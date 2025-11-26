Представники спецслужб України та Росії обговорили "делікатні питання" в Абу-Дабі, - Ушаков
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що напередодні, 25 листопада, в Абу-Дабі відбулася зустріч представників спецслужб України та Росії.
Про це він сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що обговорювали
"Були представники, які вели серйозну роботу. Це представники спецслужб України та Росії. Вони періодично зустрічаються й обговорюють делікатні питання, зокрема, які стосуються обміну полоненими", - заявив Ушаков.
За його словами, під час цієї зустрічі з'явився "рояль у кущах" –– новий представник США, який зараз опікується українськими питаннями.
"Він там теж з'явився і мав зустріч, як я розумію, з українськими представниками й, мабуть, це було заздалегідь обговорено. І також зустрівся з нашими представниками несподівано".
Ушаков додав, що на зустрічі спецслужб України й Росії з російської в делегації були представники відповідних служб, які займаються практичними питаннями – "дуже складні, делікатні й так далі".
Що передувало
- Раніше ЗМІ повідомляли, що 25 листопада в Абу-Дабі разом із американською делегацією перебувала й українська на чолі з керівником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим.
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Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.
За даними ЗМІ, Дрісколл мав у планах провести зустріч із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим.
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Лишень деколи зрідка залучаються консультанти зі Служби зовнішньої розвідки і СБУ.
Його мочити треба і то дуже жорстко.
Не эту ли "деликатную" тему обсуждали в Абу-Даби?
4th
Невже очікується виступ ішака із "всесвітньовідомим" номером!?