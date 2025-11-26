Рютте: Уся Європа нині "на східному фланзі" через ракетну загрозу РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у нинішніх умовах безпеки вся Європа перебуває "на східному фланзі", оскільки російські ракети здатні досягати будь-якої країни Альянсу за лічені хвилини.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснив, що різниця між загрозою для Литви та, наприклад, Іспанії чи Португалії мінімальна. "Чи знаєте ви різницю між Вільнюсом і Валенсією? П’ять хвилин… Саме стільки потрібно одній з нових російських ракет, щоб досягти Іспанії", - сказав Рютте.

Міжконтинентальні ракети РФ

За його словами, російські міжконтинентальні ракети розвивають швидкість, що у п’ять разів перевищує швидкість звуку, і їх неможливо нейтралізувати звичайними перехоплювачами. "Тож навіть якщо ви думаєте, що Литва знаходиться на східному фланзі, а ви в безпеці десь далеко, ви також на східному фланзі", - наголосив генсек.

"Ми всі на східному фланзі. Більше немає жодної різниці", - підсумував він.

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