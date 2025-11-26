УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США Мирні перемовини
5 789 32

Витік розмови Віткоффа з Ушаковим поставив під сумнів його роль у мирних переговорах, - The Telegraph

Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф

Витік стенограм телефонних розмов спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим викликає сумніви щодо його здатності адекватно вести переговори про мир.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Матеріали, ймовірно злиті третьою стороною, демонструють нерозуміння Віткоффом природи російської агресії, зазначає видання. За даними The Telegraph, його рекомендації Путіну та стиль комунікації можуть свідчити про надмірну довіру до Кремля, що ставить під питання якість миротворчої місії спецпосланця.

Аналітики припускають, що джерелом витоку могли бути як російські, так і українські або європейські структури, а також противники Віткоффа всередині адміністрації США. Сам витік, за оцінкою оглядачів, підриває довіру до переговорного процесу та демонструє вразливість дипломатії, яка ведеться поза професійними дипломатичними рамками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ушаков обговорить витік розмови з Віткоффом: "Обміняємося думками телефоном"

Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ушаков про розмову із Віткоффом: Хтось зливає, хтось прослуховує, але не ми

Автор: 

росія (70353) Віткофф Стів (316)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Роль вітькова у переговорах з самого початку була як просто суцільний треш. Якийсь незрозумілий уїбан намагається напротязі року здати Україну нацистському агресору.
показати весь коментар
26.11.2025 16:08 Відповісти
+11
Щн вчора на це, трамп заявив що це все нормально, так і мають відбуватися переговори.

Тобто трамп захищає віткоффа і дав зрозуміти, що віткоффа він не здасть.
показати весь коментар
26.11.2025 15:55 Відповісти
+7
Держзрада Віткоффа не проглядається чи поки що не розглядається
Що там кажуть компетентні органи?
Це не робота на ворожу країну?
показати весь коментар
26.11.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітькофф з *******, добряче нагадили Трампу з оточенням!! Китайці задоволені, їх лайном проти США!!
показати весь коментар
26.11.2025 15:55 Відповісти
Китайці вже передзвонили і підтримують нерушимі кордон и України. Як неудобно для раші!
показати весь коментар
26.11.2025 15:59 Відповісти
зато перезвонили індусам і пообіцяли відібрати шматок індійського тібету. та і говорять, шо вже цивільні баржі під десант перебудовують.
показати весь коментар
26.11.2025 16:07 Відповісти
Воно, чесно кажучи і Штатам неудобно стало.
показати весь коментар
26.11.2025 17:14 Відповісти
Келлога звільнено. Ще в когось є якісь питання?
показати весь коментар
26.11.2025 16:28 Відповісти
Щн вчора на це, трамп заявив що це все нормально, так і мають відбуватися переговори.

Тобто трамп захищає віткоффа і дав зрозуміти, що віткоффа він не здасть.
показати весь коментар
26.11.2025 15:55 Відповісти
америкоські буратіно й козир
показати весь коментар
26.11.2025 16:34 Відповісти
А раніше були сумніви що він "хотєлкі" московії озвучує
показати весь коментар
26.11.2025 15:55 Відповісти
На вихід слідом за Маском.
показати весь коментар
26.11.2025 15:56 Відповісти
Сенатори в США вже в прострації.
показати весь коментар
26.11.2025 15:56 Відповісти
Держзрада Віткоффа не проглядається чи поки що не розглядається
Що там кажуть компетентні органи?
Це не робота на ворожу країну?
показати весь коментар
26.11.2025 15:56 Відповісти
А чому трампонутому можна, а йому ні
показати весь коментар
26.11.2025 16:00 Відповісти
Трамп сказав шо це вони спецом з Віткоффом зливають Україну
показати весь коментар
26.11.2025 15:57 Відповісти
Скільки ще агентів ху...ла задіяно проти України. Або трампонутий ставши резидентом зовсім не навчає свою агентуру, або набирають по принципу підлеглими можуть бути тільки тупіші за нього
показати весь коментар
26.11.2025 15:58 Відповісти
Американцы быстро отреагировали
Появился Дрисколл
А вот мы опять всему миру сказали - FUCK!
А как иначе назвать появление на переговорах А.Б.?
показати весь коментар
26.11.2025 15:59 Відповісти
От часи настали. Блазні та визнані судом шахраі з колгоспниками і кдбешниеами стають президннтами ріелториз сексологінями-міньєтчицами заміняють дипламатів, стюардеси стають премєр міністрами, ларьочники стають завгоспами та керуют країнами дружбани президента під час війни грабують країну тощо.
показати весь коментар
26.11.2025 16:00 Відповісти
Так ото ж! Орвелл і подумати не міг, що реальність, описана в його романі «1984», виявилася ще жахливішою, ніж він міг уявити.
показати весь коментар
26.11.2025 16:08 Відповісти
А що, у когось були сумніви за кого топить той кацапоіудей?
показати весь коментар
26.11.2025 16:02 Відповісти
Ага, цар хороший а бояри погані...
Зрозумійте, що у не Віткоффу справа а справа в його шефі - Трампі.
Як би трамп не був сам прихильником пуйла то він навіть не призначав би віткоффа вести перемовини. Або негайно його звільнив.
Трамп такий же як цей віткофф українофоб та друг пуйла.
Він навіть цього не приховує, називаючи пуйла своїм другом.
показати весь коментар
26.11.2025 16:10 Відповісти
Чого ж воно таке гидезне на фото оте...
показати весь коментар
26.11.2025 16:05 Відповісти
Воно схоже на карикатурних кацапів з голівудських фільмів. В принципі воно ж кацапом і є в другому коліні.
показати весь коментар
26.11.2025 16:11 Відповісти
Із ним без грошей ніхто спати не хотів
показати весь коментар
26.11.2025 16:15 Відповісти
Роль вітькова у переговорах з самого початку була як просто суцільний треш. Якийсь незрозумілий уїбан намагається напротязі року здати Україну нацистському агресору.
показати весь коментар
26.11.2025 16:08 Відповісти
Так він і так є не виняток в адміністрації Трамп. Видно "лінія партії" така, точніше звивина.
показати весь коментар
26.11.2025 18:38 Відповісти
"Богоізбраниє" люди , що в США, що в Україні мають одну ціль.
показати весь коментар
26.11.2025 16:15 Відповісти
А в когось перед тим був сумнів щодо його ролі?
показати весь коментар
26.11.2025 16:19 Відповісти
Все оточення Трампа є агентами *****.
показати весь коментар
26.11.2025 16:48 Відповісти
бо він сам агент
показати весь коментар
26.11.2025 17:12 Відповісти
На фото -- якесь обісцяне ньюйорксько-*****ське мудило. За яким не одна вʼязниця США плаче.
показати весь коментар
26.11.2025 17:30 Відповісти
Ну що за клоуни,я впевненний на всі 100%,що ні Трамп,ні Віткофф і уяви не мають,що таке Україна і навряд чи знають,де вона знаходиться!!!
показати весь коментар
26.11.2025 18:21 Відповісти
По той бік океану комусь вже теж осточортіли оті агенти гебні.
показати весь коментар
26.11.2025 18:52 Відповісти
 
 