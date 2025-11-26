РУС
2 321 25

Утечка разговора Уиткоффа с Ушаковым поставила под сомнение его роль в мирных переговорах, - The Telegraph

Спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф

Утечка стенограмм телефонных разговоров специального посланника президента США Стива Уиткоффа с советником Владимира Путина Юрием Ушаковым вызывает сомнения в его способности адекватно вести переговоры о мире.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Материалы, вероятно слитые третьей стороной, демонстрируют непонимание Уиткоффом природы российской агрессии, отмечает издание. По данным The Telegraph, его рекомендации Путину и стиль коммуникации могут свидетельствовать о чрезмерном доверии к Кремлю, что ставит под вопрос качество миротворческой миссии спецпосланника.

Аналитики предполагают, что источником утечки могли быть как российские, так и украинские или европейские структуры, а также противники Уиткоффа внутри администрации США. Сама утечка, по оценке обозревателей, подрывает доверие к переговорному процессу и демонстрирует уязвимость дипломатии, которая ведется вне профессиональных дипломатических рамок.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

россия (98135) Стив Уиткофф (174)
Топ комментарии
+4
Щн вчора на це, трамп заявив що це все нормально, так і мають відбуватися переговори.

Тобто трамп захищає віткоффа і дав зрозуміти, що віткоффа він не здасть.
26.11.2025 15:55 Ответить
+4
Держзрада Віткоффа не проглядається чи поки що не розглядається
Що там кажуть компетентні органи?
Це не робота на ворожу країну?
26.11.2025 15:56 Ответить
+4
Роль вітькова у переговорах з самого початку була як просто суцільний треш. Якийсь незрозумілий уїбан намагається напротязі року здати Україну нацистському агресору.
26.11.2025 16:08 Ответить
Вітькофф з *******, добряче нагадили Трампу з оточенням!! Китайці задоволені, їх лайном проти США!!
26.11.2025 15:55 Ответить
Китайці вже передзвонили і підтримують нерушимі кордон и України. Як неудобно для раші!
26.11.2025 15:59 Ответить
зато перезвонили індусам і пообіцяли відібрати шматок індійського тібету. та і говорять, шо вже цивільні баржі під десант перебудовують.
26.11.2025 16:07 Ответить
Келлога звільнено. Ще в когось є якісь питання?
26.11.2025 16:28 Ответить
Щн вчора на це, трамп заявив що це все нормально, так і мають відбуватися переговори.

Тобто трамп захищає віткоффа і дав зрозуміти, що віткоффа він не здасть.
26.11.2025 15:55 Ответить
америкоські буратіно й козир
26.11.2025 16:34 Ответить
А раніше були сумніви що він "хотєлкі" московії озвучує
26.11.2025 15:55 Ответить
На вихід слідом за Маском.
26.11.2025 15:56 Ответить
Сенатори в США вже в прострації.
26.11.2025 15:56 Ответить
Держзрада Віткоффа не проглядається чи поки що не розглядається
Що там кажуть компетентні органи?
Це не робота на ворожу країну?
26.11.2025 15:56 Ответить
А чому трампонутому можна, а йому ні
26.11.2025 16:00 Ответить
Трамп сказав шо це вони спецом з Віткоффом зливають Україну
26.11.2025 15:57 Ответить
Скільки ще агентів ху...ла задіяно проти України. Або трампонутий ставши резидентом зовсім не навчає свою агентуру, або набирають по принципу підлеглими можуть бути тільки тупіші за нього
26.11.2025 15:58 Ответить
Американцы быстро отреагировали
Появился Дрисколл
А вот мы опять всему миру сказали - FUCK!
А как иначе назвать появление на переговорах А.Б.?
26.11.2025 15:59 Ответить
Галя кто это мы? Ты и Захарова?
26.11.2025 16:10 Ответить
От часи настали. Блазні та визнані судом шахраі з колгоспниками і кдбешниеами стають президннтами ріелториз сексологінями-міньєтчицами заміняють дипламатів, стюардеси стають премєр міністрами, ларьочники стають завгоспами та керуют країнами дружбани президента під час війни грабують країну тощо.
26.11.2025 16:00 Ответить
Так ото ж! Орвелл і подумати не міг, що реальність, описана в його романі «1984», виявилася ще жахливішою, ніж він міг уявити.
26.11.2025 16:08 Ответить
А що, у когось були сумніви за кого топить той кацапоіудей?
26.11.2025 16:02 Ответить
Ага, цар хороший а бояри погані...
Зрозумійте, що у не Віткоффу справа а справа в його шефі - Трампі.
Як би трамп не був сам прихильником пуйла то він навіть не призначав би віткоффа вести перемовини. Або негайно його звільнив.
Трамп такий же як цей віткофф українофоб та друг пуйла.
Він навіть цього не приховує, називаючи пуйла своїм другом.
26.11.2025 16:10 Ответить
Чого ж воно таке гидезне на фото оте...
26.11.2025 16:05 Ответить
Воно схоже на карикатурних кацапів з голівудських фільмів. В принципі воно ж кацапом і є в другому коліні.
26.11.2025 16:11 Ответить
Із ним без грошей ніхто спати не хотів
26.11.2025 16:15 Ответить
Роль вітькова у переговорах з самого початку була як просто суцільний треш. Якийсь незрозумілий уїбан намагається напротязі року здати Україну нацистському агресору.
26.11.2025 16:08 Ответить
"Богоізбраниє" люди , що в США, що в Україні мають одну ціль.
26.11.2025 16:15 Ответить
А в когось перед тим був сумнів щодо його ролі?
26.11.2025 16:19 Ответить
 
 