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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Рютте: Уся Європа нині "на східному фланзі" через ракетну загрозу РФ

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у нинішніх умовах безпеки вся Європа перебуває "на східному фланзі", оскільки російські ракети здатні досягати будь-якої країни Альянсу за лічені хвилини.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Pais, передає Цензор.НЕТ.

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Він пояснив, що різниця між загрозою для Литви та, наприклад, Іспанії чи Португалії мінімальна. "Чи знаєте ви різницю між Вільнюсом і Валенсією? П’ять хвилин… Саме стільки потрібно одній з нових російських ракет, щоб досягти Іспанії", - сказав Рютте.

Міжконтинентальні ракети РФ

За його словами, російські міжконтинентальні ракети розвивають швидкість, що у п’ять разів перевищує швидкість звуку, і їх неможливо нейтралізувати звичайними перехоплювачами. "Тож навіть якщо ви думаєте, що Литва знаходиться на східному фланзі, а ви в безпеці десь далеко, ви також на східному фланзі", - наголосив генсек.

"Ми всі на східному фланзі. Більше немає жодної різниці", - підсумував він.

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Європа (2497) росія (70353) Рютте Марк (706)
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Бред. Война на много фронтов никакому диктатору не нужна - даже Хомяк Хунь Ынь сидит ровно, не нападает на Корею, а лишь гиьридит в шестерках у рф.
Пока Украина держиться, нужно все экстраординарные усилия направить на побитие мордора и его жкономики
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26.11.2025 12:52 Відповісти
Крім Східного фронту, чи як завуальовано його називають - флангу, в ЄС є інші фланги?
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26.11.2025 12:55 Відповісти
В ЕС есть все возможности для изготовления своих ракет. Нужна лишь политическая воля. Но вместо того, чтобы заниматься своей безопасностью, начинается это не выгодно, дорого, долго, затратно, бла-бла
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26.11.2025 13:03 Відповісти
В ЕС не очень верят в "агрессивность" российских, наверное, что-то знают.
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26.11.2025 13:22 Відповісти
Ну так верно, это дорого, сложно и долго.
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26.11.2025 13:26 Відповісти
класичний пристосуванець демагог!!!
світом правлять 70+ утирки та ***** при них!
рютте, еталонний смоктун/вилізувач.....
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26.11.2025 13:08 Відповісти
Do dupy ваші ляменти.

І кацапи це прекрасно зрозуміли.
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26.11.2025 13:32 Відповісти
 
 