Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым поставила под сомнение его роль в мирных переговорах, - The Telegraph

Утечка стенограмм телефонных разговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа с советником Владимира Путина Юрием Ушаковым вызывает сомнения в его способности адекватно вести переговоры о мире.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Материалы, вероятно слитые третьей стороной, демонстрируют непонимание Уиткоффом природы российской агрессии, отмечает издание. По данным The Telegraph, его рекомендации Путину и стиль коммуникации могут свидетельствовать о чрезмерном доверии к Кремлю, что ставит под вопрос качество миротворческой миссии спецпосланника.

Аналитики предполагают, что источником утечки могли быть как российские, так и украинские или европейские структуры, а также противники Уиткоффа внутри администрации США. Сама утечка, по оценке обозревателей, подрывает доверие к переговорному процессу и демонстрирует уязвимость дипломатии, которая ведется вне профессиональных дипломатических рамок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ушаков обсудит утечку разговора с Уиткоффом: "Обменяемся мнениями по телефону"

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, - Ушаков

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ушаков о разговоре с Уиткоффом: Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы