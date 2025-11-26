Росія та США не обговорювали "мирний план" в ОАЕ, - помічник Путіна Ушаков

Російська та американська делегації під час зустрічі в Абу-Дабі не обговорювали "мирний план" США.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Також він додав, що представники спецслужб РФ та України періодично обговорюють в ОАЕ чутливі питання, зокрема обмін полоненими.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Дрісколл приїхав в ОАЕ на зустріч з представниками Росії.

За даними Axios, на переговори також прибув очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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Мирний план США

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