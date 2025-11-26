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Новини переговори США та Росії переговори з РФ
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Представники спецслужб України та Росії обговорили "делікатні питання" в Абу-Дабі, - Ушаков

Зустріч спецслужб України та РФ відбулась в Абу-Дабі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що напередодні, 25 листопада, в Абу-Дабі відбулася зустріч представників спецслужб України та Росії.

Про це він сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали

"Були представники, які вели серйозну роботу. Це представники спецслужб України та Росії. Вони періодично зустрічаються й обговорюють делікатні питання, зокрема, які стосуються обміну полоненими", - заявив Ушаков. 

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За його словами, під час цієї зустрічі з'явився "рояль у кущах" –– новий представник США, який зараз опікується українськими питаннями.

"Він там теж з'явився і мав зустріч, як я розумію, з українськими представниками й, мабуть, це було заздалегідь обговорено. І також зустрівся з нашими представниками несподівано".

Ушаков додав, що на зустрічі спецслужб України й Росії з російської в делегації були представники відповідних служб, які займаються практичними питаннями – "дуже складні, делікатні й так далі".

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Що передувало

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що 25 листопада в Абу-Дабі разом із американською делегацією перебувала й українська на чолі з керівником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим.

  • Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

    За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

В Абу-Дабі зустрічалися представники спецслужб України й Росії

Автор: 

ОАЕ (434) перемовини (3813) росія (70353) Ушаков Юрій (32)
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Топ коментарі
+19
як без проблем переправити 2 мільойна баксів з Києва на москву?
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26.11.2025 20:03 Відповісти
+17
Спецслужби противників в гарячій фазі війни зустрічаються між собою....А є якась інформація коли гітлерівці зустрічалися зі сталіністами десь у 1942му?🤔
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26.11.2025 20:11 Відповісти
+15
Раніше мабуть через Гогалішвілі передачі йшли... Тепер Буданов вимушений особисто їздити на зустрічі?
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26.11.2025 20:09 Відповісти
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В москаля Буданова свої ''мутки'' з колишніми москальськими ''сародічамі''...
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26.11.2025 20:00 Відповісти
Буданов - то розвідка, як Обдрістович. Спецслужби - то Малюк.
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26.11.2025 20:10 Відповісти
Усі спеціальні переговори (не публічні - втаємничені) в ОАЕ з москальськими окупантами за дорученням Зеленського вже більше 3років проводить ГУР під керівництвом Буданова ( + деколи Умеров - як переговірник по обміну полонених і поверненню дітей).
Лишень деколи зрідка залучаються консультанти зі Служби зовнішньої розвідки і СБУ.
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26.11.2025 20:59 Відповісти
Головне делікатне питання, коли арештують путіна?
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27.11.2025 05:46 Відповісти
Шановний ви занадто поблажливі до *****.
Його мочити треба і то дуже жорстко.
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27.11.2025 13:40 Відповісти
Обмінялися паролями, явками
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26.11.2025 20:02 Відповісти
А ще домовились випити каву в звільненому будановим Криму.
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26.11.2025 20:10 Відповісти
явки дійсні до кінця року! А потім потрібна нова зустріч! Телефони прослуховуються, як видно із "віткофф - ушаковського" трампгейпу
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26.11.2025 20:55 Відповісти
"...відбулася зустріч представників спецслужб України та Росії..." - питання було одне: хто злив "віткоффа - ушакова"? бАданов пішов в відмову одразу!
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26.11.2025 20:03 Відповісти
як без проблем переправити 2 мільойна баксів з Києва на москву?
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26.11.2025 20:03 Відповісти
Може бути і серйозніше - як евакуювати "крота" єрмака і його слугу ЗЕблазня в маацкву в разі чого.
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26.11.2025 20:43 Відповісти
двушку на москву передали?
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26.11.2025 20:05 Відповісти
Продолжение работ на объекте в Шиханах, который закрыл Патрушев, проводится на Украине, и в интересах Украины.
Не эту ли "деликатную" тему обсуждали в Абу-Даби?
4th
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26.11.2025 20:08 Відповісти
Раніше мабуть через Гогалішвілі передачі йшли... Тепер Буданов вимушений особисто їздити на зустрічі?
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26.11.2025 20:09 Відповісти
Спецслужби противників в гарячій фазі війни зустрічаються між собою....А є якась інформація коли гітлерівці зустрічалися зі сталіністами десь у 1942му?🤔
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26.11.2025 20:11 Відповісти
Наступним мабуть поїде на зустріч Сирський... З батьками, десь у Сочі.
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26.11.2025 20:40 Відповісти
А кого це ти порівняв з гітлерівцями та сталіністами, невже Україну, що намагається повернути полонених з катівень?
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26.11.2025 21:01 Відповісти
О. Найшлося все таки непорозуміння,яке вирішило доколупатися до нюансів в простій аналогії.🤦
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26.11.2025 21:09 Відповісти
Сівкович з деркачем, кравцьом, бакаєм і помічники ригоАНАЛІВ, мабуть глибоко зхвильовані???
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26.11.2025 20:18 Відповісти
На якій мові розмовляли з "той стараной"? Був перекладач?
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26.11.2025 20:25 Відповісти
Тією мовою, якою ти підписав своє ім'я, ВалерИю.
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26.11.2025 21:02 Відповісти
Pyshy latynetseyou, ne strumyi sebe.
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26.11.2025 21:59 Відповісти
За його словами, під час цієї зустрічі з'явився "рояль у кущах" Джерело: https://censor.net/ua/n3587194

Невже очікується виступ ішака із "всесвітньовідомим" номером!?
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26.11.2025 20:58 Відповісти
Вау Балаболили про деликатноПикантный кекС у поРашский баньке с водкой селёдкой та з БОБАМИ)))
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26.11.2025 22:39 Відповісти
Двушка на моzzкву, новий маршрут ?
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27.11.2025 01:40 Відповісти
 
 