Представники спецслужб України та Росії обговорили "делікатні питання" в Абу-Дабі, - Ушаков

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що напередодні, 25 листопада, в Абу-Дабі відбулася зустріч представників спецслужб України та Росії.

Про це він сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали

"Були представники, які вели серйозну роботу. Це представники спецслужб України та Росії. Вони періодично зустрічаються й обговорюють делікатні питання, зокрема, які стосуються обміну полоненими", - заявив Ушаков.

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За його словами, під час цієї зустрічі з'явився "рояль у кущах" –– новий представник США, який зараз опікується українськими питаннями.

"Він там теж з'явився і мав зустріч, як я розумію, з українськими представниками й, мабуть, це було заздалегідь обговорено. І також зустрівся з нашими представниками несподівано".

Ушаков додав, що на зустрічі спецслужб України й Росії з російської в делегації були представники відповідних служб, які займаються практичними питаннями – "дуже складні, делікатні й так далі".

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Що передувало