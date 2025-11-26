РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
616 7

Рютте: Вся Европа сейчас "на восточном фланге" из-за ракетной угрозы РФ

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в нынешних условиях безопасности вся Европа находится "на восточном фланге", поскольку российские ракеты способны достигать любой страны Альянса за считанные минуты.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он пояснил, что разница между угрозой для Литвы и, например, Испании или Португалии минимальна. "Знаете ли вы разницу между Вильнюсом и Валенсией? Пять минут... Именно столько нужно одной из новых российских ракет, чтобы достичь Испании", - сказал Рютте.

Межконтинентальные ракеты РФ

По его словам, российские межконтинентальные ракеты развивают скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и их невозможно нейтрализовать обычными перехватчиками. "Поэтому даже если вы думаете, что Литва находится на восточном фланге, а вы в безопасности где-то далеко, вы также на восточном фланге", - подчеркнул генсек.

"Мы все на восточном фланге. Больше нет никакой разницы", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит $5 млрд военной помощи по программе PURL до конца года, - Рютте

Автор: 

Европа (2155) россия (98135) Рютте Марк (521)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бред. Война на много фронтов никакому диктатору не нужна - даже Хомяк Хунь Ынь сидит ровно, не нападает на Корею, а лишь гиьридит в шестерках у рф.
Пока Украина держиться, нужно все экстраординарные усилия направить на побитие мордора и его жкономики
показать весь комментарий
26.11.2025 12:52 Ответить
Крім Східного фронту, чи як завуальовано його називають - флангу, в ЄС є інші фланги?
показать весь комментарий
26.11.2025 12:55 Ответить
В ЕС есть все возможности для изготовления своих ракет. Нужна лишь политическая воля. Но вместо того, чтобы заниматься своей безопасностью, начинается это не выгодно, дорого, долго, затратно, бла-бла
показать весь комментарий
26.11.2025 13:03 Ответить
В ЕС не очень верят в "агрессивность" российских, наверное, что-то знают.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:22 Ответить
Ну так верно, это дорого, сложно и долго.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:26 Ответить
класичний пристосуванець демагог!!!
світом правлять 70+ утирки та ***** при них!
рютте, еталонний смоктун/вилізувач.....
показать весь комментарий
26.11.2025 13:08 Ответить
Do dupy ваші ляменти.

І кацапи це прекрасно зрозуміли.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:32 Ответить
 
 