионе.
СВ: Послушайте. Я вам кое-что скажу. Я думаю, я думаю, если мы сможем решить российско-украинский вопрос, все будут прыгать от радости.
Ю: Да, да, да. Да, вам нужно решить только одну проблему. [смеётся]
СВ: Какую?
Ю: Российско-украинскую войну.
СВ: Я знаю! Как нам это решить?
Ю: Друг мой, мне просто нужен твой совет. Как ты думаешь, будет полезно, если наши начальники поговорят по телефону?
СВ: Да, думаю.
Ю: Ты думаешь. И когда, по-твоему, это возможно?
СВ: Думаю, как только ты предложишь, мой босс готов это сделать.
Ю: Хорошо, хорошо.
СВ: Юрий, Юрий, вот что я бы сделал. Моя рекомендация.
Ю: Да, пожалуйста.
СВ: Я бы позвонил и просто повторил, что ты поздравляешь президента с этим достижением, что ты его поддерживал, поддерживал, что ты уважаешь его как человека мира, и ты просто очень рад, что это произошло. Так что я бы так сказал. Думаю, это будет действительно хорошее решение.
Потому что - позволь мне сказать тебе, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что ты, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос в том, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, мы заключим мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, мы предложим что-то вроде мирного предложения из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе. Мы составили план Трампа из 20 пунктов, 20 из которых были направлены на мир, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами. Я имею в виду вот что...
Ю: Хорошо, хорошо, друг мой. Я думаю, что именно этот момент наши лидеры могли бы обсудить. Слушай, Стив, я согласен с тобой, он поздравит, скажет, что мистер Трамп настоящий миротворец и так далее. Вот что он скажет.
СВ: Но вот что, я думаю, было бы потрясающе.
Ю: Хорошо, хорошо.
СВ: А что, если... выслушайте меня...
Ю: Я обсужу это со своим начальником, а потом отвечу тебе. Хорошо?
СВ: Да, потому что послушайте, что я говорю. Я просто хочу, чтобы вы сказали, может быть, просто сказали это президенту Путину, потому что вы знаете, я испытываю к нему глубочайшее уважение.
Ю: Да, да.
СВ: Может быть, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира, и это может немного сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Мы открыты для подобных вещей - для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам говорю: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то ещё. Но я говорю, вместо того, чтобы говорить так, давайте говорить более оптимистично, потому что я думаю, что мы придём к соглашению. И я думаю, Юрий, президент даст мне много пространства и полномочий, чтобы достичь соглашения.
Ю: Понятно...
СВ: ...и если мы сможем создать такую возможность, после того, как я поговорил с Юрием, и у нас состоялся разговор, думаю, это может привести к чему-то серьёзному.
Ю: Хорошо, звучит хорошо. Звучит хорошо.
СВ: И вот ещё что: Зеленский приезжает в Белый дом в пятницу.
Ю: Я знаю. [смеётся]
СВ: Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там. Но, думаю, если возможно, провести разговор с твоим начальником до этой пятничной встречи.
Ю: До, до пятницы - да?
СВ: Верно.
Ю: Хорошо, хорошо. Я получил твой совет. Так что я обсужу это со своим начальником, а потом вернусь к тебе, хорошо?
СВ: Хорошо, Юрий, до скорого.
Ю: Отлично, отлично. Большое спасибо. Спасибо.
СВ: Пока.
Ю: Пока.
[Завершение телефонного звонка]"
"ЦЕ КРУТІШЕ ЗА ЕПШТЕЙНА 🔥
Уіткофф неспроста не брав перекладача з посольства США на першу зустріч із путіним. Він передавав щось особливо таємне від Трампа. Трамп для цього і надіслав свого близького друга заспокоїти фюрера.
Тепер усі розклади виклав Блюмберг - Ушаков та Дмитрієв "спалили хату".
Зрада і подвійна гра Трампа стали не лише цілком очевидними, а й потребують політичної оцінки як у США так і в ЄС.
Сі, Моді та Сілва сьогодні будуть приємно задоволені."
Про це повідомляє газета https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-defends-witkoff-after-leak-of-conversation-with-russian-official-dbd3b1e2?mod=Searchresults&pos=6&page=1 The Wall Street Journal. При цьому видання посилаєтся на американських високопосадовців.
"Хоча раніше Трамп висловлював стурбованість щодо скорочення американських запасів ракет Tomahawk, розмова з путіним переконала його остаточно не підтримувати передачу їх Україні. Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня - за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому", - зазначає WSJ.
Зі стенограми телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим за 14 жовтня, яку оприлюднило агентство Bloomberg, випливає, що саме вони організували дзвінок американського президента та російського диктатора. "Стів Віткофф під час телефонної розмови з Ушаковим запропонував путіну зателефонувати Трампу незадовго до візиту Зеленського, який під час визиту до Вашингтона сподівався, що президент США дозволить передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk", - пише видання.
WSJ нагадує, що під час телефонної розмови 16 жовтня путін попередив Трампа, що відправка ракет нібито призведе до "ескалації війни" й зашкодить відносинам між США та росією.
які упороті чуваки !!!
нехай вкажуть час розмови і включать трансляцію
потішимось черговою репрізою циркових клоунів
.