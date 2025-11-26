Рютте: Вся Европа сейчас "на восточном фланге" из-за ракетной угрозы РФ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в нынешних условиях безопасности вся Европа находится "на восточном фланге", поскольку российские ракеты способны достигать любой страны Альянса за считанные минуты.
Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais, передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что разница между угрозой для Литвы и, например, Испании или Португалии минимальна. "Знаете ли вы разницу между Вильнюсом и Валенсией? Пять минут... Именно столько нужно одной из новых российских ракет, чтобы достичь Испании", - сказал Рютте.
Межконтинентальные ракеты РФ
По его словам, российские межконтинентальные ракеты развивают скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и их невозможно нейтрализовать обычными перехватчиками. "Поэтому даже если вы думаете, что Литва находится на восточном фланге, а вы в безопасности где-то далеко, вы также на восточном фланге", - подчеркнул генсек.
"Мы все на восточном фланге. Больше нет никакой разницы", - подытожил он.
