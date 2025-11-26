Витік розмови Віткоффа з Ушаковим поставив під сумнів його роль у мирних переговорах, - The Telegraph

Витік стенограм телефонних розмов спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим викликає сумніви щодо його здатності адекватно вести переговори про мир.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Матеріали, ймовірно злиті третьою стороною, демонструють нерозуміння Віткоффом природи російської агресії, зазначає видання. За даними The Telegraph, його рекомендації Путіну та стиль комунікації можуть свідчити про надмірну довіру до Кремля, що ставить під питання якість миротворчої місії спецпосланця.

Аналітики припускають, що джерелом витоку могли бути як російські, так і українські або європейські структури, а також противники Віткоффа всередині адміністрації США. Сам витік, за оцінкою оглядачів, підриває довіру до переговорного процесу та демонструє вразливість дипломатії, яка ведеться поза професійними дипломатичними рамками.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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